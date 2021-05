Ford Mustang Mach-E er en av årets store bilnyheter. Fords elektriske SUV har fått en svært god mottagelse i Norge.

Kundebilene har blitt forsinket flere ganger, men i forrige uke kom den første, store forsendelsen av biler til landet. De gikk rett videre til forhandlerne som nå starter på utleveringene.

Einar Flåte fra Oslo ble den første norske kunden som fikk Mustang Mach-E. I løpet av de neste månedene skal tusenvis av kunder oppleve det samme.

– Dette har jeg gledet meg til! Mustang Mach-E er på mange måter en drømmebil for meg. Det første jeg likte var det tøffe og sporty utseendet. Lang rekkevidde og firehjulstrekk er også viktig. Når Ford i tillegg setter den legendariske Mustang-logoen på en bil, betyr det også kvalitet og gode kjøreegenskaper, sier Einar.

Her er første store forsendelse med Mustang Mach-E, på Drammen havn.

Kjøpte Mustang Mach-E på impuls

Han bestilte bilen, en First Edition Long Rang, den første dagen det ble åpnet for bestilling, og fikk i dag endelig overrakt bilen.

– Jeg må medgi at det var et impulskjøp, men kjenner nå at jeg, selv om jeg nærmer meg 60, føler på en slags barnslig glede over ny bil, sier Flåte.

I dag var administrerende direktør Per Gunnar Berg i Ford Motor Norge på plass hos Ford-forhandleren RøhneSelmer i Oslo, for selv å overlevere bilen til den første norske kunden.

Litt av et syn: Her er alle bilene på Drammen havn

Svært mange biler på vei

– Dette er en stor dag for oss i Ford Norge. Mustang Mach-E representerer på mange måter det nye Ford, hvor elektriske biler som både ser bra ut, har lang rekkevidde og er utstyrt med det siste av teknologi skal være oppnåelige for folk flest. Dette vil tusenvis av norske kunder få merke de neste ukene og månedene, sier Berg, i en pressemelding.

– Vi har nå svært mange biler som er kommet eller er på vei til Norge, og vet at det er mange kunder som har ventet tålmodig. Derfor er det flott nå å endelig være i gang og overrekke Einar Flåte den aller første kundeleverte bilen i Norge, sier administrerende direktør i RøhneSelmer, Kjetil Hagestande.

En rykende fersk bileier fikk overrakt sin Mustang Mach-E i dag.

Rekkevidde inntil 610 kilometer

De bilene som allerede er i Norge, fordeles til forhandlere over hele landet. Deretter skal de klargjøres fortløpende før kundene kontaktes og får overlevert sin nye bil.

– Covid-19 situasjonen har dessverre gjort at dette har tatt lengre tid enn vi hadde ønsket. I løpet av mai og juni vil imidlertid et stort antall biler komme til Norge, og norske kunder vil få dem utlevert i god tid før årets sommerferie, sier Ford Motor Norges administrerende direktør.

Mustang Mach-E byr på elektrisk rekkevidde på opptil 610 km, mulighet for firehjulstrekk, gunstige priser og mye avansert teknologi.

Fra 412.000 kroner

For en godt utstyrt Mustang Mach-E med en rekkevidde på opptil 440 km (Standard Range) er prisen fra 412.000 kroner.

Mach-E med den lengste rekkevidden på opptil 610 km og bakhjulstrekk koster 463.400 kroner.

For varianten med firehjulstrekk og rekkevidde på opptil hele 540 kilometer, er prisen fra 544.000 kroner.

En siste inspeksjon av nybilen, så gjør Einar Flåte seg klar til å kjøre avgårde med den.

Helelektrisk fra 2030

Tidligere i år annonserte Ford at de skal investere 22 milliarder dollar (rundt 190 milliarder kroner) globalt i elektrifisering. Dette er nesten dobbelt så mye som selskapets tidligere investeringsplan for elektriske kjøretøy.

I 2030 forventer Ford at alle personbiler de skal selge i Europa vil være helelektriske biler.

Hele 2/3 av deres nyttekjøretøysalg forventes det at er enten helelektriske eller ladbare hybrider i 2030.

