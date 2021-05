Snart har hver tiende svenske vært smittet – nå frykter de ny økning

Folkhälsmyndigheten er bekymret for at festglade svensker skal snu den nedadgående smittetrenden, idet landet er i ferd med å passere én million smittetilfeller.

Den svenske Folkhälsmyndigheten ga dårlige nyheter på tirsdagens pressekonferanse.

– Smittetrenden er synkende, men det er urovekkende at det nå har stoppet opp litt, sa seksjonssjef Sara Byfors.

Hun forklarte videre at Sverige fremdeles er et av landene i Europa med relativt høyt smittetrykk, og oppfordret samtidig folk til å prøve å unngå sosial kontakt, blant annet ved å takke nei til å delta på fester.

UROVEKKENDE: Sara Byfors oppfordrer svenskene til å ta vaksinen. Foto: Janerik Henriksson/TT / NTB

Også Sveriges tredje største län, Västra Götaland, er bekymret for at arrangementer skal gi en ny økning i smittetallene.

– Vi ser at interessen for å arrangere fester nå øker i takt med at været blir finere. Det ser imidlertid også ut til at mange ikke har reflektert over hvordan det kan påvirke pandemisituasjonen, sa Kristina Höök Patriksson fra länsstyret tirsdag, ifølge Göteborgs-Tidningen.

– Misforståelse

Västra Götaland län skriver videre at mange av svenskene tilsynelatende har misforstått flere av koronareglene.

– Det virker som at mange som arrangerer fester og tilstelninger utendørs tror at de ikke må følge koronaforskriftene. Av det vi leser på internett og det vi blir fortalt, så har tydeligvis flere en oppfatning om at: «Det er jo utendørs, da må det vel være greit. Vi blir jo også vaksinert snart.»

Västra Götaland skriver videre at de fleste arrangører heller ikke setter en grense for hvor mange som kan være til stede under et arrangement.

Tirsdag kveld opplyser imidlertid Folkhälsmyndigheten at de nå vil ta grep for å snu den trenden, gjennom å foreslå nye tiltak som skal ilegge arrangører et krav om å sette en grense for hvor mange som kan delta på «offentlige tilstelninger, kultur- og idrettsarrangementer og sammenkomster generelt».

– Regelverket tar sikte på å redusere risikoen for smittespredning ved arrangementene, gjennom å gjøre det mulig for publikum, besøkende og deltakere å holde avstand, sier statsepidemiolog Anders Tegnell.

Europas høyeste smittetrykk

De siste to ukene så har Sverige hatt Europas høyeste smittetall, per innbygger. Også land som India og Brasil har et lavere antall smittetilfeller per innbygger, enn Norges naboland i øst.

Det forventes også at Sverige i løpet av de neste dagene vil ha registrert til sammen én million smittetilfeller.

Snart vil dermed hver tiende svenske ha vært smittet av viruset, i snitt.

Samtidig er 1520 personer innlagt med koronaviruset på svenske sykehus, hvorav 405 er innlagt på intensivavdelinger. Det skriver Svenska Dagbladet.

– De sykehusansatte presses hardt nå, sa Mattias Fredricson, seksjonssjef i det svenske helsedirektoratet Socialstyrelsen.

– Situasjonen er veldig alvorlig i helsevesenet. Det krever store ressurser for å ta vare på en person som er alvorlig syk med koronaviruset. Nå må vi støtte helsepersonellet, og følge anbefalingene som gjelder, sa han videre.

Ber folk vaksinere seg

Sara Byfors oppfordret også svenskene om å ta koronavaksinen, under pressekonferansen på tirsdag. Nærmere 30 prosent av den voksne befolkningen i Sverige har fått den første vaksinedosen, mens rundt ni prosent er fullvaksinerte.

Den svenske vaksineforskeren Ali Mirazimi ved Karolinska Institutet sier til Aftonbladet at vaksineringen isolert sett ikke vil ha en merkverdig innvirkning på smittetallene før de yngre voksne blir vaksinert, da de står for størsteparten av smittespredningen.

Vaksineforskeren peker til Israel, hvor man ikke så en tydelig nedgang i smittetilfellene før omtrent 40 prosent av aldersgruppen 16-59 år var vaksinert.

Mirazimi advarer imidlertid mot å blir for opptatt av vaksinetallene, da det også er andre faktorer som vil påvirke smittetallene, eksempelvis det varme sommerværet.

– Kombinasjonen av sommer og vaksinen vil gjøre at vi vil se en effekt når som helst, sier han.