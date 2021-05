Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsperson Jon Helgheim er glad for at IS-kvinnen har blitt dømt, men frykter at straffenivået ikke er avskrekkende nok.

Tirsdag ble den 30 år gamle norsk-pakistanske «IS-kvinnen» dømt til tre år og seks måneder i fengsel for deltakelse i Den islamske stat (IS). Kvinnen anker både skyldspørsmålet og straffeutmålingen.

I januar i 2020 ble kvinnen og hennes barn hentet til Norge, noe som førte til at Fremskrittspartiet gikk ut av regjering. Nå er Frps innvandringspolitiske talsperson, Jon Helgheim, fornøyd.

– Jeg synes at det er veldig bra. Dommen er ikke rettskraftig, så vi får se hva enden på visa blir. Men det at vi kan dømme personer for terrordeltakelse, det er takket være Frps innsats i regjering.

– Hva mener du med at dette er Frps fortjeneste?

– Vi var sterke pådrivere for et lovverk som kan dømme for terrordeltakelse. Nå har flere personer blitt dømt etter paragrafene, sier Helgheim.

Etterlyser strengere straffer

Helgheim mener at dommen på tre år og seks måneder ikke er avskrekkende nok.

– Jeg mener vi må se på strafferammene for den type terrorvirksomhet. Noe av det mest alvorlige et menneske kan bidra til, bør etter min mening straffes hardere.

– Men det er bra at hun ble dømt, og at dette ikke ble sett på som å være et resultat av en uskyldig ungjentes naivitet, som noen har forsøkt å fremstille det som. Retten sier at hun har gjort dette med viten og vilje.

Brudd med regjeringen

– Denne saken gjorde at dere gikk ut av regjering, var det verdt det?

– Det som har skjedd her, er at man har brutt et anerkjent rettsprinsipp om å straffeforfølge forbryteren der hvor forbrytelsen ble begått. Her har man altså hentet ut en person fra området hvor det har blitt begått grusomme forbrytelser, for så å straffeforfølge personen et sted med lavere strafferammer. Det er betenkelig.

– Men det er jo bedre at man blir straffet her, enn at man ikke blir straffet i det hele tatt. Den beste løsningen ville imidlertid vært en internasjonal straffedomstol, som gir en rettferdig straff overfor flere.

Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Justisdepartementet ved justisminister Monica Mæland ønsker ikke å kommentere dommen før den er rettskraftig.

Skei Grande: – Glad

Trine Skei Grande (V) er medlem i Stortingets utenrikskomite, og var også Venstre-leder da Frp gikk ut av regjering.

Hun avventer med å kommentere den ikke rettskraftige dommen, men sier at hun er glad for at Norge har lover mot terrordeltakelse.

Eks-leder: Trine Skei Grande. Foto: Ingvild Gjerdsø/TV 2

Venstre-veteranen står også fast på at det var en enkel avgjørelse og hente IS-kvinnen og barnet hennes til Norge.

– Det er slik at vi hjelper barn med foreldre som vil hjem, selv om vi mistenker at foreldrene har gjort ting vi mener er kriminelt.

Skei Grande angrer heller ikke på konflikten som blusset opp som følge av hjemhentingen.

– Ethvert barn som vi klarer å redde fra slike forhold, er verdt en deltakelse i regjering.