Elizabeth (14) forsvant sporløst i bare pysjen – ni måneder senere kom sjokktelefonen

5. juni 2002: Elizabeth Smart (14) tar på seg den røde pysjen og legger seg i senga hun deler med lillesøsteren.

Det har vært en lang og varm sommerdag hjemme i Salt Lake City i Utah.

De to mormonerjentene ber kveldsbønn sammen, og sovner tett i tett.

VÅKNET AV KNIV MOT HALSEN: Elizabeth Smart var 14 år gammel da hun ble kidnappet. Foto: AP

Det er bekmørkt på soverommet da lillesøsteren, Mary Katherine (9), våkner av at det knirker i gulvet.

Hun gnir seg i øynene, og ser en lang, tynn mann med fullskjegg som står foran senga.

Han har på seg en flagrende, lang kjortel, og i hånda har han en kniv.

Mary Katherine er sikker på at hun bare drømmer, og kniper sammen øynene, men det fortsetter å knirke i gulvet.

Hun lukker opp øynene igjen, og nå henger mannen over Elizabeth, som bråvåkner da mannen presser en iskald kniv mot strupen hennes.

– Ikke lag én eneste lyd. Reis deg opp og bli med meg. Jeg dreper søsteren din hvis du ikke adlyder, freser mannen.

Dyttet ut i bare pysjen

Mens Mary Katherine kniper øynene sammen igjen og later som om hun sover, dytter mannen Elizabeth ut av soverommet.

Elizabeth, som fortsatt ikke helt har våknet og skjønner hva som skjer, dunker tåa i dørkarmen.

– Au, klynker hun.

– Lager du mer lyd nå, så dreper jeg deg, freser mannen.

Mary Katherine kjenner igjen stemmen hans. Hun har hørt den før, men husker ikke hvem den tilhører.

Dette er bare starten på det som skal bli en av verdens mest omtalte – og absurde – kidnappingssaker.

TOM: Sengen Elizabeth Smart og lillesøsteren delte avbildet morgenen etter kidnappingen. Foto: Politiet

Løper tilbake under dyna

Så fort mannen og Elizabeth er ute av rommet, reiser Mary Katherine seg opp og går lydløst ut av senga.

Hun stikker hodet ut av døra og ser at mannen dytter Elizabeth nedover den lange gangen i overetasjen.

Mary Katherine er sikker på at mannen er på vei mot soverommet til storebroren hennes, så hun løper tilbake til senga og gjemmer seg under dyna.

I naborommene ligger foreldrene og jentenes fire brødre og sover, uvitende om at de snart skal våkne opp til et mareritt.

Bisarr seremoni

Mens Mary Katherine gjemmer seg under dyna, tvinger mannen Elizabeth ut av huset og drar henne inn i skogen like bak huset.

SELVUTNEVNT PROFET: Brian Mitchell på politiets arrestasjonsfoto. Foto: Privat

I flere timer går de oppover fjellene uten å utveksle ett ord, og kommer til slutt frem til en slags leirplass.

Det begynner å bli dagslys, og Elizabeth ser at det står en kvinne der og venter på dem.

Også hun har på seg kjortel.

Så fort kvinnen, som ikke ser ut til å ha vasket seg på flere år, ser Elizabeth, starter hun en slags bisarr bryllupsseremoni.

Kvinnen, som heter Wanda Barzee (59), er gift med den skjeggete mannen, Brian Mitchell (51).

I flere tiår har han hjernevasket Wanda og fått henne til å gjøre alt han sier.

Hun er, i likhet med Brian selv, fullstendig overbevist om at han er Guds utvalgte.

Elizabeth vet ikke at Brian er en hjemløs, omflakkende predikant som er besatt av hardporno og salmer.

Hun vet heller ikke at han snart skal utsette henne for det verst tenkelige et menneske kan oppleve.

«Dette skjer bare ikke»

Elizabeth er skrekkslagen, og den spede kroppen hennes skjelver.

