Tettey ferdig i Norwich – utelukker ikke ny klubb

For snart to uker siden feiret Alexander Tettey og Norwich opprykk til Premier League. I dag ble det klart at 35-åringen likevel ikke blir med klubben opp igjen i det aller gjeveste selskap.

Det bekrefter Tettey selv ble utfallet etter et møte med sportssjef Stuart Webber tirsdag.

– Beskjeden jeg fikk var at klubben ikke kommer til å tilby meg en forlengelse av kontrakten. Neste år skal klubben spille Premier League-fotball igjen, og da ønsker de å forsterke troppen og laget. Beskjeden kom ikke som en overraskelse på meg, sier Alexander Tettey til TV 2.

Tettey har etter hvert blitt en rutinert ringrev for Norwich, der han har spilt 243 ligakamper siden overgangen fra Rennes i 2012.

101 av disse kampene er i Premier League.

I årets sesong er status foreløpig fire kamper fra start og 14 kamper som innbytter.

Tettey viser full forståelse for klubbens avgjørelse.

– Jeg har ikke spilt like mye denne sesongen som jeg har gjort de siste årene, og begynner å bli godt voksen i fotballsammenheng. Derfor har jeg ingen problemer med å forstå hvorfor klubben tenker som den gjør, sier Tettey.

Mangeårig Norwich-supporter, TV 2-kommentator Kasper Wikestad, mener Norwich tar farvel med en ekte klubblegende.

– Alexander Tettey har hatt en fantastisk karriere i Norwich. Det å spille ni år i en klubb, er ganske eksepsjonelt uansett om du er fra Norge eller et annet sted. Tettey har hatt ni år i Norwich i en av klubbens beste perioder. Han har en voldsom posisjon i klubben og har vært en utrolig ambassadør for hele Norge, sier Wikestad.

– Stolt over det vi har fått til sammen

Selv om det endte med opprykk til Premier League, er ikke Alexander Tettey overbevist om at han hadde takket ja til en kontraktsforlengelse dersom han fikk det.

Tross alt ble avslutningen hos de gul-grønne ganske så perfekt.

– Da jeg forlenget avtalen min i fjor vinter, så var begge parter innstilt på at det var den siste kontrakten vi skrev. Så selv om jeg hadde fått tilbud om en ny kontrakt, så er jeg ikke sikker på hva jeg hadde svart, sier Tettey.

Totalt fikk han være med på tre opprykk til Premier League med Norwich.

– Jeg er stolt over å ha spilt i Premier League og Championship i ni sesonger, og er stolt over det vi har fått til sammen her. Jeg har følt meg velkommen og verdsatt her fra første dag, både fra folk i klubben, medspillere, trenere og fansen. Fansen har vært helt fantastiske med meg, sier Tettey.

Ifølge Kasper Wikestad er Tettey den ikke-britiske spilleren med flest Norwich-kamper gjennom tidene.

– Han er inne på topp 50 lista gjennom tidene. Det forteller alt om hva han har bidratt med. Han har vært kaptein og en viktig brikke hele veien, kanskje med unntak av årets sesong der det har blitt mindre spilletid, sier Wikestad.

Bygger hus i Trondheim

Da Alexander Tettey forlenget kontrakten med Norwich i fjor, var han ganske tydelig på at han kom til å legge opp når kontrakten med Norwich gikk ut. Men selv om det nå er blitt et faktum, vil ikke 35-åringen kategorisk slå fast at han legger opp nå.

– Jeg kommer garantert til å få mange spørsmål om veien videre den neste tiden. Jeg og familien min bygger hus i Trondheim nå, og det blir ferdig i løpet av kort tid. Planen har vært, og er fortsatt, å bosette oss der. Men jeg er ikke sikker på hva jeg da kommer til å drive med, sier Tettey.

PUBLIKUMSHELT: Alexander Tettey har fortsatt en stor stjerne blant Rosenborg-fansen. Nå flytter 35-åringen etter all sannsynlighet tilbake til Trondheim. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

I Rosenborg har tidligere klubbhelter som Markus Henriksen og Per Ciljan Skjelbred allerede vendt tilbake. Spekulasjonene om en RBK-retur blir neppe mindre nå, tolv år etter at Tettey forlot klubben.

– Jeg føler at det er fotball jeg kan, det har vært jobben min i snart 20 år nå og jeg ser ikke bort ifra at det blir noe innen fotball jeg skal fortsette med, sier Tettey.

Han røper at det allerede har kommet noen henvendelser fra klubber som har spurt om han har tenkt å spille fotball videre.

– Jeg kan ikke svare bastant på det. Ni sesonger i engelsk fotball tærer på kropp og sinn. Jeg skal derfor bruke den nærmeste tiden sammen med familien for å finne ut hva jeg vil bruke tiden min på framover, sier Alexander Tettey.

Det at Tettey ikke avviser at han skal spille fotball framover, og at han er på vei tilbake til Trondheim, tror TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen gir stjerner i øynene på enkelte Rosenborg-supportere.

– Hvis Alexander Tettey er motivert til å spille fotball videre, så håper jeg for både Rosenborg og norsk fotball sin del at han tar et par år til i Rosenborg. Det er i alle fall ingen tvil om at han er god nok til det. Han har vel vært litt skeptisk til kunstgress tidligere, men i verste fall er jo Tettey såpass god at han kan spille hjemmekampene og bortekampene på gress. Det er i hvert fall liten tvil om at det hadde vært moro om Tettey vendte tilbake til Rosenborg, sier Jesper Mathisen.