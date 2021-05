Ble ignorert av daten - giftet seg med storesøsteren hennes

Golfstjernen Patrick Reed (30) giftet seg med fire år eldre Justine Karain i desember 2012.

Nå avslører han at de to ble kjent etter at han hadde vært på date med konas lillesøster.

– Jeg var førsteårsstudent på University of Georgia, og hennes yngre søster Kris gikk på LSU (Louisiana State University). Kris kom på besøk, og vi gikk på en date. Jeg tekstet henne for å sjekke at hun hadde kommet trygt hjem, men fikk ingen respons, forteller Reed til Golf Digest.

Stillheten bekymret ham, men det viste seg at det ikke hadde skjedd noe galt. Det var bare daten som ignorerte ham.

– Jeg tok kontakt med Justine på Facebook, og hun bekreftet at søsteren hadde kommet tilbake og var ærlig med meg omkring hvorfor det ikke kom til å funke, forteller Reed.

Det endte opp med å bli et lykkelig sammentreff for Masters-vinneren fra 2018.

– Så begynte jeg å snakke med Justine, som jeg oppdaget var en utrolig driftig person som tok to grader samtidig som hun jobbet for å bli sykepleier. Vi fortsatte å snakke, og det gikk noen år. Så begynte vi å date. Det var mitt livs beste beslutning, sier han.

I løpet av karrierens første år var Justine hans caddie.

CADDIE-KONE: Justine og Patrick under Wyndham Championship i 2013. Foto: Streeter Lecka

– Hun satte sine egne drømme til side for å støtte meg. Det vil jeg aldri glemme. En dag håper jeg å være halvparten av den personen hun er, sier Reed.

Siden paret fikk datteren Windsor-Wells, er det Justines bror Kessler Karain som har vært hans caddie.

Parets ekteskap skulle for øvrig vise seg å få store konsekvenser. Reed har ikke snakket med sine foreldre eller sin søster siden brullypet. Hvorfor kan du lese i artikkelen under!