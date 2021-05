Advarer mot sex-meldinger: – Sprer seg som en sykdom

«Hei kjære». «Jeg vil ha sex». «Her er nummeret mitt».

Har du fått en slik melding eller lignende på Facebook Messenger fra fremmede den siste tiden? Da er du ikke alene.

Svært mange nordmenn har de siste dagene fått tilsendt slike meldinger. Mange av meldingene spiller på sex, og de inneholder en lenke.

Felles for alle meldingene er at det er svindel.

IKKE GI INFO: Seniorrådgiver Hans Marius Tessem i NorSIS sier folk ikke må gi svindlerne informasjon. Foto: NORSIS

– Vi opplever at slike meldinger til folk går i bølger, og nå er vi i en slik bølge, sier seniorrådgiver Hans Marius Tessem i Norsk senter for informasjonssikring og Slettmeg.no.

Derfor blir du rammet

Tessem sier at årsaken til at det går i bølger, er fordi svindlerne på nytt har kommet seg rundt spam-filteret til Facebook.

Han sier at Facebook hele tiden må endre spamfilteret litt for å unngå at slike meldinger kommer igjennom.

Det er uvisst hvorfor du får slike meldinger. Men Tessem sier at det ser ut som meldingene sprer seg i nettverk.

Hvis du har akseptert en forespørsel, for eksempel godtatt en venneforespørsel fra en falsk profil, kan svindelprofilen sende meldinger til folk på vennelisten din.

Med andre ord, har du ikke godtatt en slik venneforespørsel, kan noen på vennelisten din ha gjort det, og derfor får du slike meldinger, forklarer Tessem.

MELDINGER: Skjermbilde fra innboksen til en kvinne som TV 2 har vært i kontakt med som har fått meldinger fra suspekte profiler siden februar. Foto: Privat

– Slike melinger spres rundt i nettverk. Det sprer seg som en sykdom, sier seniorrådgiveren.

Han sier også at dette oppleves nå som en bølge fordi de aller fleste nordmenn har flest Facebook-venner i Norge.

Lite å gjøre

Du kan endre innstillingene dine slik at du ikke får slike meldinger. Men da må man samtidig være klar over at du ikke får meldinger fra folk som ikke er venner av deg.

Utover det er det er lite hver og en av oss kan gjøre for å beskytte oss mot slike meldinger, ifølge Tessem.

– Det er dessverre lite du kan gjøre med det, bortsett fra å rapportere meldingen til Facebook. Ellers må du rett og slett bare overse det, sier han.

Tessem sier at det er Facebook som har ansvaret for å styre spam-filtrene på en måte at du ikke skal få slike meldinger.

Advarer, særlig menn

Lenkene som følger med i meldingene, fører deg videre til sider hvor du må oppgi passord og brukernavn, kredittkortinformasjon eller andre opplysninger.

Tessem advarer folk mot å fylle inn slike opplysninger.

– Dette er svindel. Ikke oppgi slik informasjon, understreker han.

Menn er den gruppen som ser ut til å få flest slike meldinger. Men TV 2 kjenner til at også flere kvinner har fått slike meldinger.

– Veldig ofte er det bilder av vakre jenter på disse profilene, og det er ofte menn som er mottaker. Det er ikke vanskelig å skjønne at det de spiller på noe som gjør at menn kanskje går på i større grad enn kvinner, sier Tessem.

FJERNES SPAM: Facebook sier de aktivt jobber med å fjerne spam. Foto: Olivier Douliery / AFP / NTB

– Velkjent problem

Kommunikasjonsrådgiver Camilla Nordsted i Facebook Norden sier at de jobber aktivt for å fjerne spam, blant annet ved hjelp av kunstig intelligens.

– Dette er et velkjent problem at det dessverre finnes personer som bevisst forsøker å svindle og villede andre, og den adferd ser vi fra tid til annen også finner vei til våre plattformer, skriver hun i en e-post til TV 2.

Selv om de har spamfiltre, sier Nordsted at aktørene bak er oppfinnsomme og hele tiden forsøker å omgå systemene.

Facebook har egne team som jobber dedikert med å slå ned på slike meldinger. Nordsted oppfordrer folk til å gi beskjed om innhold og profiler som folk mener bryter retningslinjene.

– Generelt oppfordrer vi også folk å være varsomme overfor mistenkelige lenker og beskjeder fra fremmede, skriver Nordsted.