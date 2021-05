Slår tilbake mot Fagermo-påstand: – Så vidt jeg vet, så har han ikke vunnet serien

Både Vålerenga og Rosenborg er på offensiven før klubbene barker sammen i Eliteserie-åpningen til helga.

I forrige uke kom Vålerenga-trener Dag Eilev Fagermo med en påstand som gir grunn til optimisme blant supporterne til Oslo-klubben.

– Elleveren vår er kanskje den sterkeste i Norge, meldte Fagermo til TV 2.

Men ikke alle er enige med Vålerenga-sjefen, blant dem Rosenborg-trener Åge Hareide.

– Nei, det er feil. Den beste elleveren er her den, vet du, svarer Åge Hareide og ser ut over Lerkendal stadion.

– Hva begrunner du det med?

– Når du går gjennom spiller for spiller, så ser du det, sier Hareide.

Rosenborg-profil Markus Henriksen virker ikke nevneverdig overrasket over påstanden til Fagermo.

– Vi får se på det da. Han har jo sagt det før også, da han var i Odd. Nå vet jeg ikke om jeg husker feil, men jeg tror vel aldri han har vunnet serien, så får vi se da om han klarer det med Vålerenga. Vi skal hvert fall gi dem en god kamp i første serierunde, sier han.

Har gullambisjoner

Etter to tøffe sesonger, preget av gulltørke og utenomsportslig bråk, er optimismen tilbake på Lerkendal foran årets sesong.

– Fjoråret handlet mye om å spille ferdig sesongen og komme oss til Europa. Det klarte vi, sier Åge Hareide.

Selv har han endelig fått en hel oppkjøring med Rosenborg. Det samme har de hjemvendte stjernene Markus Henriksen og Per Ciljan Skjelbred fått. I tillegg har Rosenborg hentet inn blant andre Vebjørn Hoff fra Odd – og Stefano Vecchia fra svensk fotball.

Ifølge Åge Hareide har han strammet inn det defensive fundamentet ytterligere. I det siste har han dessuten fått terpet mer på det offensive.

Åge Hareide føler endelig at han har fått satt sitt preg. Nå føler han seg trygg på at Rosenborg igjen skal kunne kjempe om seriegullet.

– Vi tror på det vi gjør, og går for å ta gullet. Det er ikke noe jeg må si heller, jeg skal prøve å være ærlig. Men jeg vet at vi har en god mulighet hvis vi klarer å makse ut potensialet vårt. Men det blir viktig å ta trepoengere fra de lagene vi kjemper mot, sier Hareide.

For Per Ciljan Skjelbred og Markus Henriksen, som nærmest vokste opp med at Rosenborg hentet hjem gull etter gull, er det ingen tvil om hva som er ambisjonen i år.

– I Rosenborg handler det hele tiden om å være best i Norge. Så handler det om å spille ute i Europa. Om du ikke har det som ambisjon, så synes jeg du er litt for pysete, sier Markus Henriksen.

– Så klart ønsker vi å vinne. Det er det vi jobber for og det vi får betalt får. Alt annet er under pari, mener Per Ciljan Skjelbred.

Møter tetlagene tidlig

I fjor endte Rosenborg hele 29 poeng bak Bodø/Glimt og endte på en skuffende 4.-plass i serien.

– Ja, det var et stort gap. Samtidig red Bodø/Glimt på en vanvittig bølge hele sesongen. Alle forventet at de skulle dette av, men all ære til dem, sier Per Ciljan Skjelbred.

Han mener årets sesongstart blir særdeles viktig. I løpet av de seks første rundene skal Rosenborg møte både Vålerenga, Molde og Bodø/Glimt.

– Fotball er finmotorikk. Det kan være små justeringer som skal til, du må bare treffe godt for å få maskineriet til å gå sammen. Det er mange hoder du skal skru på samtidig, sier Per Ciljan Skjelbred.

– Enkelt og greit kan en god start avgjøre alt?

– Ja. Alt handler om en god start, uansett hvilken liga du spiller i. Kommer du raskt ut fra startblokken, så kan du ri på den bølgen lenge, sier Skjelbred.

Derfor legger han ikke så mye i at det var hele 29 poeng opp til Bodø/Glimt i fjor.

For Markus Henriksens del, var Rosenborgs motgang de siste årene en motivasjonsfaktor da han valgte å vende hjem.

– Motivasjonen er veldig stor. Jeg hadde en del andre ting å velge i, men jeg følte at det å være med på å snu skuta – som vi sier her i Trøndelag – ga veldig mersmak. Jeg liker meg litt som underdog, når det er en jobb som skal gjøres, sier han.

Tror ny epoke er mulig

Mens Markus Henriksen rapporteres i å være i meget god form, har Per Ciljan Skjelbred slitt med skader i oppkjøringen. 33-åringen regner imidlertid med å være tilbake for fullt om et par uker.

Da skal jobben med å gjenreise det som en gang var Norges fotball-lokomotiv fullføres. Per Ciljan Skjelbred mener det er lov å drømme om gamledager.

TILBAKE: Per Ciljan Skjelbred vendte tilbake til norsk fotball i fjor sommer. Foto: Mats Torbergsen

– Kan Rosenborg få tilbake noe som ligner på den dominansen som en gang var der?

– Ja.

– Der man vinner år etter år?

– Ja. Hvorfor ikke?

– Tror du at det skjer?

– Ja, det gjør jeg.

– Begrunn det litt da.

– Begrunnelsen er at jeg har troa på det vi holder på med. Hvis ikke hadde jeg ikke giddet å være her. Det er mye spennende på gang, mye unge spillere og klubben er i forandring. Plutselig treffer du med ei gruppe og gjengen som er rundt, så kan det gå i mange år det, sier han.

Selv har 33-åringen en kontrakt med Rosenborg som løper ut 2022-sesongen. Trønderen drømmer selvsagt om den perfekte avslutning.

– Jeg har lyst å avslutte med et gull, ja. Jeg må innrømme det, sier han.