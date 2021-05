Sterk seier for Ruud i Madrid

Casper Ruud (22) la grunnlaget for seieren med et kruttsterkt førstesett. Den kanadiske motstanderen Felix Auger-Aliassime, som er ranket som nummer 20 i verden, ble nedsablet 6-1 i første sett og maktet ikke å stå imot Ruud i det neste heller.

– Fornøyd med at det ble to sett

STERK PRESTASJON: Casper Ruud fortsetter å levere på grusen. Foto: Sergio Perez

Ruud satte karrierebeste med 22. plass på verdensrankingen denne uken og viste at han er å regne helt i toppen på grus da han også tok andre sett mot Auger-Aliassime 6-4.

Det andre settet ble mer spennende enn det første, og Ruud trengte fem matchballer før han dro seieren i land. Kampen sett under ett var likevel meget imponerende av Ruud mot en bedre rangert motstander.

– Det var et veldig bra førstesett og en bra match generelt. Det er vanskelig å holde nivået oppe, men han stepper opp i andre sett. Han fighter seg tilbake og server bedre. Jeg har noen sjanser her og der som jeg ikke tar vare på, mye på grunn av at han spiller litt bedre, sier Ruud til Eurosport.

Han var selv strålende fornøyd med at servene satt bedre enn de pleier. Spesielt i starten av kampen åpnet Ruud med flere ess.

– Når du starter såpass bra, føler man at det skal bli like lett og stillingen bli lik i andre sett. Men det er ikke alltid så lett. Jeg er veldig fornøyd med at det ble to sett i dag. Fort gjort at man faller litt bakpå og blir avslappet når man starter så bra. Jeg klarte å holde trykket oppe hele veien.

Fornøyd pappa

Fra tribuneplass var pappa Christian Ruud godt fornøyd med det sønnen leverte.

– Det var en kjempebra match av Casper i dag, så vi er veldig fornøyd med den seieren. Han ser god ut, servet bra, spilte bra bakfra, sier Christian Ruud til TV 2.

Dermed er Ruud videre til andre runde i turneringen. Der venter enten Yoshihito Nishioka (60 i verden) eller Filip Krajinovic (36 i verden). Slik tablået ser ut vil trolig verdensfemmeren Stefanos Tsitsipas vente allerede i tredje runde om Ruud spiller seg dit.

– Alle matcher her er tøffe, for eksempel hvis han møter Krajinovic, som han har tapt mot før. Det er ingen lette motstandere. Det hadde vært morsomt å ta en seier til og måle krefter mot Tsitsipas. Det får være et mål i første omgang. De han kan møte har ikke spilt ennå, og er gode spillere begge to, så vi tar den neste kampen veldig seriøst. Han får prøve å spille like bra i morgen og se hvor det ender, men Casper er i form om dagen, og det er gøy å se, sier Christian Ruud.