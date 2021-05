Mor avslørte rektor med skjult kamera: – Ingen ville trodd meg hvis jeg ikke filmet

En rektor i Florida etterforskes etter at hun slo en seks år gammel elev uten å vite at hun ble filmet. Vi advarer mot sterke inntrykk.

Det var barnets mor som filmet mens rektoren slo seksåringen på Central Elementary School i Clewiston.

Etter at moren sendte videoen til politiet, er rektoren, Melissa Carter, blitt permittert fra jobben.

Nestleder i Hendry County District Schools, Robert J. Egley, ønsker ikke å kommentere saken overfor The New York Times.

– Hendelsen granskes fortsatt, skriver han i en e-post til nettstedet.

Politiet i Clewiston bekrefter overfor nettstedet at hendelsen etterforskes.

Straffet for å ha skadet PC-skjerm

Morens advokat, Brent Probinsky, sier at moren 13. april ble bedt om å komme til skolen fordi datteren hadde skadet en PC-skjerm på skolen.

Hun ble bedt om å ta med seg 50 dollar for å betale for skaden.

Moren ble ifølge advokaten et skrekkslagen vitne til at rektoren slo jenta tre ganger med en årelignende gjenstand.

– Du skal være glad for at du ikke er datteren min, fordi da hadde jeg slått deg hele tiden for å ha oppført deg slik, sier Carter i videoen som vekker harme i USA.

Jenta trygler og ber om å få slippe, men hun blir tvunget tilbake og må igjen bøye seg over stolen.

Rektorens assistent holder jentas hender nede.

– Ta ned hendene dine, sier rektoren, og slår henne to ganger.

Forferdet

Etter de tre slagene, hadde jenta ifølge advokaten store smerter i ryggen og på rumpa.

Moren tok henne med til et nærliggende legekontor, og de ansatte på legekontoret varslet politiet.

Jentas mor, som ønsker å være anonym, forteller WINK News at da hun ankom skolen, var datteren på rektors kontor.

– Rektoren begynte å skrike, forteller hun, og sier at hun begynte å snikfilme rektoren etter å ha sett at det ikke var overvåkningskameraer i rommet.

Fryktet å ikke bli trodd

Jentas mor prater ikke amerikansk, og sier at hun ikke skjønte hva rektoren sa da hun begynte å slå datteren.

Det var da moren begynte å filme med telefonen sin.

– Ingen ville trodd meg, sier hun.

På spørsmål fra ABC 7 om hvorfor moren ikke grep inn, svarer advokaten at hun var lammet av frykt.

– Jeg tror moren ble skremt. Moren forventet ikke at dette skulle skje. Det skjedde veldig raskt og moren sa: «Jeg var så forbløffet, jeg var så sjokkert, jeg frøs til is da hun slo barnet mitt», sier Probinsky.

Via advokaten sier moren til NBC 6 at hun håper at ingen andre barn må oppleve det samme som datteren hennes.

– Jeg vil ha denne læreren bort og ut av skolesystemet for alltid, sier hun.

Får lov å slå elever

I 1977 avgjorde amerikansk høyesterett at fysisk avstraffelse er konstitusjonell, altså at hver enkelt stat selv kan lage regler om hvorvidt elever skal bli fysisk avstraffet i offentlige skoler.

I 19 amerikanske delstater er det lov å slå elevene.

Til tross for at denne type avstraffelse er lovlig i Florida, er det ikke tillatt i Hendry Countys skoledistrikt.

Byttet skole

Advokat Probinsky sier at han håper at hendelsen blir grundig etterforsket, og at den retter søkelys mot fysisk avstraffelse.

– Jeg ofret datteren min slik at alle foreldre kan forstå hva som skjer på denne skolen, sier jentas mor, og forteller at hun har valgt å flytte henne til en annen skole etter hendelsen.

Rektor Carter har ikke selv kommentert hendelsen.