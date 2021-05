Ber om ubetinget fengsel for omfattende hundeovergrep

I fjor ble saken som omtales som Norges største overgrepssak mot dyr rullet opp. Nå innstiller førstestatsadvokaten i Trøndelag på at hovedmannen skal dømmes til fengselsstraff «av ikke ubetydelig varighet».

– Det vil også bli vurdert frarøvelse av retten til å ha dyr, sier førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes til TV 2.

Mannen i 40-årene kommer fra Innherred i Trøndelag og er regnet som hovedperson i saken. Ifølge Adresseavisen er mannen også siktet for å ha oppbevart bilder som seksualiserer barn.

Førstestatsadvokaten omtaler saken som grov. Mannen er siktet for hyppig seksuelt misbruk av hunder fra årsskiftet 2009-2010 og frem til sommeren 2020.

– Det er snakk om et ganske stort antall og det er hunder av begge kjønn. Dette har foregått over mange år og i tillegg har vedkommende lånt ut hunder til andre for misbruk, sier Soknes.

BER OM FENGSELSSTRAFF: Førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes. Foto: Frank Lervik / TV 2

Erkjenner skyld

Siktede har erkjent straffskyld og saken vil dermed gå for retten som en ren tilståelsessak.

– Forhåpentligvis blir saken pådømt nå i juni, sier førstestatsadvokaten.

– Hvor lang fengselsstraff risikerer siktede?

– Det er ikke sammenlignbar rettspraksis. Det er en sak jeg kjenner til, som ble pådømt på Østlandet. Nå er ikke den dommen rettskraftig, men der ble det fem måneder ubetinget fengsel. I vår straffesak er forslaget betydelig høyere.

Mannens forsvarer, Erlend Hjulstad Nilsen, bekrefter at hans klient er kjent med påstanden fra aktoratet.

– Det er som forventet at det kommer påstand om ubetinget fengsel i en sånn sak. Han er forberedt på å sone den straffen han dømmes til, det har han vært hele tiden, sier Hjulstad Nilsen i Levangeradvokatene til TV 2.

– Finnes ikke ord

Totalt ti personer fra hele landet ble siktet i saken da den ble rullet opp i juni i fjor.

TV 2 har vært i kontakt med flere av eierne til hundene som har vært utsatt for overgrep.

– Det finnes jo ikke ord for sånt. Det går nesten ikke an å beskrive mine følelser da dette gikk opp for meg, sier Moy Kleffelgård.

SJOKKERT: Kleffelgård forteller at beskjeden om hva som hadde skjedd var sjokkerende. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Kleffelgård var oppdretter og drev blant annet med jakt.

Hun fikk for noen år siden en sykdom som gjorde at hundeavl ble umulig å fortsette med. Da solgte hun hunden sin, den engelske setteren Raska. Den da to år gamle hunden ble solgt til en Moy stolte på.

Moy hadde ingen anelse om det som skulle komme.

En melding om at hennes tidligere engelsk setter var en av de 24 hundene som hadde blitt utsatt for overgrep gjorde henne nær målløs.

– Slikt hører ikke hjemme noe sted. Jeg klarer ikke å forstå det, sier hun.

Hun har nå tatt tilbake hunden sin.

– Raska har et godt gemytt, og takk og lov for det, sier hun.

TOK TILBAKE HUNDEN: Eier Moy Kleffelgård. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Omfattende overgrep mot dyr

Det var 25. juni i fjor at to menn ble pågrepet og siktet for brudd på dyrevernloven - seksuell omgang med dyr.

Mannen i 40-årene fra Innherred er den ene av de to. Den andre er bosatt i Haugesund i Rogaland.

Men det begynte med en annen sak.

Politiet aksjonerte i forbindelse en sak som omhandlet pedofili, det ledet dem inn på det de omtaler som «Norges mest omfattende sak om seksuell omgang med dyr».

Dyrevelferdsloven paragraf 14 forbyr noen å ha seksuell omgang med dyr eller foreta seksuelle handlinger med dyr.

Chatet om overgrepene

Flere av de siktede skal ha tatt del i overgrepene, og de har også produsert videoer og bilder av handlingene.

TV 2 fikk se deler av bevismaterialet, blant annet en chat-dialog på en kryptert chat-tjeneste:

«Gøy og se andre norske her inne også», skrev en.

«Hehe, jau, ganske ensomt for oss i så og si alle skandinaviske land x3», svarte en annen av de siktede.

Treffene, hvor mishandlingen skal ha skjedd, har vært i parkeringshaller og på private adresser. Politiet opplyser at overgrepene har innbefattet penetrering og innføring av gjenstander.

Dømt til fengsel

En mann i 30-årene ble nylig dømt til ubetinget fengsel i fem måneder i Nedre Romerike tingrett.

Han erkjente delvis straffskyld for å ha hatt seksuell omgang med ulike hunder, opp mot 15 ganger.

Tidligere i år ble tre menn idømt bøter mellom 12 000 og 20 000 kroner. Ifølge Adresseavisen dreier dette seg om to menn i 30-årene og en mann i 50-årene.

To fikk forelegg for å ha hatt seksuell omgang med dyr, og den tredje fikk forelegg for å ha medvirket til dette.

– Vi er langt forbi det nivået i denne saken, sier Soknes.

RASKA: Kleffelgårds hund ble utsatt for overgrep. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Ble opprørt

Kleffelgård ble opprørt over at to av mennene fikk bøter for ugjerningene.

– Det gir jo samfunnet et signal om at det ikke er så farlig med seksuell mishandling av hunder, sier hun.

Hun ønsker hardere straffer for folk som tar seg til rette overfor dyr.

Lange fengselsstraffer er det riktige, mener hun.

Den siktede mannen i Haugesund vil ikke på det nåværende tidspunktet uttale seg om verken straffskyld eller annet.

– Så lenge saken er under etterforskning vil ikke min klient si noe som helst til andre enn politiet, sier forsvareren, Sverre Hetland.