Hun har gått 15 kilometer i nattemørket kun iført den røde pysjen.

Mens Wanda synger en salme, raser tankene gjennom Elizabeths hode.

TATT: Wanda Barzee på politiets arrestasjonsfoto. Foto: AP

«Hva er det som skjer? Er dette egentlig bare et mareritt? Hvis jeg må gifte meg med denne mannen - hva skjer etterpå? Hvem er disse folkene? Dette skjer bare ikke.»

Elizabeths tårer triller, men Brian og Wanda viser ingen sympati.

Wanda tvinger Elizabeth inn i et slags hjemmelaget telt, og ber henne ta av seg pysjen.

Elizabeth er frossen og redd, og nekter å kle av seg.

– Bare gjør det. Ellers kommer han og river den av deg, sier Wanda og nikker mot ektemannen som står like utenfor.

Elizabeth kler av seg, og tar på seg en kjortel som Wanda gir henne.

Brian kommer inn i teltet og fortsetter det bisarre bryllupsritualet ved å legge seg over Elizabeth og voldta henne.

– Du er kona mi nå, sier han.

FANGET OG VOLDTATT: Det var under dette hjemmelagde teltet at Brian og Wanda utsatte Elizabeth for grusomme overgrep. Foto: Politiet

«Ring politiet! Ring politiet!»

Hjemme i Salt Lake City har alarmen akkurat gått.

Lillesøster Mary Katherine har ligget livredd under dyna i to timer, og løper inn på foreldrenes soverom.

– Elizabeth er borte. En mann med pistol kom og tok henne, sier hun mens hun gjemmer ansiktet bak et ullteppe.

TENNER LYS: Lois og Ed Smart under en lysvake for Elizabeth Smart etter kidnappingen.

Elizabeths foreldre, Lois og Ed Smart, er sikre på at niåringen bare har hatt en vond drøm.

De sier at Elizabeth helt sikkert har gjort som så mange ganger før, og lagt seg på sofaen i overetasjen for å sove.

Men, Elizabeth er ikke i sofaen.

Foreldrene leter gjennom det over 600 kvadratmeter store huset.

Huset har hele syv soverom og seks bad, i tillegg til en rekke boder, stuer og bortgjemte kroker.

For hvert eneste tomme rom de finner, blir de mer og mer bekymret.

Først da Lois går ned på kjøkkenet, skjønner hun at noe er alvorlig galt.

– Jeg gikk opp og så at hun ikke var på sofaen, og så løp jeg ned og slo på alle lys. Hun var ikke der heller. Øynene mine scannet rommet, og da så jeg myggnettingen som var borte. Da skjønte jeg det, har Lois fortalt i ettertid.

Kvelden i forveien satte Lois opp kjøkkenvinduet for å lufte etter å ha svidd middagen, men nå er myggnettingen foran kjøkkenvinduet blitt klippet bort.

På utsiden, under kjøkkenvinduet, står det en stol.

– Jeg var hysterisk. Alle skrek. Jeg ropte på Ed: «Ring politiet! Ring politiet!» Det er en forferdelig, forferdelig følelse, har Lois uttalt i ettertid.

INNBRUDD: Politiets bilde av kjøkkenvinduet og stolen kort tid etter at de ankom huset. Foto: Politiet

Klappjakt på kidnapperen

Det begynner å bli lyst ute da Elizabeth, som bare har på seg den tynne kjortelen, blir lenket fast til et tre.

Samtidig strømmer politiet til barndomshjemmet hennes bare 15 kilometer unna, og setter i gang det som skal bli en av de mest omfattende menneskejaktene i delstatens historie.

KLIPPET SEG INN: Politiet viser frem myggnettingen som gjerningsmannen klippet hull i før han tok seg inn i huset. Foto: Politiet

Lillesøster Mary Katherine, som var det eneste vitnet til kidnappingen, er i sjokk.

Hun klarer ikke å beskrive gjerningsmannen.

Hver gang hun forsøker å prate med politiet, knekker hun sammen.

