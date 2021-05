Oksygenkrisen beskrives som et folkemord

Hver dag dør en rekke koronapasienter i India fordi sykehusene går tomme for oksygen. En domstol i landet beskriver oksygenkrisen som en kriminell handling og et folkemord.

Det er nå registrert over 20 millioner koronatilfeller i India så langt i pandemien. Bare tirsdag ble det registrert over 350.000 nye smittetilfeller og 3449 nye dødsfall.

Sykehusene er overfylt og det er nå så stor mangel på oksygen at koronapasienter dør i sykehussenger, i ambulanser og på sykehusets parkeringsplass mens de gisper etter luft.

Tirsdag gikk den øverste domstolen i Indias mest folkerike delstat, Uttar Pradesh, svært hardt ut mot myndighetens håndtering av krisen.

Domstolen la tirsdag ut en dom på sin nettside hvor de karakteriserer dødsfall på grunn av oksygenmangel hos koronapasienter, som en «kriminell handling og ikke mindre enn et folkemord».

– Kriminell handling og et folkemord

– At covid-pasienter dør fordi sykehusene ikke får oksygen er en kriminell handling og ikke mindre enn et folkemord, utført av de som har fått oppgaven med å sikre kontinuerlig tilgang på og forsyning av flytende medisinsk oksygen, skriver domstolen i uttalelsen.

Under rettshøringen om oksygenmangelen tirsdag var dommerne Ajit Kumar og Siddhartha Varma klare og tydelige i sin kritikk, skriver blant annet CNN.

En inder venter på å få fylle en oksygentank som kan hjelpe flere koronapasienter med å få puste. Foto: Prakash Singh/ AFP

De kritiserer Uttar Pradesh-regjeringens håndtering av krisen sterkt, og viste blant annet til videoer hvor man ser hamstring av oksygenflasker og trakassering av fattige mennesker som ber om en oksygenflaske.

– Vi mener at disse nyhetene viser helt motsatt bilde enn det myndighetene hevder er tilstrekkelig tilgang på oksygen, sier de to dommerne.

Myndighetene har foreløpig ikke kommentert den krasse dommen.

Trygler om hjelp

Flere sykehus har i det siste gått ut med SOS-melding i sosiale medier, i desperat jakt på mer oksygen.

Blant annet gikk sjefen ved Shree Ram Hospital i East Delhi ut og tryglet om hjelp i en video på Instagram.

– Om to timer er vi tomme for oksygen. Vi har unge pasienter her som dør om to timer. Hjelp oss. Vi kan redde disse menneskene, sa han med gråten i halsen.

Føderale myndigheter har hevdet det ikke er mangel på medisinsk oksygen i landet, men at utfordringen ligger i transportsystemet.

Sender medisinsk utstyr

Mange land bistår nå for å hjelpe landet, da Indias myndigheter selv strever hardt med å håndtere krisen.

Forrige tirsdag ankom den første forsendelsen med medisinsk utstyr fra Storbritannia. USA, Tyskland, Israel, Frankrike, Pakistan, Sverige og Russland har også lovet å hjelpe India.

Norge bidrar med 20 millioner kroner i humanitær bistand. Pengene skal gå via Verdens helseorganisasjon (WHO) og Røde Kors.

Støtten vil blant annet bidra til ambulansetjenester med oksygen, informasjonskampanjer for å fremme smittevern, hygienepakker, smittevernutstyr og mat i tillegg til drift av operasjonssentraler.