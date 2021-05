– Hørte tre desperate rop om hjelp

Mandag kveld var en «helt vanlig koronamandag» for Natasja Hammerø, som bor i en leilighet i andreetasje i Halden sentrum.

Sent på kvelden hørte hun støy fra naboene tvers over gata fra der hun bor.

– Det var et støynivå jeg ikke er vant med å høre derfra. Jeg hørte ikke hva de sa, men det var tydelig at det var diskusjon, sier hun.

Like etterpå satt hun seg på terrassen sin for å ta en røyk. Da hørte hun et brøl.

– Jeg hørte i alle fall tre desperate rop om hjelp. Det gikk kaldt nedover ryggen, og jeg skjønte det var noe alvorlig på gang, sier hun.

Før hun rakk å ringe politiet var hele gaten fylt med nødetater og politisirener. Helse sendte etter hvert også et ambulansehelikopter.

Kvinne siktet for drap

Politiet fikk meldinger om hendelsen i Halden sentrum klokken 22.05.

De rykket til stedet med store styrker. Der fant de en person hardt skadd. Vedkommende ble erklært død klokken 23 mandag kveld.

En kvinne i 40-årene er siktet for drap i saken. Påtaleansvarlig i saken, Anders Svarholt, sier til TV 2 at det er en relasjon mellom den siktede og avdøde, men han ønsker ikke å si noe om hvilken relasjon det er snakk om.

Det vil bli gjennomført et avhør av den siktede kvinnen tirsdag formiddag. Politiet opplyser at en rettsoppnevnt sakkyndig vil observere avhøret.

Hammerø forteller at de som bor i den aktuelle leiligheten er nyinnflyttet. Leiligheten har en balkong, og hun har sett dem sittende der flere ganger. Hammerø beskriver beboerne som «helt vanlige folk».

Politiet opplyser at det var et vitne til voldsepisoden.

Tidligere på kvelden mener Hammerø å ha sett at det var besøk i leiligheten, men hun kan ikke si om hun kjenner til vedkommende.

KRIMTEKNIKERE: Politiet jobbet på åstedet gjennom natten. Foto: Lars Nyland

Tilbakeholdne

Politiet har jobbet intenst med etterforskningen gjennom natten, og vil fortsette med dette utover tirsdagen.

– Vi har foretatt tekniske og taktiske undersøkelser på stedet. Vi har også foretatt avhør ev et vitne som var på stedet da politiet kom, sier politiadvokaten.

Påtaleansvarlig Svarholt opplyser tirsdag formiddag at kriminalteknikere er så godt som ferdige på åstedet.

Politiet har også tatt beslag i det de mener er drapsvåpenet.

Politiet er tilbakeholdne med informasjon rundt avdøde og den siktede kvinnen. Verken den avdøde eller den siktede er typiske kjenninger av politiet.

Politiadvokaten sier at de ikke ønsker å gå ut med verken kjønn eller alder på avdøde ennå.

Den siktede kvinnen har sittet i avhør tirsdag formiddag, men det er usikkert hvordan hun stiller seg til siktelsen. Hennes forsvarer, Kristin Morch, har ikke besvart TV 2s henvendelser.

Alle pårørende er i følge politiet varslet.