Hun sier at mannen hadde en pistol, eller kanskje var det en kniv, og kanskje var han kledd i hvite klær. Kanskje var de svarte.

Hun husker ikke om gjerningsmannen hadde langt eller kort hår, og har fortrengt at hun gjenkjente stemmen hans.

Undersøker naboer og venner

– Vi er frustrerte. Vi har ingen spor eller ledetråder, og aner ikke hvor Elizabeth kan befinne seg, sier politisjef Scott Atkinson til det enorme pressekorpset som omringer huset.

Atkinson sier at gjerningspersonen må ha vært en som kjenner godt til Smart-familiens enorme hus.

Han understreker at det i slike saker ofte er en person som kjenner offeret som har gjort det.

– Vi ser nærmere på nabolaget, familien, den utvidede familien, venner, folk som har grunner til å være i huset, som er i dette nabolaget, sier politisjefen.

BORTFØRT: Elizabeth Smarts barndomshjem i Salt Lake City. Bak ser man fjellene som hun ble fortført til. Foto: AP

Hjerteknuseren

Elizabeths far stiller opp i intervju etter intervju i håp om at noen kan finne datteren.

– Hun er hjerteknuseren i familien. Vi vil bare ha henne hjem igjen, hulker han.

HJERTESKJÆRENDE SCENER: Elizabeth Smarts far, Ed Smart, får en klem av en av de flere hundre frivillige som leter etter jenta 8. juni 2002. Foto: AP

Både han og politiet vet godt at for hver eneste time som går, blir sjansene for å finne Elizabeth mindre og mindre.

Mange frykter at 14-åringen føyer seg inn i rekka over de mange barna som det siste året er blitt kidnappet og drept i USA.

Både Danielle van Dam (7), Samantha Runnion (5) og Cassandra Williamson (6) ble nylig funnet drept etter å ha blitt kidnappet.

I underkant av et døgn har nyheten om den unge, kristne jenta som ble kidnappet fra sitt eget hjem mens foreldrene sov blitt nyhetsstoff over hele verden.

Avisene skriver spalte opp og ned om den helamerikanske mormonerfamilien, som består av den suksessfulle eiendomsmegleren Ed Smart, den hjemmeværende moren Lois Smart, og deres seks intelligente, blonde barn.

Mange lar seg fascinere over familiens tro på at Elizabeth ikke er blitt drept.

– Mirakler kan skje. Det tror jeg på. Selv om det virker som galskap og trosser all fornuft, rasjonell logikk og statistikker, tror vi alle at hun er i live, sier Elizabeths onkel, Tom Smart.

SAVNET: Savnetposterne av Elizabeth Smart ble hengt opp i store deler av USA etter kidnappingen. Foto: AP

«Jeg hater dette. Jeg hater dem»

Mens «hele» USA leter etter Elizabeth, sitter hun fastlenket til et tre i fjellene like bak barndomshjemmet.

Brian sitter mye i det provisoriske teltet, som er dekket av grener og mose. Der skriver han på sitt eget evangelium og blar i hardpornoblader.

Han er overbevist om at han kan prate direkte med Gud, og at Gud har gitt ham et oppdrag om å skaffe seg mange koner.

Brian har gitt Elizabeth en dagbok, og sagt at hun daglig må skrive ned hvordan hun har det i leiren.

Han er helt sikker på at hun kommer til å stortrives der etter hvert.

Vel vitende om at Brian leser alt hun har notert, skriver Elizabeth at hun trives godt og blir behandlet bra.

Men, Elizabeth kan fransk, og det kan ikke Brian, og med ørliten skrift, rabler hun ned dette:

«Jeg hater dette. Jeg hater dem. Jeg vil hjem til familien min».

LETER: Frivillig mannskap på jakt etter Elizabeth Smart i området hun befant seg i. Foto: AP

Må drikke sprit og ta narkotika

Brian voldtar Elizabeth flere ganger om dagen, og tvinger henne til å drikke sprit og ta narkotika.

