Deler mobbehistorie i sterk musikkvideo - nå hylles han verden over

GOD KVELD NORGE (TV 2): Andreas «TIX» Haukeland (28) portretterer en ungdomstid preget av mobbing i den nye musikkvideoen for Eurovision.

Tirsdag slapp Haukeland musikkvideoen til låta «Fallen Angel», som skal representere Norge i Eurovision.

I kommentarfeltene hylles han nå for den sterke videoen.

Se en smakebit av videoen øverst i saken.

«Jeg gråter... Dette er vakkert»

28-åringen har tidligere vært åpen om å vokse opp med Tourettes syndrom og tics, noe som igjen gjorde at han ble mye mobbet i ungdomstiden.

– På ungdomsskolen så ble jeg kalt «Tics» over en lengre periode, og til slutt så ble det heavy. Jeg skjønte det ikke da, men nå skjønner jeg at det kanskje var på kanten til mobbing, fortalte Haukeland i et åpenhjertig intervju med God kveld Norge.

Han bestemte seg for å ta eierskap over navnet ved å kalle seg selv for Tix. Nå deler han sin historie i musikkvideoen.

Åpenheten har allerede skapt reaksjoner, og i kommentarfeltet på Youtube hylles Bærums-gutten verden over.

«Kjære Norge, uansett resultat vet vi alle at TIX allerede har vunnet våre hjerter. Dere er veldig heldige som har denne fantastiske personen som representant», skrives det med signatur fra Spania.

«Jeg gråter... Dette er vakkert. Takk, TIX», skriver en annen.

«Den gåsehuden denne videoen ga meg er utrolig. Dette er så personlig for ham, men allikevel så universelt, den beste videoen jeg noensinne har sett. Han fortjener alt, vinneren min!», skrives det på engelsk.

«Dette er en av de beste musikkvideoene jeg noensinne har sett, den er så vakker og den har et sterkt budskap❤️ kjærlighet fra Sverige❤️».

Detter er bare noen av kommentarene som har tikket inn siden videoen ble publisert.

– Skummelt

God kveld Norge snakker med artisten kort tid etter at videoen ble sluppet, hvor sangeren avslører at han ikke har hatt tid til å lese tilbakemeldingene.

28-åringen har sittet i intervjuer hele tirsdagen, og har derfor ikke fått se på YouTube-responsen. Haukeland forteller likevel at han har vært spent på reaksjonene.

– Det har vært litt skummelt for det er mye som skjer bak kulissene som folk ikke får sett, så jeg har ventet veldig ivrig på å få slippe den der, forteller han.

At videoen vekker følelser blant mennesker fra alle verdens kriker og kroker, syns han er veldig stas.

I karantene

Eurovision Song Contest 2021 består av tre sendinger, hvor TIX skal stå på scena under den første semifinalen tirsdag 18. mai i Rotterdam.

Selve finalen sendes lørdag 22.mai.

Før finalen i Norge ble det svært mye oppmerksomhet rundt Haukeland sin låt, som før finalen ble skrevet om til engelsk. Han fikk en rekke dårlige anmeldelser og låten fikk terningkast 1.

For tiden er Haukeland i karantene for å forberede seg til den store semifinalen.

– Mitt liv fungerer slik at det aldri er nok timer i døgnet til å få unnagjort alt arbeidet som kreves av meg. Derfor blir jeg veldig skjermet og isolert i hverdagen, og sånn sett har livet mitt kjentes litt som en karantene lenge før korona kom. Så dette tar jeg med knusende ro. Jeg merker ikke så mye til det, fordi jeg bare sitter og jobber uansett, fortalte Andreas Haukeland til NTB.