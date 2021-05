Drapssiktet kvinne fengslet i fire uker

Kvinnen som er siktet for drap på sin bror i Halden ble onsdag varetektsfengslet i fire uker. Hun samtykket til fengslingen.

Kvinnen undergis brev- og besøksforbud de første to ukene.

Politiet opplyser i en pressemelding at de denne uken vil gjennomføre vitneavhør i saken. De vil gjøre et nytt forsøk på å avhøre kvinnen i slutten av uke 19.

Politiet ønsker ikke å gi ytterligere informasjon i saken før nytt avhør er gjennomført.

En rettsoppnevnt psykiater observerte avhøret. Ifølge påtaleansvarlig Anders Svarholdt var dette ikke fordi det var grunn til å mistenke utilregnelighet, men av hensyn til sakens alvorlige karakter. Politiet ønsker å få avklart om det er behov for en full rettsmedisinsk vurdering av den siktede kvinnen.

Kvinnen og broren bodde sammen i leiligheten som nå er åsted. De var begge to i 40-årene.

POLITIADVOKAT: Anders Svarholdt er påtaleansvarlig i etterforskningen. Foto: Truls Aagedal

Moren ble vitne til drapet

Mandag kveld var det bursdagsselskap for den nå drapssiktede kvinnen i leiligheten, og deres mor var på besøk.

I løpet av kvelden skjedde det noe som førte til at kvinnen angrep sin bror med kniv. En nabo hørte høylydt roping da angrepet skjedde.

Moren var ifølge politiet til stede da dette skjedde, og ble vitne til handlingen.

Uklart motiv

Nødetatene ble varslet like etter klokken 22, og rykket ut med store politistyrker.

I leiligheten fant de mannen hardt skadd. Han ble erklært død klokken 23.

FORSVARER: Kristin Morch forsvarer den siktede kvinnen. Foto: Truls Aagedal

Kvinnen ble pågrepet, og har gjennomført avhør med politiet. Hennes forsvarer, Kristin Morch, opplyste tirsdag til TV 2 at hun er samarbeidsvillig, og at hun erkjenner straffskyld.

Motivet for handlingen er foreløpig ikke kjent. TV 2 forstår at hendelsene som ledet opp til angrepet fremdeles er noe uklare for etterforskningen.

Moren som var vitne til hendelsen har fått oppnevnt bistandsadvokat. Hun vil gi sin forklaring til politiet så fort hun er i stand til det.