Hareide åpner for Tettey-retur til RBK

Rosenborg-trener Åge Hareide legger ikke skjul på at Alexander Tettey er en mann han gjerne skulle sett i Rosenborg.

Tirsdag ble det klart at Norwich ikke kommer til å forlenge kontrakten med Alexander Tettey.

I et intervju med TV 2 sier midtbanespilleren at en retur til Trondheim ikke er uaktuelt.

– Jeg har tidligere lest at Alexander skulle gi seg etter Norwich, men for all del, dersom vi kunne fått ham til å forlenge karrieren ut sesongen, sier Åge Hareide til TV 2.

– Kommer du til å ringe ham i løpet av de neste dagene?

– Det skal du ikke se bort ifra, erkjenner RBK-sjefen.

Alexander Tettey fikk sitt store gjennombrudd på landslaget i 2007 da Åge Hareide var landslagssjef. Den korte tiden de hadde sammen der gjorde inntrykk på Hareide.

– Alexander er en spiller jeg kjenner utrolig godt. Han er en super fyr og fantastisk å ha i miljøet. Vi har jo hatt stort hell med å hente de vi har hentet. Markus Henriksen og Per Ciljan Skjelbred har hatt stor innflytelse, og setter en standard på treningene, sier Hareide.

Utelukker ikke retur til Trondheim

Da TV 2 snakket med Alexander Tettey tidligere tirsdag var han klar på at en retur til Trondheim var aktuelt.

– Jeg kommer garantert til å få mange spørsmål om veien videre den neste tiden. Jeg og familien min bygger hus i Trondheim nå, og det blir ferdig i løpet av kort tid. Planen har vært, og er fortsatt, å bosette oss der. Men jeg er ikke sikker på hva jeg da kommer til å drive med, sier Tettey.

Det siste året har Per Ciljan Skjelbred og Markus Henriksen begge returnert til RBK, så gjenstår det å se om Tettey også returnerer etter tolv år i utlandet.