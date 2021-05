Kvinne erkjenner straffskyld for drap på sin egen bror

En kvinne i 40-årene erkjenner straffskyld etter drapet i Halden mandag kveld. Politiet bekrefter at den drepte er kvinnens bror.

Kvinnen i 40-årene som er pågrepet og siktet for drap i Halden, er siktet for drap på sin egen bror.

Politiet bekrefter i en pressemelding at den drepte er kvinnens bror, mens et tredjefamiliemedlem var til stede i leiligheten under hendelsen.

Ifølge politiet bor kvinnen og broren sammen i boligen der drapet foregikk.

Til TV 2 sier politiadvokat Anders Svarholt i Øst politidistrikt at de to er begge i 40-årene, men at kvinnen er eldre enn sin bror.

Svarholt bekrefter også at kvinnen benyttet kniv som drapsvåpen.

Flere avhør

På spørsmål om årsaken til hvorfor det var et tredje familiemedlem i boligen på drapstidspunktet svarer politiet at det var et selskap.

POLITIADVOKAT: Anders Svarholt i Øst politidistrikt bekrefter at den drepte i Halden er den siktede kvinnens bror. Foto: Truls Aagedal/TV 2

– Vi vil avhøre andre vitner nærmere før de eventuelt går ut med det kvinnen har sagt om motiv og foranledning, sier Svarholt.

– Siktede har vært samarbeidsvillig i avhør. Når det gjelder eventuelt motiv for ugjerningen, vil videre etterforskning vise, opplyser Svarholt.

– Hun har det tøft

Forsvarer Kristin Morch sier at kvinnen erkjenner straffskyld og samtykker til varetektsfengsling.

– Jeg ønsker ikke å kommentere innholdet i avhøret, men min klient samarbeider godt, og har erkjent straffskyld etter siktelsen, sier Morch Til TV 2.

TØFT: Forsvarsadvokat Kristin Morch sier at hennes klient er samarbeidsvillig men har det tøft. Foto: Truls Aagedal/ TV 2

– Hvordan har hun det?

– Hun har det tøft.

Morch opplyser at det vil bli gjennomført flere avhør, men at kvinnen nå har forklart seg innledningsvis om motiv og foranledning.

– Jeg ønsker ikke kommentere detaljene ytterligere, sier Morch.

Kvinnen ble siktet for drap etter at en person ble funnet død i en bolig i Halden sent mandag kveld.

Det var Dagbladet som først meldte at kvinnen erkjenner straffskyld.