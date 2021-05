Hele livet har de vært et par – nå må den ene søsteren klare seg alene

Helt siden søstrene Anne Vilde (23) og Helle Tuxen (19) gikk i bleier har de stort sett vært i en svømmehall.

Til tross for en aldersforskjell på tre år gjør de to det meste sammen. Og slik har det alltid vært.

– Vi har sovet mer sammen enn hver for oss. Det sier det meste om hvor mye vi gjør ting sammen, forteller Helle til TV 2.

I deres idrett er nettopp det å gjøre det samme helt avgjørende, for de to søstrene fra Randaberg konkurrerer sammen i synkronstup.

De har hatt en felles drøm fra dag én.

– Hver gang jeg hadde bursdag tegnet Anne Vilde et bilde av oss på OL-arenaen og skrev: «Gleder meg til å stupe med deg i OL.» Det har vært det store målet så lenge vi kan huske. Det at vi kan gjøre det sammen, sier Helle.

Nå har drømmen blitt realitet. Men kun for én av dem.

– Vi kommer som et par

Det er overhodet ingen tilfeldighet at de to søstrene valgte å satse på stup.



– Mamma og pappa, sier de synkront.

For det var i stupemiljøet at deres mor og far traff hverandre.

SAMHOLD: Mor og far har alltid stilt opp for de to døtrene. Foto: Privat

– Vi er fire søstre totalt. Anne Vilde og jeg er yngst, og de to som er eldre enn oss har også stupt. Så det var veldig naturlig for meg å drive med stuping, sier lillesøster Helle.

Helle har alltid hatt storesøstrene som forbilder. Mens mor var aktiv i klubben deres, Randabergstuperne, fungerte far Helge Tuxen som jentenes trener.

– Vi kommer som et par. Da våre eldre søstre sluttet, var det oss to igjen. Vi har alltid lent oss på hverandre. Anne Vilde Tuxen

TUXEN: Alle de fire søstrene har en tatovering på armen. Foto: Privat

De to eldste søstrene, Vanessa og Rikke, sluttet etter hvert med stuping. Men allerede fra tidlig alder hadde de to yngste søstrene begynt å skape et spesielt bånd.

– Og spesielt når pappa har vært trener. Vi har ledd på kveldene nå, for vi snakker litt drit om hvor forferdelig vi har hatt det, sier Anne Vilde før Helle bryter inn:

– Vi elsker mamma og pappa, men det ble litt mye av og til. Og da var det greit å slenge drit sammen.

Men treningsregimet hos familien Tuxen ga resultater.

Synkrone, men ulike

De uendelige treningstimene med faren sendte de to søstrene rett til topps i Norge.

Siden 2014 har de to preget samtlige paller i NM, og i 2016 tok de bronse sammen i synkron tre-meter under junior-EM.

I samme mesterskap tok Helle sølvmedalje på tre-meter individuelt.

– Jeg husker det første jeg ville gjøre var å se Vilde. Vi møttes i trappen og bare gråt begge to. Jeg brydde meg ikke om noen andre. Jeg syns det var så stort å se Vilde, at hun brydde seg så mye og var så glad på mine vegne.

Til tross for at de er synkrone når de hopper fra tre- og timeteren, så er de langt fra like som personer.

For samtalen skyter full fart når TV 2 spør om søstrene er helt like:

– NEI. Absolutt ikke, sier Helle, før Anne Vilde bryter inn:

– Alle mine klær er rene, strøkne og perfekt brettet. Men hun driter i om det er skittent eller rent. Hun er litt mer som en mann, mens jeg er dame.

– Jeg er en perfekt romkamerat, sier Helle og får et strengt blikk fra storesøsteren. Helle ler lurt og fortsetter:

– Vi er veldig forskjellige på en god måte.

– Hun er mer «chill», jeg er mer stresset, hevder storesøster Anne Vilde.

ULIK: Selv om de stuper synkront, er søstrene helt enige om at de er ulike. Foto: Privat

– Jeg får henne mer ned, og hun får meg opp. Hun har alltid vært mer forsiktig, og liker ikke å vise seg frem. Jeg har fått henne ut av skallet, sier Helle før storesøsteren tar over igjen:

– Jeg er dritnervøs og står der før konkurranser, så kommer hun: «Uuu, se på meg». Og jeg har roet henne ned. Hun er litt der oppe, så jeg syns vi funker veldig bra.

– Det er der vi funker veldig bra, bekrefter Helle.

– Jeg er akkurat som mamma, og hun er akkurat som pappa. Og det funker jo bra mellom dem, så det er sikkert derfor det funker så bra med oss, mener Anne Vilde.

– Jeg var funksjonshemmet

Nå bor og studerer begge i Louisiana i USA.

Anne Vilde flyttet over i 2017, før Helle kom etter i 2020. Men begges førsteår i USA ble ikke slik de hadde håpet.

Etter et halvt år i USA måtte storesøster Anne Vilde gjennomføre en stor operasjon. Det unge stupetalentet fikk vite at hun har en sykdom som heter «compartment syndrome».

