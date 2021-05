FHI åpner for testkonsert med 5000 deltakere

Folkehelseinstituttet vil åpne opp for å gjennomføre testkonserter med 5000 tilskuere per konsert. Hensikten er å undersøke om det er trygt å gjennomføre store arrangementer ved å teste publikum før konsertstart.

Atle Fretheim er fagdirektør og professor i FHI, og skal lede forskningsgruppen for konsertprosjektet.

Han sier til TV 2 at de håper å få til 3-4 konserter med til sammen 15.000 deltakere i løpet av juni.

Lignende forskningsprosjekter har blitt gjennomført flere steder i Europa, se hvordan de gjorde det i Liverpool:

15.000 får dra på konsert

– Vi skal nå gjøre et eksperiment ved å rekruttere unge, friske folk uten underliggende sykdommer fra cirka 18 til 30-45 år. Disse skal gjennomføre en loddtrekning hvor halvparten får komme på konsert og halvparten ikke, sier Fretheim.

Den ene gruppen må ta en hurtigtest før de får komme på konsert, mens den andre gruppen skal leve livet sitt som normalt. I ettertid skal alle deltakerne fra begge grupper ta en vanlig koronatest, en såkalt PCR-test.

– Da får man svar på om det er mer risiko for smitte om man går på konsert enn om man kun lever livet som man vanligvis ville gjort den dagen.

Fortsatt i planleggingsfase

Fretheim påpeker at det er mye som må ordnes før de kan starte.

– Vi er i planleggingsfasen så nøyaktig hvordan dette blir vet vi ikke enda. Det er fortsatt mye som må fikses når det gjelder tillatelser og logistikk, sier han.

I tillegg til å få støtte fra nasjonale myndigheter og rekruttere deltakere, må forskningsprosjektet også få velsignelse fra etisk komité, da dette er standard for helseforskning.

ROSKILDE: FHI samarbeider med konsert- og festivalarrangører for å få til 3-4 store konserter i juni. Foto: Sarah Christine Nørgaard

Fretheim sier at han og FHI har hatt kontakt med arrangører for konserter og festivaler som kan få en mulighet til å leve ut drømmen om et arrangement på deres arena.

- Skikkelig test av hurtigtestene

Videre sier han at målet er at dette skal bli en skikkelig test av hvor gode og pålitelige hurtigtestene egentlig er.

– Vi håper og tror at hurtigtesten vil fungere nok til at man får oppdaget de som utgjør en smittefare.

Konserten er foreløpig planlagt å foregå uten noe som helst smitteverntiltak, der både munnbind og avstand kan droppes.

– Vi må se litt an smittesituasjonen og forholdene i juni, men det er planen. Det blir en diskusjon med alle involverte.

Det var NRK som først omtalte saken.