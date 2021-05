Den amerikanske elbilprodusenten Rivian har vekket nysgjerrighet og interesse hos mange norske bilkjøpere.

Det finnes til og med en egen Facebook-gruppe for norske Rivian-entusiaster – med over 3.300 medlemmer. Det til tross for at det ikke er noen importør på plass som har sagt at de vil stå for salget i Norge.

Bakgrunnen for interessen er merkets to første modeller: R1S og R1T. Her snakker vi henholdsvis stor SUV og stor pickup – med lang rekkevidde og masse utstyr. På mange måter perfekte for det norske markedet.

Rivian selv har ved flere anledninger understreket at de har planer om å etablere seg i Europa neste år.

Lokaler i Oslo og Drammen

Nylig kom den første konkrete indikasjonen på at Norge blir ett av landene hvor merket skal være representert. CBRE i Norge, som er rådgiver og forvalter av næringseiendom, har nemlig fått i oppdrag å lete etter lokaler for "en amerikansk elbilprodusent og bilteknologiselskap med planer om distribusjon i Norge fra 2022".

Faksimile fra annonsen til CBRE.

Bildene i annonsene er av Rivians SUV, R1S.

I annonsen står det at man leter etter service- og lagerfasiliteter på inntil 6.000 kvadratmeter i Oslo og Drammensområdet.

Overtakelse i april 2022

Videre står det at det er planlagt overtakelse i april 2022. I kravspekket, står det også at det er behov for lagring av batterier, at det må være nærhet til hovedvei, og lett tilgjengelig.

Broom tok kontakt med Jon Tufte-Johnsen kontaktpersonen i CBRE, for å høre mer om dette:

– Jeg kan dessverre ikke si noe om hvem som står bak. Dette er helt vanlig i forbindelse med den tidlige fasen vi er i nå, sier han.

Men Tufte-Johnsen bekrefter at de forholder seg til en amerikansk oppdragsgiver, og ikke en norsk kontakt.

En slik elektrisk SUV er det mange nordmenn som kunne tenkt seg. Nå kan det se ut som Rivian forsøker å etablere seg i Norge fra neste år.

Tesla-erfaring

DBRE har forøvrig erfaring fra lignende oppgaver tidligere, blant annet for Tesla.

– Hvilken respons har dere fått på annonsen?

– Vi diskuterer ulike løsninger med oppdragsgiveren vår. Men det kan vi heller ikke si noe mer om.

Hvilke av modellene som blir tilgjengelig i Norge og Europa, er ikke avklart. Noen signaler tyder på det kun blir SUVen – R1S.

Men Rivian har også uttalt at de ser for seg å introdusere mindre modeller, som kan være enda bedre tilpasset markedene utenfor USA.

SUVen R1S får opptil sju seter. Det blir også en bil med mye teknologi. Merk skjermene foran.

Satt seg selv på kartet

Flere av medlemmene i den norske Facebook-gruppen har sendt henvendelser til Rivian - og fått utfyllende svar. Det virker åpenbart at Norges posisjon som elbilnasjon tas på alvor av Rivian.

Ifølge Bloomberg er de også på leting etter steder hvor de kan bygge bilene sine i Europa. Det antas at denne fabrikken først og fremst skal bygge varebiler for Amazon, som har en eierandel i Rivian. Men også at det på sikt skal være snakk om produksjon av personbiler.

Akkurat som Tesla, har også Rivian planer om å bygge ut sitt eget ladenettverk – Rivian Adventure Network. Planen er at dette nettverket utelukkende skal benytte seg av fornybar energi.

I utgangspunktet skal de kunne levere opptil 200 kW – med mulighet for oppgradering til over 300 kW på et senere tidspunkt.

Starter utleveringene til sommeren

Som mange andre bilprodusenter, har Rivian også opplevd forsinkelser. Men nå er planen at de første amerikanske kundene skal få bilene sine i juni/juli.

SUV-en R1S, som kanskje er den modellen med størst potensiale i Europa, får rekkevidde på opptil 640 kilometer. Den kan leveres med sju seter, kan trekke 3,5 tonn og toppmodellen får ekstreme ytelser. 0-60 mph (96 km/t) skal kunne leveres på rundt tre sekunder.

Video: Vi fikk se Rivian sine biler på bilutstilling i Los Angeles. Se mer av det i klippet under: