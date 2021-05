Mahrez-show sendte City til historisk finale

Paris-fødte Riyad Mahrez (30) scoret to mål og sendte Manchester City til deres første Champions League-finale.

Manchester City – PSG 2–0 (4–1 sammenlagt)

De lyseblå fra Manchester hadde få problemer med å ta seg til finalen av Champions League for første gang i klubbens historie.

Riyad Mahrez scoret vinnermålet i den første kampen. Tirsdag ble han igjen den store helten da han scoret kampens to eneste mål.

Dermed ligger alt til rette for en drømmesesong for Pep Guardiola og spillerne hans. Allerede til helgen kan de sikre seg Premier League-tittelen og 29. mai kan de løfte det prestisjetunge Champions League-trofeet.

– Dette er et lag som har vunnet mange trofeer de siste sesongene, men denne har de ikke. Vi ser hvor mye det betyr for dem, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt etter kampen.

Regn, sludd og snø hadde herjet gjennom dagen i Manchester og forvandlet Etihads grønne gressmatte til et glatt og hvitt underlag.

Likevel var det to heltente lag som gikk ut fra startblokkene da Björn Kuipers blåste kampen i gang. Oljeduellen mellom Qatar-eide PSG og De forente arabiske emirater-eide Manchester City var en oppvisning i rask og fin fotball.

Stolt Guardiola

29. mai stiller Pep Guardiola i sin første Champions League-finale som City-sjef.

– Dette er for oss alle, og for klubben. Jeg er utrolig stolt, og mine første tanker går til spillerne som ikke kom på banen i dag. Alle fortjente å spille, for samtlige har bidratt.

Spanjolen vant trofeet to ganger som Barcelona-sjef, men klarte ikke å følge opp bragden i Bayern München. Nå har han alle muligheter til å klare det med Manchester City.

– Vi skal sørge for at vi vinner ligaen. Så har vi to-tre uker til å forberede oss til finalen, sier City-sjefen.

Hektiske åpningsminutter

PSG måtte klare seg uten Kylian Mbappé, men det tok ikke lang tid før de skapte trøbbel for hjemmelaget. Allerede etter seks minutter pekte Kuipers på straffemerket til City, men VAR brøt inn og endret avgjørelsen.

Fire minutter senere smalt det i motsatt ende av banen. Manchester City kontret og ballen havnet til slutt ute hos Riyad Mahrez. Algerieren var sikker da han sendte hjemmelaget i ledelsen.

– Det er ingen andre keepere som har det kruttet i støvelene som Ederson. Han prikker den ballen som en quarterback, sier Brede Hangeland om Edersons utspark som skapte sjansen.

Både Marquinhos og Ángel Di María var nære på ved å utligne, men det ville seg ikke for gjestene i førsteomgang.

– Verdensklasse

PSG forsøkte seg flere ganger i andreomgang, men bak hos City hadde Rúben Dias full kontroll.

Stopperkjempen stoppet absolutt alt franskmennene kom med.

Da PSG brente sine sjanser bestemte City seg for å straffe dem. 25 minutter før slutt stjal hjemmelaget ballen fra gjestene og satte full fart fremover på banen. Igjen var det Riyad Mahrez som fikk æren av å enkelt sette inn målet.

– Det er klasse, det er verdensklasse, utbrøt TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.

Fem minutter senere kokte det over for Ángel Di María. Argentineren stemplet Fernandinho stygt da det var stopp i spillet. Björn Kuipers brukte ikke mer enn to sekunder på å dra opp det røde kortet.

Mot slutten av kampen meldte flere PSG-spillere seg på grisespillet. Noe som fikk TV 2s kommentator til å reagere.

– Det var ganske skammelig oppførsel fra gjestene, mente Alsaker.

City tok seg dermed til klubbens første Champions League-finale. Der vil de møte vinneren av Real Madrid og Chelsea.