På denne måten gjør hun mindre og mindre motstand.

Elizabeth, som aldri har prøvd rusmidler i hele sitt liv, kaster opp og besvimer flere ganger.

Flere morgener våkner hun med ansiktet ned mot bakken, som er dekket av hennes eget oppkast. Hun er fortsatt fastlenket til trærne.

– Hver gang jeg trodde jeg hadde nådd bunnen, så ble det verre, har hun uttalt i ettertid.

En dag kommer Brian løpende ut av teltet, og han er opprømt.

– Jeg har noe jeg må vise deg. Du er nødt til å se på dette, sier han.

Han drar frem et hardpornoblad, og peker på de nakne kvinnene.

– Nå skal vi gjøre det, sier han, og kaster seg plutselig over Elizabeth og voldtar henne på nytt.

BARNDOMSHJEMMET: En politibil foran Smart-familiens hus 6. juni 2002, dagen etter at Elizabeth har forsvunnet. Foto: AP

Får frihet

Dagene går, og Elizabeth begynner sakte å innfinne seg med at hun aldri kommer til å bli funnet.

Brian viser henne stadig en savnetplakat som han har revet ned fra en lyktestolpe i byen.

– Folk har sluttet å lete etter deg. Du blir aldri funnet, sier han igjen og igjen, og Elizabeth tror ham.

Hun vet ikke at hele familien hennes, og det store mormonersamfunnet i byen, samt politiet og flere tusen frivillige, leter etter henne både dag og natt.

Pappa Ed Smart holder også daglige pressekonferanser og arrangerer omfattende leteaksjoner for å passe på at ingen glemmer Elizabeth.

Nektet vann og mat

Elizabeth, som er full av dop og er utmattet etter å ha blitt nektet vann og mat i flere dager, blir mer og mer overbevist om at hun skal tilbringe resten av livet sammen med Brian og Wanda.

Nå som hun har gitt opp håpet om å få dra hjem til familien, får hun lov til å bevege seg rundt på leirplassen uten lenker.

Brian og Wanda følger likevel nøye med på hvert eneste skritt hun tar.

I KJORTLER: Elizabeth, Brian og Wanda slik de blir portrettert i TV-filmen om kidnappingen, «The Elizabeth Smart Story». Foto: Lifetime

Blir med på handletur

Nå som Elizabeth ikke lenger gir dem motstand, tar paret henne med seg til byen for å stjele mat og klær som egner seg i skogen.

Elizabeth må dekke til ansiktet med skjerf, solbriller og luer.

Hun skjønner ikke hvorfor, all den tid hun er blitt overbevist om at ingen leter etter henne eller bryr seg om hvor hun er.

– Verden er ikke klar for lyset som stråler fra øynene dine enda, forklarer Brian.

De går inn i et varehus for å stjele tursko, og Elizabeth stanser opp ved en stor tavle med plakater med savnede barn på.

Hun prøver å se om hun finner et bilde av seg selv på tavla, men finner det ikke.

– Ingen husker deg lenger, hvisker Brian inn i øret hennes.

STILLHET FOR ELIZABETH: Mens Elizabeth Smart tror at ingen leter etter henne, samles hundrevis av folk for å tenne lys for henne etter nok en leteaksjon i Salt Lake City 9. juni 2002. Foto: M. Spencer Green

Hører onkelens stemme

En annen dag de tre er i byen for å stjele mat, hører hun at en person langt unna som roper navnet hennes.

– Elizabeth? Er du her, roper en mann.

Han er åpenbart på leting etter henne.

– Det der høres ut som onkelen min, tenker Elizabeth, men hun sier ingenting.

Det gjør hun lurt i.

– Hvis du lager lyd nå, så dreper jeg deg, freser Brian mot henne.

Samtidig som Brian, kona og Elizabeth rasker seg tilbake til leiren, mottar Elizabeths far et mystisk brev i posten.