FUNKSJONSHEMMET: I tre måneder satt Anne Vilde (t.v) i rullestol. Helle Tuxen (t.h). Foto: Privat

– Det er et sjeldent syndrom som gjør at musklene i leggene blir for stramme til den posen som ligger rundt muskelen. Jeg måtte inn og kutte opp posene i begge leggene mine for å få mer plass, forklarer 23-åringen.

Det var veldig tøft for meg mentalt det første året. Jeg måtte få hjelp fra alle rundt meg, for jeg var funksjonshemmet. Jeg kunne ikke stupe og tenkte hva gjør jeg her? Anne Vilde Tuxen

Det endte i tre måneder med rullestol, og en hel sesong på sidelinjen.

Anne Vilde forklarer at hun klarte å snu det til noe positivt. Hun sliter fortsatt med leggene sine, men hun har valgt å ignorere det.

– Mitt liv i denne sporten er med vondter, og det tror jeg alle idrettsfolk lever med.

– Jeg hadde lagt opp

Sommeren 2020 flyttet Helle etter storesøsteren til USA. Men for henne startet nedturen allerede før hun dro i august.

– Det var en veldig tung tid. Først og fremst, så var jeg alene uten Anne Vilde. Meg, mamma og pappa. Og så døde hunden min. Jeg var veldig langt nede, sier Helle.

TRENERPAPPA: Pappa Helge Tuxen (i midten) har trent sine to døtre frem til de flyttet til USA. Foto: Privat

Søstrene forteller at Helle opplevde et stort press da hun trente alene. Hun savnet å ha storesøsteren sin å blåse ut med på kveldene, når far ble «litt for irriterende». Men samtidig takker hun sin far.

– Det var han som hjalp meg med å finne motivasjonen tilbake. Jeg brukte tiden og det kjipe på å bli enda bedre, sier hun.

– Jeg er stolt av Helle, for det er ikke mange som har stått på så mye som henne. Hvis det er en som presser seg selv, så er det henne, sier storesøsteren og legger til;

– Hadde det vært meg som gikk gjennom det samme hadde jeg lagt opp, sier storesøsteren.

– Jeg fant ut at det var et løst ben som lå i albuen

Én uke etter at Helle hadde kommet seg til USA, så kom beskjeden;

– Jeg var smittet av korona, sier Helle.

Det samme skjedde med storesøsteren, men de kom greit fra det med lette symptomer og to uker sammen i isolasjon. Den virkelige nedturen for Helle kom like før jul. Etter at 19-åringen plutselig kjente at hun ikke klarte å strekke ut armen.

OPERERT: Helle Tuxen måtte operere i albuen. Foto: Privat

– Jeg fant ut at det var et løst ben som lå i albuen. Å stupe ti meter da, i 60 kilometer i timen, det går ikke, understreker hun.

Hun fikk operasjon i januar, men mistet tre viktige måneder av sesongen.

– Det gikk veldig bra, men det var utrolig kjipt. sier Helle før søsteren bryter inn:

– Men hun bare kom tilbake som et lyn som det beistet hun er. Hun bare kom ut og rett opp på timeteren og stupte utfor!

Ifølge de to har all motgangen vært verdt det. Og Helle kjempet seg tilbake på rekordtid for én grunn:

Å nå målet om et felles OL.

Når den ene får plassen

De 18 beste jentene sikret direkte plass i OL.

Den individuelle konkurransen var søstrenes eneste sjanse, men i Tokyo ble drømmen om et OL sammen knust. For kun én av søstrene klarte å kvalifisere seg.

SPENT: De søstrene før OL-kvalifiseringen i Tokyo. Foto: Charly Triballeau

– Det er nesten som når hun konkurrer så driter jeg i meg. Jeg vil hun skal gjøre det bra. Og hun vil det samme for meg, sier Anne Vilde.

Anne Vilde Tuxen leverte et kjemperesultat på timeter tårnstup og sikret seg den viktige 18. plassen. Dermed blir hun første norske kvinne som skal stupe i OL på 33 år.

– Jeg syns det var vanskelig at én gjorde det bra, og én ikke gjorde det. Det var som å vinne og tape i lotteri. Det var veldig kjekt for meg og Norge at vi fikk en plass. Spesielt for en kvinne, sier storesøsteren.

Slik gikk det ikke for lillesøster Helle.

STØTTE: De to søstrene er sammen i tykt og tynt. Foto: Privat

– Det var veldig kjipt, samtidig som jeg er veldig stolt av Anne Vilde. Jeg unner henne alt, og hun fortjente sånn å klare det. Men jeg syns det er veldig kjipt at jeg ikke får være med, sier Helle.

– Hun har vært gjennom så mye. Bare vent til hun får en normal sesong. Jeg bare venter på at hun skal blomstre, sier storesøsteren.

– Jeg tror ingen av oss hadde vært her i dag uten hverandre, og vi unner hverandre godt. Men alle vil jo være den beste i familien, avslutter Helle med et smil.