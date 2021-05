Meteorologen advarer om snø og sludd: – Folk bør være litt obs

Det er ventet et kraftig lavtrykk på vei mot Norge.

Kraftig vind, synkende temperaturer, regn, sludd og snø. Slik oppsummerer meteorologen værutsiktene for Sør- og Østlandet de kommende dagene.



Et kraftig lavtrykk i Norskehavet er på vei over nordlige deler av Danmark, i retning Sverige og Østersjøen.

– Det medfører kraftig vind fra nordøst på Sørlandet, med liten til stiv kuling langs kysten. For Østlandets del gir dette nedbør. I Oslo har det allerede kommet regn, og det brer seg etter hvert nordover, forteller meteorolog ved StormGeo, Roar Inge Hansen til TV 2.

I tillegg ser temperaturene ut til å falle til rundt tre-fire grader langs sørlandskysten. Med det blir det også muligheter for sludd og snø i ganske lave strøk.

– Faktisk kan det komme snø helt ned til 300 til 500 meter. Så folk skal være litt obs om man skal ut og kjøre, for det kan faktisk hende at det legger seg snø i veien i disse områdene, advarer meteorologen.

I høyereliggende områder kan det komme 10-15 centimeter nysnø.

– Kaldt for årstiden

Lavtrykket ser heldigvis ut til å trekke seg bort torsdag, og både torsdag og fredag kan gi perioder med pent vær og rolige vindforhold, men med fare for lokale regnbyger.

– Det blir fortsatt en kald værtype, selv om temperaturen stiger til 10-12 grader i løpet av ettermiddagen torsdag. Det er kaldt for årstiden, og denne værsituasjonen fortsetter inn mot helgen.

Sent lørdag ventes det et nytt lavtrykk inn mot Østlandet, noe som gir nedbør søndag.

– Men det går altså an å nyte sola torsdag, fredag og tidlig lørdag, oppsummerer meteorolog Hansen.

Vestlandet med høyeste temperaturer

Når det kommer til Vestlandet sør for Stadt blir det for det meste oppholdsvær torsdag, med unntak av litt spredt regn fra Stavanger og sørover.

– Det blir gløtt av sol på Vestlandet, og rundt 12-13 grader, som er det området med høyeste temperaturer onsdag.

Torsdag og fredag ventes det lokale regnbyger i landsdelen, men også perioder med sol. Sent lørdag går det over til regn og kjøligere vær.

I Møre og Romsdal og nordover mot Nordland blir det stort sett oppholdsvær onsdag og torsdag, mens det fredag blir økende fare for nedbør, samt kjøligere vær.

– Men det blir ikke så aller verst, altså, sier meteorologen.

– Forverring mot helgen for Troms

I Finnmark ventes det litt spredd snø onsdag, og øst i Finnmark ser snøbygene ut til å vedvare utover torsdagen.

– Men på vestsiden av Finnmark sprekker skydekket opp, og det ser ut til å bli nokså fint vær onsdag og torsdag. Både opphold og lite skyer, men det blir kjølig. Rundt 5-6 grader, og kanskje ned i 0 til minus tre grader i Øst-Finnmark.

Sent fredag og tidlig lørdag ventes det et lite væromslag i Troms. Da kommer snøbygene fra Finnmark til å bre seg innover Troms, og kanskje også i nordlige deler av Nordland.

– Så det kan bli en forverring inn i helgen for det området, forteller meteorolog Hansen.