PSG-stjerne hevder dommeren sa «fuck off» til lagkamerat

Se intervjuet med Herrera i videovinduet!

Det var til tider svært høy temperatur på Etihad-gresset da Manchester City slo ut Paris Saint-Germain av Champions League-semifinalen.

I et TV 2-intervju etter kampen beskylder PSG-stjernen Ander Herrera dommer Björn Kuipers for å ha vært stygg i munnen mot en lagkamerat.

– Vi må respektere at dommerne har en tøff jobb, men de må respektere oss også. Han sa «fuck off» til Leandro Paredes, og det er ikke respekt, sier den tidligere Athletic- og Manchester United-spilleren, og fortsetter:

– Jeg vet at de har en veldig tøff jobb, men aldri si «fuck off» til en spiller. Vi har stor respekt for dommerne, så vi ber om det samme tilbake.

Marco Verratti kommer med lignende beskyldning mot Kuipers fra etter kampslutt i Manchester.

– Dommeren sa «fuck you» to ganger til meg. Dersom jeg hadde gjort det, hadde jeg fått ti kampers karantene, sier PSG-spilleren til RMC.



Dommeren ga skyllebøtte

Ander Herrera går ikke inn på hvilken situasjon det var, men kort tid etter at PSG-spiller Ángel Di María ble utvist for en stygg stempling på Fernandinho i andre omgang, kastet Leandro Paredes ballen på en liggende Phil Foden, som hadde fått frispark. På TV-bildene kan det se ut til at den nederlandske dommeren gir Paredes en skikkelig skyllebøtte.

– Det vil i i så fall være spesielt, men det er ingen unnskyldning for hva de presterer, sier Norges tidligere landslagskaptein Brede Hangeland om beskyldningen fra Ander Herrera.

– Det var en situasjon i England tidligere denne sesongen hvor en dommer gikk opp i ansiktet til en spiller, så jeg må si jeg er mer imponert over at dommere ikke mister det oftere, for dommere får høre det så enormt. Det rettferdiggjør ikke den oppførselen PSG hadde, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt i Champions League-studio.

Ander Herrera la til at han ikke hadde annet å klage på fra dommerne eller VAR enn munnbruken til Björn Kuipers.

– Dommerne i Champions League er fantastiske og har min fulle respekt, men jeg er så skuffet. Hva kan du gjøre når dommeren sier «fuck off» til deg? Jeg vet ikke hva jeg skal si, sier baskeren til TV 2.

– Mister hodet fullstendig

I tillegg til det røde kortet til Di María, fikk PSG fire gule kort.

– Jeg synes City har vært best på nesten alt, men det de var desidert best på var disiplin. De holder seg unna kort. Mot slutten mister PSG-spillerne fullstendig hodet, sier tidligere landslagskaptein Brede Hangeland i TV 2s Champions League-studio.

– Der ser du en av utfordringene Mauricio Pochettino har, med å holde styr på disse spillerne, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

– Man kan ikke vinne mot så god motstand om man er én mann mindre, sier Hangeland.

Manchester City vant returkampen 2-0 og tar seg til Champions League-finalen med 4-1 sammenlagt. I finalen venter Chelsea eller Real Madrid.

– Det var en veldig god kamp av oss. Etter at vi scoret ble vi mer komfortable. Så mistet de roen og begynte å sparke oss, sier tomålsscorer Riyad Mahrez etter kampen.