HJEMLØS: Brian Mitchell avbildet i Salt Like City våren før han kidnappet Elizabeth Smart. Foto: BRIAN JOHNSON

Trygler om kontakt

Brevet er poststemplet 3. juli 2002.

Ed Smart, som har gitt opp håpet om å finne Elizabeth i live, skjelver da han åpner brevet, hvor det står at avsenderen er en kvinne og at hun har vært i kontakt med kidnapperen.

Hun skriver at Elizabeth lever, og at kidnapperen ønsker å levere henne tilbake.

– Jeg merket ingen fiendtlighet eller frykt. Det var fra en kvinne som skrev at hun hadde snakket med kidnapperen, sier Elizabeths far Ed til lokalavisa.

Han er skeptisk til avsenderen, men han kan ikke annet enn å trygle denne personen om å hjelpe til med å oppklare forsvinningsmysteriet.

– Vær så snill og kontakt meg eller kommuniser med meg, trygler han, men han hører aldri mer fra avsenderen.

Lurer politiet trill rundt

9. august 2002: Brian og Wanda tar Elizabeth med på et bibliotek i Salt Lake City for å finne religiøse tekster.

En ansatt på biblioteket legger merke til den ustelte trioen, som alle har på seg kjortler.

Kvinnen ser nærmere på den yngste av dem, og kjenner henne igjen fra alle savnetplakatene som henger rundt i byen.

Mens Brian og Wanda er opptatt med å titte på bøker, ringer kvinnen nødnummeret.

Politiet har mottatt flere tusen tips, og får daglig telefoner fra innbyggere som mener at de har sett Elizabeth Smart.

Hver gang politiet har rykket ut, har de bare funnet personer som i beste fall bare minner litt om den savnede 14-åringen.

Håpet forsvinner ut døra

En etterforsker drar motvillig til biblioteket, og går rolig bort til trioen og ber om å få se jentas ansikt.

– Hvorfor det? Hun er datteren min, svarer Brian, og forteller at hun har dekket til ansiktet av religiøse årsaker.

Etterforskeren, som er lei av å rykke ut til falske tips, lar trioen gå.

– Da han gikk, føltes det som om alt håp gikk ut døra, har Elizabeth fortalt i ettertid.

Ett vitne

Oktober 2002: Elizabeths lillesøster, som var det eneste vitnet til kidnappingen, har kommet over det store sjokket over å se søsteren sin bli kidnappet.

Nå har det gått fire måneder siden kidnappingen, og Mary Katherine klarer å huske bruddstykker av hvordan gjerningsmannen så ut.

MODIG: Elizabeth (t.v), Lois og Mary Katherine Smart avbildet før kidnappingen. Foto: Smart-familien

Hun husker at han lignet på den hjemløse mannen foreldrene hennes fikk til å gjøre småjobber i huset omtrent ett år før Elizabeth forsvant.

Hun husker at han kalte seg «Emmanuel».

Mary Katherine klarer endelig å koble «Emmanuel» sin stemme til den stemmen hun hørte på soverommet.

– Jeg vet at det var han som kidnappet Elizabeth. Jeg husker stemmen hans, sier hun til foreldrene.

Kort tid etter går politiet ut med en skisse av «Emmanuel», og den blir blant annet vist frem i det populære TV-programmet «America's Most Wanted».

Da kommer telefonen politiet har ventet på i flere måneder.

ETTERLYST: Politiets skisse av gjerningsmannen. Foto: Politiet

Nettet snører seg sammen

En seer ringer og sier at han er sikker på at han har sett Elizabeth gå sammen med denne mannen rundt 30 kilometer fra der hun ble kidnappet.

En annen seer ringer og sier at han er i familie med «Emmanuel», og sier at den etterlyste mannen egentlig heter Brian Mitchell og er gift med Wanda Barzee.

Han sier at Brian i flere tiår har bodd i telt, og at han trolig befinner seg i fjellene rundt Salt Lake City.

