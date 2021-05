Seks drap på under én måned – særlig en detalj peker seg ut

Fra ingen til seks drapssaker på under en måned. Forskere sier det er for tidlig å kunne si noe sikkert om hvordan nedstengningen vil påvirke drapsstatistikken.

Over tre måneder ut i 2021 hadde ikke Kripos registrert et eneste drap i Norge. Til sammenligning skjedde det syv drap i samme tidsrom de to foregående årene.

– Det kan være mange årsaker til dette, og koronarestriksjoner kan være en av flere årsaker, sa leder for voldsseksjonen Vibeke Schei Syversen ved Kripos til NTB i slutten av mars.

På ettermiddagen den 13. april kom den etterlengtede nyheten om at regjeringen ville starte gjenåpningen av Norge og lette på de nasjonale tiltakene.

På kvelden samme dag ble advokaten Tor Kjærvik skutt og drept hjemme på Røa i Oslo.

I løpet av de fire påfølgende ukene har politiet startet etterforsking av ytterligere fem drapssaker.

HJEMME: Advokaten Tor Kjærvik ble skutt og drept hjemme. Sønnen er siktet i saken, og ifølge politiet knytter han seg til handlingen. Foto: Frode Sunde / TV 2

Drap og drapsforsøk

Like før klokken 21 mandag kveld ble politiet varslet om en skyteepisode i en enebolig på Røa, vest i Oslo.

Den profilerte advokaten Tor Kjærvik hadde blitt skutt hjemme og døde av skadene.

Kort tid etter ble advokatens 36 år gamle sønn siktet for drapet. Han er også siktet for drapsforsøk på Kjærviks samboer.

En uke etter, den 20. april, blir 33 år gamle Bård Lanes funnet skutt på Kilen i Tønsberg. Han døde kort tid etter skyteepisoden på sykehus.

Tre dager senere opplyser politiet at en 31 år gammel mann er siktet for drap eller medvirkning til drap. Den 4. mai blir også en 20 år gammel mann pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap.

PÅTENT: En bil ble funnet påtent ved Sem uten for Tønsberg noen timer etter Tønsberg-drapet. Foto: Frode Sunde / TV 2

Hovedårsaken

Hovedårsaken til at vi har sett en så ujevn fordeling av drapssaker så langt i 2021, er trolig knyttet til at det er lav forekomst av drap i Norge.

De siste syv årene har det blitt registrert i underkant av 30 drap årlig.

– Med så lav forekomst av drap er det vanlig å få en ujevn fordeling av hendelsene i løpet av et år. Dersom drap hadde hatt høyere forekomst i Norge ville vi trolig sett en jevnere fordeling, sier drapsforsker Solveig Bø Vatnar, som jobber ved Oslo Universitetssykehus og Høgskolen i Molde.

Hun mener derfor at det er for tidlig å knytte drapsstatistikken til pandemien og smitteverntiltak.

Vatnar mener likevel det én ting som skiller seg ut så langt i årets statistikk.

BLOMSTER: Pårørende la ned blomster og tente lys etter at den 33 år gamle mannen ble skutt og drept i Tønsberg. Foto: Frode Sunde / TV 2

Dette kjennetegner drap i Norge

De fleste drapene i Norge skjer mellom en gjerningsperson og et offer som har en kjent relasjon. De involverte er ofte venner, bekjente eller har familiær relasjon.

– Flertallet av gjerningspersonene har begått kriminelle handlinger og har en dom fra tidligere. Få begår drap som den første kriminelle handlingen i Norge, sier Vatnar.

Hun forteller at det store flertallet er menn, og at kvinnen mer sjeldent begår drap.

Det er også typisk at gjerningspersonen har svak eller ingen tilknytning til arbeidslivet, men det finnes selvfølgelig unntak, sier drapsforskeren.

I over halvparten av drapene har gjerningspersonene vært ruspåvirket.

ÅSTED: En kvinne i 40-årene ble funnet død på Varaldsøy i Kvinnherad 22. april. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

På åpen gate

Den 22. april ble 42 år gamle Renate Strand Normann funnet død utendørs på Varaldsøy i Kvinnherad.

En 47 år gammel mann er siktet for drap, men han nekter straffskyld og hevder at han kun utførte førstehjelp etter at kvinnen skal ha falt.

