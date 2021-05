Reagerer etter slåsskamp: – En psykopat, steng han ute på livstid

Tom Wilson (27) er ingen populær mann etter å ha dunket motstanderens hode i isen. Nå krever New York Rangers at NHL-topp må gå av.

Natt til tirsdag, i NHL-kampen mellom New York Rangers og Washington Capitals brøt det ut et stort slagsmål. Der var Tom Wilson i hovedrollen.

Capitals-spilleren tok tak i motspiller Artemi Panarin og kjørte hodet hans ned i isen, før han gjentatte ganger slo han i ansiktet.

Det var også 27-åringen som startet det hele, da han tok slag mot bakhodet til en forsvarsløs Pavel Buchnevich.

Bare minutter senere, når kampens hete har roet seg, står Wilson i utvisningsboksen. Der strammer han musklene og smiler.

– Tom Wilson er en psykopat. Dette er siste gang. Steng han ute på livstid, arrester ham, skriver sportskommentator Keith Olbermann.

Tom Wilson is a psychopath. This time is the last time. Ban him for life, arrest him #Capitals #Psycho pic.twitter.com/nxslWXbuOO — Keith Olbermann (@KeithOlbermann) May 4, 2021

Rangers reagerer

For Panarin har hendelsen fått konsekvenser i form av at han mister de resterende kampene i sesongen. Wilson derimot straffes ikke med noen form for utestengelse, kun en bot på 5 000 amerikanske dollar.

– New York Rangers er ekstremt skuffet over at Capitals-angriper Tom Wilson ikke ble suspendert for sine grusomt voldelige handlinger i Madison Square Garden, skriver klubben i en uttalelse på Twitter.

NED I ISEN: Her tar Wilson (#43) tak i håret til Panarin (#10), før han senere slenger hodet hans ned i isen. Foto: Bruce Bennett

At kanadiske Wilson ikke straffes ytterligere har fått stor kritikk, blant annet fra Rangers. De skriver videre i sin uttalelse at de anser dette som en avskjedigelse av plikt fra, George Parros, sjef for spillernes sikkerhet i NHL.

– Vi mener Parros ikke er egnet til å fortsette i sin nåværende stilling.

Parros var selv kjent for å være en slåsskjempe i sin aktive dager som ishockey-spiller.

Ikke første gang

Den slåssglade typen Wilson debuterte for Capitals i NHL, mot nettopp New York Rangers, i 2013.

Dette er ikke første gang han er involvert i tøffe tak ute på isen, og har tidligere fått flere suspensjoner.

I 2018 ble han utestengt ved to anledninger. Først i tre kamper for å ha brukket kjeven til Zach Aston-Reese. Deretter i tjue komper for en ulovlig og brutal takling på Oskar Sundqvist, i en treningskamp.

De gjentatte hendelsene er også noe Rangers trekker fram i sin uttalelse.

– Wilson har en lang historie med denne typen handlinger. Vi anser det som sjokkerende at NHL har feilet i å gjøre det riktige valget og suspendere ham for alltid, skriver New York-laget.

Kampen endte for øvrig 3–6, med seier til Washington Capitals.