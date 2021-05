Blir fra seg av begeistring: – Jeg begynner å grine

Hilde og Lars Ove ønsket seg en uteplass med fransk følelse, og etter fire dagers arbeid fra Tid for hage blir gjensynet tårevått.

– Jeg er helt målløs. Det er blitt så vakkert! Nå er vi tilbake i Provence, sier Hilde Dyrkorn Engan.

Familien har tidligere eid et feriested i Provence i sørøstlige Frankrike, og da de solgte for et par år siden ble blant annet hagemøblene med hjem til Bergen.

I Bergen har de jobbet i årevis for å få det fint etter at de bygget et anneks. Det er altså taket på dette annekset som skal omgjøres til en lekker uteplass.

En uteplass med skjerming, utekjøkken, spiseplass og masse grønt. Det er det de ønsker seg.

Ny designer

Denne gangen er det Yvonne Breen som er designer, og hun er ny i Tid for Hage-sammenheng.

Yvonne jobber som hagedesigner og driver firmaet Frodig Hagedesign i Bergen.

– I denne hagen var det jo et ønske fra huseierne at det skulle bli litt stemning fra Provence. Et tema som passer meg perfekt ettersom jeg har familie der og har tilbragt masse tid nettopp i Provence, sier Yvonne.

NY I TID FOR HAGE: Designer Yvonne Berre. Foto: Pandora Film/ TV 2

Designers plan

Yvonne vil aller først få skjermet selve plattingen ved å bygge en mur rundt på tre sider. Her skal det bli utekjøkken, spisebord og sofaområde.

Og for å få den franske stemningen må det være en pergola her, mener hun.

– I Norge bruker vi pergola mot regn, mens i Frankrike er pergolaen først og fremst et element som kan skape skygge, forklarer hun.

Videre vil Yvonne inkorporere planter i singelområdet mellom huset og plattingen. Det at tørketålende planter vokser i steinområder er typisk for Provence.

– Og så har jeg brukt mye tid på å finne farge til plantekassene og kjøkkenet! Grønnfargen er faktisk hentet fra franske parker, sier hun.

PERGOLA: Kan brukes til både klatreplanter og solseil. Foto: Pandora Film/ TV 2

Innrammingen

For å få det hele ferdig i tide, er muren rundt uteplassen påbegynt før Tid for hage starter.

Den er murt opp av Leca, som så er pusset. Begge kortsidene har god høyde for å sikre mot fall, og også for å skape det lunt og intimt her.

I front er muren litt lavere for å ta vare på utsikten, og her blir det laget en avslutningsdel på toppen som gir gjennomsyn. Denne blir bygget i treverk og malt sort.

Se produktliste for alle materialer, planter og farger.

MUR: Muren i front har et felt i treverk på toppen. Foto: Pandora Film/ TV 2

Plantekasser

På terrassen skal det være en del mellomstore trær, og disse skal bo i store plantekasser med hjul på – slik at de kan flyttes etter behov.

De har et typisk fransk utseende, litt som såkalte Versailles-kasser der sidene har et inntrukket «speil». Dette er også en form som finnes på husets detaljer.

Kassene blir bygget i impregnert treverk og med trefiberplater som er beregnet på å tåle å være ute. Bunnen i kassene er trukket litt opp fra nederste kant slik at vi kan montere hjul som nesten blir usynlige.

Husk å lage masse dreneringshull i bunnen på slike kasser! Kassene blir malt i den nevnte grønne fargen som finnes i franske parker.

PLANTEKASSER: Malt i grønnfarge fra franske parker. Foto: Pandora Film/ TV 2

Planter i grusgang

Det er et stort område mellom huset og plattingen som består av kun singelstein. Ganske grått og ensformig, så her vil Yvonne lage flotte plantegrupper.

Det blir gravd ut groper der plantene skal være, og gropene blir kledd med fiberduk før de fylles med god jord.

TUEFORMER OG SPIR: Lekker samplanting i grusen. Foto: Pandora Film/ TV 2

Her skal det se ut som at plantene vokser opp av grusen, og for å få til en slik effekt gjør du følgende:

Legg en fiberduk på toppen av jorden.

Sett ut plantene du ønsker å bruke og skjær et kryss i fiberduken der du vil at de skal stå.

Ta bort duken og plant til.

Tre så fiberdukhullene over plantene og dander med grus oppå fiberduken. I dette tilfellet ble det brukt dansk elvestein.

VANNSAMLERE: Dekorative kobberbegere som samler vanndråper i bedene. Foto: Pandora Film

Kjøkkenhagebed

Det er ikke store området du trenger for å få gode ingredienser til matlagingen. Her blir en ring av cortenstål plassert på singelomerådet og fylt med jord.

I bedet blir det plantet blant annet laurbær, rosmarin, diverse sorter med salat, stevia, timian og jordbær.

Jordbær langs kanten, slik at det er lett å få fatt på bærene. Ifølge huseierne bugnet det av spiselige vekster i dette bedet gjennom sommeren.

MATFAT: Salat og urter i en ring av coretenstål. Foto: Pandora Film/ TV 2

Pergola

Pergolaen er tegnet av designer Yvonne og produsert på mekanisk verksted. Det er en stålkonstruksjon, så den er tung og stabil og med lite vindfang.

Her kan man ha klatreplanter om man vil, lykter og lyslenker – og man kan bruke konstruksjonen til å feste solseil om behovet skulle melde seg.

SPISEPLASSEN: Under pergolaen kan man samles til middag. Foto: Pandora Film/ TV 2

Utekjøkken og sofa

Utekjøkkenet blir til ved at Einar murer opp sideveggene i Leca. Kjøkkenet består av to moduler og en åpen plass mellom, slik at det blir plass til familiens grill.

Benkeplaten er i stein. Skapdørene blir laget av treverk og fiberplate som skal kunne være ute uten at de blir særlig påvirket av fukt og temperatursvingninger.

FRANSKINSPIRERT: Farge og form snakker litt fransk. Foto: Pandora Film/ TV 2

Dørene blir til slutt malt i samme franske parkgrønn som plantekassene.

Sofa blir bygget på stedet av terrassematerialer. Madrassene er sydd på mål hos møbelsnekker, og ryggen består av et rammeverk og masse løse puter.

Bak sofaen lages det en liten vegg for klatreplanter. Dette er en ramme i treverk som det er spent vertikale wiere på. Fint for å bryte den litt stramme linjer muren lager rundt uteplassen.

Se produktliste for alle materialer, planter og farger.

SOFA: En raus sofa bygget for mange. Klatrestativ for planter bak sofa. Foto: Pandora Film/ TV 2

Lykkelige huseiere

Hilde og Lars Ove har nå hatt den nye uteplassen sin i ganske nøyaktig ett år, og de kan fortelle at de fremdeles er storfornøyde.

– Hagen var den store oppturen i fjor, og det var deilig å ha en fin hage å kose seg i under en koronasommer. Nå har jeg sådd diverse salat og urter, for kjøkkenbedet skal bugne også i år, for det var en suksess, sier Hilde.

SOMMERSTEMNING: Huset henger nå fint sammen med hagen. Foto: Pandora Film/ TV 2

Ellers var familien så fornøyd at de har valgt å jobbe videre med designer Yvonne. De er nå i gang med å planlegge resten av hagen.

– Etter at Tid for hage var her er alt blitt så mye mer tydelig, nå vet vi hvordan vi vil jobbe videre med hagen, avslutter Hilde.