Avdøde og siktede er av politiet betegnet som bekjente, men er ikke i slekt eller i nær relasjon til hverandre.

Seks dager senere gikk alarmen på Frogner i Oslo.

Da ble Fevziye Kaya Sørebø (51) skutt og drept på åpen gate onsdag morgen på Frogner.

DREPT: Fevziye Kaya Sørebø ble drept i Tostrupsgate på Frogner i Oslo. Foto: Frode Sunde / TV 2

En 39 år gammel mann som har vært i en rettstvist med Sørebø, er siktet for drap.

Én ting peker seg ut

Omfattende restriksjoner og nedstengning har vært tøft på psyken til mange. Kanskje er det nærliggende å tenke at det kan gjøre utslag på drapsstistikken. Vatnar tror likevel ikke det.

– Det er veldig få av de som sliter med psykiske helseutfordringer som utgjør fare for andre. Det er et lite mindretall av de som begår drap som blir vurdert til å være utilregnelige på gjerningstidspunktet, sier hun.

– Mener du at det er usannsynlig at pandemien vil gi utslag på statistikken?

– Vi må først se på hvordan drapsstatistikken for 2020 og 2021 blir og om vi finner andre mønstre. Per nå har vi ikke datagrunnlag for å si at det er store forskjeller. Det er generelt vanskelig å finne mønstre når det bare er i underkant av 30 drap årlig, sier forskeren.

Én ting har hun likevel lagt merke til i år.

– Det som er annerledes så langt i år, er at det i en høyere andel av sakene ble benyttet skytevåpen. Kniv er det vanligste drapsvåpenet i Norge, men dette kan jo også jevne seg ut i løpet av året, sier Vatnar.

– Ikke vanlig

At det går tre måneder uten et eneste drap, før det så begås seks på én måned, er unormalt, ifølge Vibeke Schei Syversen.

Hun er leder for voldsseksjonen ved Kripos.

KRIPOS: Leder for voldsseksjonen ved Kripos, Vibeke Schei Syversen, mener starten av året skilte seg ut. Foto: Kripos

– Det er ikke vanlig med et såpass langt opphold som vi så i begynnelsen av 2021, sier hun til TV 2.

Til tross for lengre pauser uten drap, eller opphopninger av drap, ender som regel det totale antallet likevel på rundt 30 hvert år.

Voldsseksjonslederen er derfor forsiktig med å anta at det foreligger indikasjoner på at økningen vil fortsette i samme tempo som den siste måneden.

– Om det vil være flere eller færre drap i 2021 vet vi først når året er omme, sier Syversen.

Hun sier det ikke er grunnlag for å tro at årets drap så langt kan gi noen pekepinn på utviklingen videre i år, men legger til at Kripos følger med for å oppdage eventuelle fellestrekk i sakene.

HJEMME: En kvinne i 40-årene er siktet for å ha drept broren sin i Halden. Foto: Truls Aagedal / TV 2

KNIV: Kvinnen skal ifølge politiet ha drept broren sin med kniv. Foto: Lars B. Nyland

Mor og sønn

Halden-drapet skjedde mandag kveld den 3. mai. Mannen i 40-årene ble erklært død på stedet i en leilighet i sentrum.

Kvinnen har erkjent drapet og samtykket til fire ukers varetektsfengsling.

Tre dager senere ble en eldre kvinne funnet død i sin egen bolig i Lyngdal.

Det var 88 år gamle Aud Opsahl, og politiet har pågrepet sønnen og siktet han for forsettlig drap.

Til tross for at politiet gikk fra ingen til å etterforske seks drap på under en måned, holder altså tallene seg stabilt lave fra år til år.

– Ut fra det vi vet om 2020 har ikke covid-19 og smitterestriksjonene gjort at statistikken skiller seg vesentlig fra andre år. Det gjenstår å se hvordan 2021 og 2022 blir, sier Vatnar.

I 2020 etterforsket politiet 28 drapssaker med 31 ofre og 34 gjerningspersoner.

Tallene for samme år viste imidlertid at antall drapsforsøk har mer enn tredoblet seg de siste fem årene, fra 22 ofre i 2016 til 69 ofre i 2020.