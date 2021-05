Landslagsspiller klar for storlag: – Har stjernespillere i alle posisjoner

Venstrekanten hadde ett år igjen av en treårskontrakt i Elverum. Men skal de to neste sesongene spille for Szeged.

– Jeg er veldig glad for at Elverum slipper meg og gir meg denne muligheten. Dette er et steg videre i karrieren for meg, sier Alexander Blonz til TV 2.

– Gleder meg til å oppleve en annen kultur, spille håndball i en større klubb og for et enda bedre lag, legger 21-åringen til.

– Stjernespillere i alle posisjoner

Pick Szeged har vært nummer to-klubben i Ungarn, men har ambisjoner om å utfordre toppklubben Veszprem og ta steg i Champions League.

Det satses hardt med ny hall og mange toppspillere. Deriblant landslagskollega Kent Robin Tønnesen, som blir lagkamerat etter overgangen fra Veszprem til Szeged.

– Klubben er kanskje litt undervurdert i Norge, men den er rangert blant de sju, åtte beste i verden. Den har stjernespillere i alle posisjoner, en av verdens beste trenere, og masse fans. Med ny hall til 8000 tilskuere blir dette spennende, sier Blonz om klubben som har slitt litt denne sesongen.

- Klubben er en av de som har vært mest påvirket av korona. Men det er en klubb som har ambisjoner om- og muligheten til å havne i «Final Four» i Champions League, forteller kantspilleren videre.

En ettertraktet spiller

21-åringen debuterte på landslaget da han var 18 og har spilt de tre siste mesterskapene for Norge. Med to sesonger i den gjeveste europa-cupen med Elverum er prestasjonene lagt merke til. Han har vært linket til flere toppklubber. Barcelona den største.

Sportslig leder i Elverum, Nils Kristian Myhre, er den som har jobbet med overgangen.

– Det har vært stor interesse for Blonz, og Barcelona var lenge aktuelle, men til slutt ble det Pick Szeged. Det hadde ikke vært aktuelt å slippe han til en middelmådighet. Han har vært to år i Elverum, gjort det fantastisk, og etablert seg på landslaget. Men når det kommer en stor klubb bør han få sjansen.

– Handler ikke om penger

Håndballoverganger er noen lysår unna de i fotball når det kommer til penger. Men Myhre er fornøyd med avtalen.

– I håndballmålestokk er det en god avtale for Elverum. Vi får en kompensasjon, og vi har avtalt to treningskamper med Szeged i Ungarn.

Etter det TV 2 vet fra tidligere kan slike avtaler ligge på rundt en halv million kroner.

– For oss handler det ikke om penger, men spilleren og utviklingen til klubben på sikt, sier den sportslige lederen.

– Det er viktig at vi viser at Elverum er et godt sted for utvikling. Og at det er gode muligheter for å ta steget videre. Det gjør det enklere å rekruttere nye og mer attraktive spillere, som også våger å skrive lengre kontrakter, avslutter Myhre.

Før neste sesong må Elverum ha to nye venstrekanter. I tillegg til at Blonz forsvinner, har William Nilsen-Nygaard varslet at han legger opp.

Elverum har allerede hentet Sindre Heldal, toppscoreren til Nærbø, og jakter en spiller til på venstre kant.