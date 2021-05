Mourinho klar for Roma

Roma bekrefter at José Mourinho blir klubbens nye hovedtrener. Portugiseren har skrevet under på en treårskontrakt, og overtar etter Paulo Fonseca fra og med kommende sesong.

– Vi er henrykt over å ønske José Mourinho velkommen til AS Roma-familien. En stor mester som har vunnet trofeer på alle nivåer. José vil sørge for stort lederskap og erfaring i vårt ambisiøse prosjekt, sier klubbpresident Dan Friedkin og visepresident Ryan Friedkin i en kommentar.

Ifølge Mourinho var det Friedkin-familien, som eier Roma, og fansen som ble avgjørende for at han valgte Serie A-storklubben.

– Etter møter med eieren og Tiago Pinto, forstod jeg umiddelbart omfanget av deres ambisjoner for AS Roma. Det er den samme ambisjonen og drivkraften som alltid har motivert meg. Vi ønsker å bygge et vinnende prosjekt de kommende årene, sier Mourinho.

– Roma-fansens utrolige lidenskap overbeviste meg om å akseptere jobben, og jeg kan ikke vente med å komme i gang med neste sesong, fortsetter 58-åringen.

– Passer best der



Det er bare to uker siden Mourinho fikk sparken i Tottenham, etter en sesong langt under pari.

Han har tidligere ledet storklubber som Manchester United, Chelsea, Real Madrid og Porto.

Han har også hatt stor suksess i Serie A tidligere. Som Inter-trener fra 2008-2010 vant han Serie A to ganger. I sin siste sesong i klubben vant han serien, Coppa Italia og Champions League.

– Det var i Italia han var på sitt beste, riktignok med et slemt og godt Inter-lag, men det er der han har fått mest ut av det han kan. Hans filosofi og type fotball passer kanskje best der. I Premier League har fotballen bokstavelig talt løpt litt fra han, men jeg vet han er mer enn bra nok for Italia og Roma. Spørsmålet er om Roma blir bra nok for ham, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Han er mest av alt positiv til 58-åringens klubbvalg.

– Det var stas. Jeg mener han passer mer til en sånn type klubb, enn hos de aller, aller største. Det passer ham å slå nedenfra og opp, mener fotballeksperten.



– Svakeste laget han har hatt

Likevel er han klar på at det venter store utfordringer når han tar over laget som i skrivende stund ligger på sjuendeplass i Serie A.

– Nå tar han over det svakeste laget han har hatt, konkurransemessig, noensinne. Alle lagene helt tilbake til tiden i Porto har vært mer konkurransedyktige enn det Roma er akkurat nå. Eierne er ganske ferske, og de kan ha kommet med lovnader om forsterkninger. Det er en klubb som har et stort potensial, men det kommer egentlig aldri ut, sier Stamsø-Møller.

Derfor forventer han ingen mirakler.

– Nå skal det mye til for å ta dem til topps på et blunk. Det krever noen år.