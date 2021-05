Da Norge stengte ned i mars i fjor, fikk det umiddelbare konsekvenser på mange områder.

Korona-pandemien rammet en rekke bransjer hardt, blant annet de som driver med salg av bil.

Dette slo direkte ut på registreringsstatikken for nye biler. Det bremset opp allerede fra midten av mars. Og april som var den første hele «korona-måneden» var svært tung for bilbransjen.

Antall registrerte nybiler endte på rekordlave 7.425 eksemplarer i april i fjor. Det var hele 34 prosent ned fra samme måned, året før.

Bilbutikkene lå stille og forlatte. Veldig mange utsatte planer om bilkjøp, mens andre gjorde hva de kunne for å komme seg ut av inngått avtaler. Så stor var usikkerheten i det norske samfunnet.

Markant kjøpslyst

Ett år senere, kan vi fastslå at mye har forandret seg. Nybilsalget tok seg opp i andre halvår i fjor.

De ferske apriltallene fra i år, kontra fjoråret, er også en svært god indikator på at nordmenn har ristet usikkerheten av seg.

Bilsalget i april viser nemlig en markant kjøpelyst, og salg av 13.166 nye personbiler er en økning på nesten 80 prosent sammenlignet med april i 2020. Nærmere bestemt 77 prosent:

77 prosent økning i bilsalget i april, kontra samme måned i fjor. Det sier mye om at optimismen er tilbake blant nordmenn flest. Foto: TV 2.

– Mange vil ha helt ny bil

– Korona-året har rammet hardt på mange ulike måter. Nå aner vi en lysning i vår del av verden, og det ser ut til å påvirke folks ønske om å bytte bil. April viste en klar økning i nybilsalget, antall eierskifter øker og bruktimport av biler øker. Samlet har vi et bilsalg på linje med tidligere topp-år som 2017 og 2018, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Han legger til:

– Tallene viser med all tydelighet at nå vil folk ha bil. Og veldig mange vil ha en helt ny bil. Selv om ladbare bensinhybrider har den største økningen i prosent av nybilsalget, er det elbilene som i antall topper salgslisten også i april. Salget av dieselbiler fortsetter å falle, og gikk ned med 17 prosent sammenlignet med april i fjor.

Hongqi er ett av flere nye bilmerker som kommer til Norge i år. Dette bidrar til å øke utvalget betraktelig.

Nye bilmerker og modeller

Til sammen ble det registrert nesten like mange elbiler i april i år, som biler totalt samme måned i fjor: 7.227 kontra 7.425.

Dette er hele 55 prosent av nybilsalget, mens det ble solgt 3.208 ladbare bensinhybrider – tilsvarende 24,4 prosent.

Stadig oftere presenteres nye bilmerker og modeller, og særlig skjer det mye rundt elbilene. Men også de ladbare hybridene viser seg å være svært interessante for mange. Både fordi mange nye modeller har fått lengre elektrisk rekkevidde, og fordi bilene har det nyeste av moderne teknologi, utstyr og størrelser som mange trenger og ønsker seg.

VW ID.4 er Norges mest solgte bilmodell i april. Dette er GTX-versjonen som akkurat er lansert og kommer til Norge i sommer

– Biler veldig mange har ventet på

– Den bredden vi nå er i ferd med å få i utvalg av elbiler treffer svært manges behov – ikke minst familier, sier Solberg Thorsen, i en pressemelding.

Han viser til at det nå finnes mange elbiler med god plass, firehjulsdrift, lang rekkevidde, hengerfeste og det nyeste innen teknologi, som mange gjerne vil ha.

– Dette er biler veldig mange har ventet på, og nå ruller de for full fart inn i Norge. Vi ser også et variert prisnivå som tiltaler store grupper, og som gjør at mange nå kan bytte en eldre bil ut mot en ny eller nesten ny, sier han.

Elektriske Skoda Enyaq er en av bilene flere tusen nordmenn venter på, den vil gjøre seg sterkt gjeldende på salgsstatistikkene utover året.

Mindre salg av små elbiler

Fra årsskiftet og frem til inngangen av mai var det 26.380 førstegangs-registrerte nye elbiler i Norge. Det er ny rekord. I fjor på samme tid, var antallet 20.021 nye elbiler. Ved månedsskiftet april/mai, var det solgt 13.948 nye ladbare hybrider, noe som også er ny rekord for årets første fire måneder.

Mange av de minste elbilene som var veldig populære for bare få år siden, har nå et synkende salg. ­

– Elbilene er nå inne i en ny generasjon. De er blitt store familiebiler med løsninger og utstyr som gjenspeiler behov og ønsker. Denne trenden vil trolig fortsette i raskt tempo. Og med en fortsatt uavklart korona-situasjon, vil de fleste av oss også i år legge opp til norgesferie. For mange betyr det i en ny bil, sier Solberg Thorsen.