Nå begynner nettet å snøre seg sammen rundt Brian og kona. Nå gjelder det bare å finne ut hvor de befinner seg.

Vet ikke at de blir fotografert

Brian har ingen anelse om at politiet er på jakt etter ham, og tar med seg Wanda og Elizabeth på en fest hos noen alternative bekjentskaper.

På festen må både Wanda og Elizabeth ha på seg skaut og slør foran munnen.

Uten at de vet om det, blir de fotografert av en av festdeltakerne, som ikke har noen anelse om at jenta bak sløret er savnede Elizabeth Smart.

FOREVIGET: Brian, Elizabeth og Wanda blir fotografert på fest samtidig som hele USA leter etter jenta. Foto: Politiet

Vekker for mye oppsikt

12. mars 2003: Brian, Wanda og Elizabeth drar til Sandy i Utah, som er 30 kilometer fra Elizabeths hjem.

De har gått flere dager uten mat i skogen, og går inn på en Burger King-restaurant hvor de kan kjøpe billig mat.

Med sine kjortler, solbriller og sølvgrå parykker, vekker de nok en gang oppsikt i byen.

VEKKET OPPSIKT: Denne parykken hadde Elizabeth Smart på seg da hun ble funnet. Foto: Politiet

En krigsveteran legger merke til at den yngste av de tre er svært nervøs.

Han ser på mannen, og kjenner ham igjen fra skissen politiet har fått trykket i alle lokalavisene.

– Jeg kommer aldri til å glemme den lille jentas blikk. Hun var så redd. Mannen holdt rundt håndleddet hennes hele tiden og hun beveget seg aldri på egenhånd. Det var noe som ikke stemte, har krigsveteranen, Trevelin Colianni, fortalt i ettertid.

Colianni ringer nødnummeret, og snart blir trioen omringet av fire politimenn.

Elizabeth nekter for at hun er Elizabeth Smart, og sier at hun heter Esther og bare er på bytur sammen med foreldrene sine.

Hun nekter å ta av seg solbrillene, og forklarer at hun nylig hadde en øyeoperasjon.

Politiet ser at noe er alvorlig galt.

– Hjertet hennes slo så hardt at jeg nesten kunne se det gjennom brystet hennes, har en av politimennene fortalt i ettertid.

– Jeg er Elizabeth

Politimennene tar Elizabeth med seg 50 meter ned i gata, og først da våger hun å fortelle sannheten.

– Det har gått 30 eller 40 minutter, og vi vet at hun ikke forteller oss sannheten. Men, vi vet at hun har vært gjennom så mye at vi ikke en gang kan forestille oss det, har politimannen fortalt.

Politiet presser henne hardt.

– For familien din sin skyld, for din egen skyld, for alle som har lett etter deg i hele landet. Bare fortell oss at du er Elizabeth Smart, sier politibetjenten til den livredde jenta.

Han spør henne igjen:

– Er du Elizabeth Smart?

Hun nikker, og hendene hennes skjelver.

– Jeg er Elizabeth.

LYKKE: Ed Smart møter pressen i Salt Lake City 13. mars 2003 etter at Elizabeth endelig har kommet hjem. Foto: David J. Phillip/AP

Et helvete

Mens Brian og Wanda blir lagt i bakken og påsatt håndjern, blir Elizabeth fraktet i hui og hast til politistasjonen.

Samtidig som hun avhøres, ringer politiet til foreldrene.

Foreldrene tror nesten ikke det de hører, og kaster seg inn i bilen.

På vei inn til politistasjonen, sier Elizabeths sterkt pregede far dette til de mange hundre menneskene som har hørt rykter om at jenta er blitt funnet i live:

– Jeg vet ikke hva hun har opplevd, men jeg er sikker på at det må ha vært et helvete.

Like etter ankommer Elizabeths onkel, Tom.

– Hvis verden noen gang trenger et mirakel, så er det nå. Vi ser på dette som et mirakel, og vi takker Gud, sier han.

Først da Elizabeth får se faren, kan hun for første gang på ni måneder føle seg trygg igjen.

