Mannen som drepte Marianne (54): – Gjorde det jeg ble beordret til

SØNDRE ØSTFOLD TINGRETT (TV 2): Den 32 år gamle somalieren mener han ikke hadde noen kontroll over egne handlinger da han oppsøkte Marianne Haugen og knivstakk henne 13 ganger.

– Den kvelden var jeg syk både i hjernen og hjertet. Jeg kunne ikke kontrollere meg selv og gjorde bare det jeg ble beordret til å gjøre, sier 32-åringen fra vitneboksen.

Tirsdag begynte drapssaken i Søndre Østfold tingrett. Det har snart gått ti måneder siden drapet ved Sarpsborg bussterminal 14. juli.

Klokken var omtrent 23.25 da den fremmede mannen oppsøkte Marianne Haugen, som satt i bilen og ventet på datteren sin.

Den somaliske mannen er funnet strafferettslig utilregnelig og diagnostisert med paranoid schizofreni.

DRAMATISK FASE: I løpet av den første timen etter drapet jobbet politiets krimteknikere på åstedet samtidig som folk ble bedt om å holde seg innendørs i Sarpsborg. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Han bruker mye av sin forklaring til å fortelle om overnaturlige fenomener og krefter som han mener er styrende for livet hans.

Stemmer i hodet

I retten forteller 32-åringen at han på drapsdagen hadde vært hos søsteren sin. Da han kom hjem på kvelden, tok stemmene i hodet hans fullstendig overhånd.

Selv har han ingen forklaring på hvorfor han hadde med seg kniv eller hvorfor han oppsøkte Sarpsborg sentrum. I avhør dagen etter drapet forklarte han likevel at han «bare tenkte på å drepe».

– Tenkte du noe på hvem du ville drepe? spør aktor Andreas Strand.

– Nei, nei, nei. Jeg mistet bevisstheten og ble en person uten kontroll. Jeg har ellers aldri tenkt på å gjøre noen noe vondt, sier han i dag.

MINNES: Formiddagen etter drapet var det lagt ned blomster og lys der bilen til Marianne Haugen (54) stod parkert. Foto: Berit Roald / NTB

– Hvorfor gikk du bort til Marianne og hennes bil?

– De som overtok hodet mitt, ønsket å drepe alle de så. Det var mye støy, og det var flere som snakket. Noen sa «ikke drep!», mens andre sa «fort deg!», forteller han.

– Ble det sagt noe mellom dere?

– Nei, vi sa ingenting til hverandre.

– Visste du hvem Marianne var?

– Nei, det har aldri vært kontakt mellom oss, sier tiltalte, som også mener han ikke var i stand til å forstå at de 13 stikkene med kniv ville være dødelige.

Knivstakk to naboer

Etter drapet reiste mannen rett til et nabolag i Sarpsborg der han tidligere hadde bodd. Der oppsøkte han en kvinne som han i avhør har forklart seg om et anstrengt forhold til.

For få år siden ble mannen dømt for vold mot kvinnens ektemann.

Etter å ha banket på døren tok 32-åringen seg inn hos firebarnsmoren og knivstakk henne både i magen og hoften.

Tidligere tirsdag har hun forklart seg om den dramatiske opplevelsen som førte til at hun lå bevisstløs på sykehus.

Deretter reiste mannen videre til en annen tidligere nabo. I retten har naboen, en kvinne i 30-årene, fortalt at tiltalte tidligere hadde vært pågående og ubehagelig mot henne over tid.

I retten forteller tiltalte at han aldri har hatt noe imot noen av de to kvinnene, men i avhør har han fortalt en helt annen historie.

Konfrontert med sine tidligere avhør sier han:

– Jeg har visst sagt mye, men jeg husker det ikke. Disse tingene var ikke noe jeg hadde planlagt.

Oppvokst med krig

Den tiltalte 32-åringen kom til Norge fra Somalia for ti år siden har overfor politiet gitt uttrykk for at han angrer. Han har mistrivdes lenge og flere ganger vært underlagt psykiatrisk behandling.

Mannen vokste opp i et krigsherjet område av Somalia der «en kule var mer verdt enn et menneskeliv», ifølge egen forklaring.

Både påtalemyndigheten og mannens forsvarer, advokat Harald Otterstad, mener at han skal dømmes til tvungent psykisk helsevern.

På spørsmål om hvordan han selv stiller seg til et slikt utfall, svarte tiltalte i retten at «det er en bra ting».

Det er satt av fire dager til rettssaken i Søndre Østfold tingrett.