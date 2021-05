Saksøker NRK for omplassering med «degradering og ydmykelse»

Dette skriver VG.

I februar ble det kjent at NRK-sportens profil går til privat søksmål mot arbeidsgiveren og krever erstatning for endring i arbeidsoppgaver.

Andersen og NRK skal møtes i Oslo tingrett 18. mai.

Ydmykelse

TV 2 har fått tak i sluttinnlegget til Oslo Tingrett fra Andersens advokat. Der beskrives omplasseringen av Andersen som å ha «et klart element av degradering og ydmykelse».

«Omplasseringen av Andersen er en oppsigelseslignende og inngripende endring i hennes arbeidsforhold gjennom mange år, og har et klart element av degradering og ydmykelse. Dette skjerper kravene til arbeidsgivers saksbehandling ved utøvelse av styringsretten», står det i sluttinnlegget.

I sluttinnlegget står det også at «NRKs beslutning bygger på et uriktig og utilstrekkelig faktisk grunnlag, som er preget av anonyme uttalelser og manglende mulighet for kontradiksjon.»

Derettet står det at NRK har iverksatt en konflikthåndtering med en anonym undersøkelse av hovedverneombudet. Advokaten hevder at denne undersøkelsen hadde flere mangler, og gjorde dermed at Andersen ikke kunne ha tillit til prosessene.

Det kommer ikke frem nøyaktig hva disse undersøkelsene og anonyme uttalelsene handler om.

Skulle jobbe med mobil-innhold

I dokumentene står det at NRK omplasserte Andersen til arbeid med innholdsproduksjon for nett og mobil.

Advokaten hevder at dette er i strid med arbeidsmiljøloven § 2A-4 og at Andersen dermed har krav på erstatning.

NRK bestrider at Andersen er utsatt for omplassering eller degradering.

– Fantes det ingen annen utvei

Den populære programlederen ledet i flere år sportssendinger i NRK, men har ikke vært på skjermen siden høsten 2019.

Hun var blant annet programleder for NRK under flere av Magnus Carlsens verdensmesterskap i sjakk. Hun har også vært utsendt friidrettsreporter.

– Det er ingenting i hele verden jeg skulle ønske mer enn at dette ikke var nødvendig, men det har det vist seg å bli. Jeg har hele tiden snakket med noen av de flinkeste folka på området, og vi har forsøkt å gjøre alt vi kan for at dette ikke skulle skje. Men til slutt fantes det ingen annen vei ut, uttalte Andersen til Journalisten i februar.

NRK har avstått fra å kommentere saken til VG, med henvisning til at de anser dette som en personalsak. De har foreløpig ikke besvar TV 2s spørsmål.