Blitslampene gløder da Elizabeth, som har musefletter og røde kinn, smilende forlater politistasjonen sammen med mamma og pappa.

De ofrer ikke Brian og Wanda, som for lengst er blitt satt bak lås og slå, én eneste tanke.

Nå skal det feires.

ENDELIG HJEMME: Forsiden på The Salt Lake Tribune 13. mars 2003, dagen etter at hun ble funnet. Foto: Faksimile

Krangler om tilregnelighet

Familien er overrasket over hvor lite Elizabeth bærer preg av å ha blitt kidnappet og vært borte fra dem i så mange måneder.

Hun er sprudlende og glad, og sier at hun vil tilbake til hverdagen så fort som mulig.

– Jeg har vært så velsignet. Jeg har vært heldig. Jeg har ikke slitt med posttraumatisk stresslidelse . Det har vært stunder hvor jeg ser noe eller lukter noe, og som tar meg tilbake dit, har hun uttalt i ettertid.

Samtidig som Elizabeth sakte kommer tilbake til hverdagen igjen, jobber påtalemyndighetene intenst med å bygge opp en sak mot Brian og Wanda.

Det store spørsmålet er om Brian, som fortsatt hevder at han er Guds utvalgte, er tilregnelig og kan dømmes for kidnapping og voldtekt.

For, hver gang han er i rettssalen, bryter han ut i salmer, og synger såpass høyt og lenge at dommeren ber ham forlate rettssalen.

Se video under:

De lærde strides

Saken blir forsinket i en årrekke fordi en domstol mener at Brian er psykisk syk og ikke i stand til å møte for retten.

Psykiatriske eksperter mener derimot at Brian bare later som om han er sinnssyk for å slippe straff.

Det blir til slutt konkludert med at Brian var fullt tilregnelig da han kidnappet Elizabeth og voldtok henne i ni måneder.

Seks år etter at Elizabeth kom til rette, kan endelig rettssaken mot ham starte.

SYNGER SALMER: Rettssaken mot Brian Mitchell trakk ut gjennom flere år fordi ekspertene var uenige i om han var tilregnelig eller ikke. Foto: DOUGLAS C. PIZAC

Kommer med beskjed til pressen

I retten forklarer Brian at det var Gud som ba ham om å ta Elizabeth, og at han bare fulgte ordre.

Hans forsvarsadvokat, Larry Long, kommer med en beskjed til pressen, som har møtt opp i hopetall utenfor rettsbygningen:

– Han ville at jeg skulle fortelle verden at hun er kona hans, og at han fortsatt elsker henne, og at han vet at hun fortsatt elsker ham, sier han.

I rettssalen langer Elizabeth ut mot Brian.

– Gud hadde aldri bedt noen om å kidnappe en ung jente fra familiens hus midt på natta, fra senga hun delte med søsteren sin, fra søsterens side, og frata henne friheten og bare fortsatte å voldta henne og misbruke henne, sier hun.

Juryen er ikke i tvil.

I mai 2010, altså åtte år etter at han kidnappet Elizabeth, blir Brian dømt til to ganger livstid for kidnapping og voldtekt.

ENDELIG RETTFERDIGHET: Elizabeth Smart møter pressen etter at Brian Mitchell er dømt til to ganger livstid i Salt Lake City i 2010. Foto: Douglas Pizac/AP

Ber om tilgivelse

Wanda Barzee blir dømt for medvirkning i saken, og får 15 år i fengsel.

Parallelt med soningen må hun behandles på et psykiatrisk sykehus i Salt Lake City.

Hun kan ikke svare på om at det var hun som sendte det mystiske brevet til Elizabeths far, men i en uttalelse som blir lest opp i retten, forteller hun hvordan hun lot seg overbevise av Brian.

– Jeg innser med stor ydmykhet hvordan jeg var med på gjøre Elizabeth Smart til et offer. Jeg er så lei meg, Elizabeth, for all den sorg og smerte jeg har påført deg og familien din. Jeg håper at du finner muligheten i ditt hjerte til å tilgi meg, sier hun.

