Disse skal spille Egon, Kjell og Benny

Anders Baasmo skal spille Egon Olsen i den nye Olsenbanden-filmen, skriver NRK.

– Jeg har alltid vært opptatt av vår bransjes historie, og skuespillerkollegaene som har gått foran oss i generasjoner, så det er både ærefullt og artig å få være med på et sånt prosjekt, sier Anders Baasmo til kanalen.

Mandag delte Nordisk Film Distribusjon nyheten om at de skulle starte opptakene til filmen og la da ut et bilde av tre silhuetter og ba folk gjette.

Dermed gikk spekulasjonene høyt.

Onsdag avslører regissør Hallvard Bræin at Anders Baasmo skal spille Egon, Benny skal spilles av John Carew og Elias Holmen Sørensen skal spille Kjell.

FRONT: Elias Holmen Sørensen, John Carew og Anders Baasmo skal spille den velkjente treerbanden. Foto: Agnete Brun

- Disse guttene er en fest å få jobbe med! De går tungt inn i oppgaven og med stor respekt for arven fra de gamle filmene. De skal være godt gjenkjennelige både for de som har et nært forhold til de gamle filmene, selv om de skal gjøre sine tolkninger av rollene, sier Bræin.

Filminnspillingen foregår i Oslo-området i disse dager, til tross for strenge koronarestriksjoner.

Filmen skal ha primere høsten 2022.