LØSLATES: Mediene møtte opp i hopetall da Wanda i 2018 skulle løslates fra fengsel. Foto: AP

Nekter å leve i frykt

I en alder av 72 år, blir Wanda i september 2018 løslatt fra fengselet.

HJELPER ANDRE: Elizabeth Smart jobber nå for å hjelpe andre savnede barn med å komme hjem igjen. Foto: Rick Bowmer

Løslatelsen bringer opp mange vonde minner for Elizabeth, som har misjonert i Paris og fortsatt bor i Salt Lake City.

I et innlegg på Instagram skriver Elizabeth at det ikke virker som om hun har noe hun skulle ha sagt.

– Jeg synes at denne nyheten er veldig urovekkende og uforståelig, skriver hun.

Elizabeth er sikker på at Wanda fortsatt er farlig, men skriver at hun nekter å leve i frykt.

– Jeg mener at hun er en trussel og en fare, ikke bare mot meg, men mot samfunnet for øvrig. Jeg er utrolig bekymret og vi har derfor valgt å ta våre forholdsregler. Samtidig nekter jeg å leve i frykt. Jeg har brukt de siste 15 åra på å gjenoppbygge og å komme videre med livet mitt. Jeg har fått en familie og har fulgt drømmene mine. Jeg levde i absolutt frykt og terror i ni måneder, og uansett utfall, nekter jeg å gjøre det igjen, skriver hun.

Hjelper andre ofre

Det har gått 19 år siden Elizabeth ble kidnappet.

Hun er nå 33 år gammel, og har giftet seg med mormoneren Matthew Gilmour.

Sammen har de fått tre barn, Chloé (6), James (4) og Olivia (3).

Skjuler ikke noe

På disse 19 årene, har den ville kidnappingshistorien blitt omtalt i en rekke bøker, dokumentarer og en TV-film.

Elizabeth har selv gitt ut bøkene «My Story» og «Where There's Hope: Healing, Moving Forward, and Never Giving Up».

I «My Story» forteller hun om alt som skjedde da hun var kidnappet av Brian.

– Jeg ville ikke bare fortelle ti prosent av historien, og pakke inn resten. Jeg ville det skulle handle om alt som skjedde og hvordan det var der hver eneste dag. Jeg gjør ingen en tjeneste ved å «pakke inn» historien, sier hun.

Hjelper andre ofre

I 2011 opprettet hun organisasjonen Elizabeth Smart Foundation, som har som mål å gi håp til andre ofre, og for å forebygge seksuelle overgrep.

– For mange er jeg bare hun jenta som blir kidnappet, men jeg ser noe annet. Når jeg ser i speilet, ser jeg også en mor og en kone, og noen jeg er stolt av å være. Jeg ser en aktivist. Jeg ser en overlevende, sier hun.

Intervjuer andre ofre

Elizabeth holder stadig foredrag og forteller sin historie, og jobber også som reporter for «Crime Watch Daily».

I programmet intervjuer hun familier og ofre som har opplevd, eller opplever, å gå gjennom det samme som henne og familien hennes.

– Å dele historiene til de overlevende er en måte å holde sakene i søkelyset og forhåpentligvis gi dem en sjanse til å få kriminelle stilt for retten, sier hun.

SLIPPER ALDRI UT IGJEN: Brian Mitchell sitter fengslet i høyrisikofengselet i Terre Haute i Indiana. Foto: Michael Conroy/AP

Brian Mitchell kommer til å tilbringe resten av livet sitt i høyrisikofengselet Terre Haute i Indiana, 250 mil unna Elizabeth Smart.

Kilder: CNN, AP, ABC News, People, The Guardian, The Salt Lake Tribune, USA Today, CBC, E!Online, Deseret News, The New York Times, NBC News, Variety, Los Angeles Times, WAVE 3, AZCentral.