Østberg fikk plass på landslaget, men trenger mer tid

Ole Morten Iversen kunne presentere et sterkt lag for den kommende sesongen. Blant dem var Ingvild Flugstad Østberg (30), som fikk startnekt hele forrige sesong etter en vurdering av Gjøvik-løperens helsesituasjon.

– Har du sett CV-en hennes?

Nå er hun på vei opp og frem, men det er enda litt for tidlig å bli med for fullt.

– Det jeg kan si om henne er at det går så bra at vi aldri har vært i tvil om at hun skulle få plass på årets lag, sa Iversen under pressekonferansen tirsdag.

– Det er et men. Ifølge det medisinske teamet har ting tatt litt mer tid enn vi hadde håpet på. Hun er fortsatt der at risikoen for nye skader er der. Tanken er at hun ikke er med for fullt i oppstarten. Hvor lang tid det tar, kan ingen gi et godt svar på. Personlig har jeg tro på at hun er med oss på det meste som skjer etter sommerferien. Jeg har stor tro på at hun er en del av OL-troppen og kjemper om medaljer der.

Iversen var krystallklar på at det aldri var noe tema å utelate Østberg fra landslaget til tross for to trøblete sesonger.

– Har du sett CV-en hennes? Vet du hva hun er god for? Hva hun kan bidra med for et hvert landslag? Hva hun er god for når hun stiller i OL? Det svaret sier seg selv, sier Iversen til TV 2.

– I fin utvikling

TV 2s langrennsekspert Petter Soleng Skinstad er ikke i tvil om at Østberg hører hjemme på landslaget.

– Hun var en av verdens beste skiløpere sist hun gikk skirenn i fjor, og er i fin utvikling nå. Norsk langrenn trenger Ingvild Flugstad Østberg, og Ingvild trenger norsk langrenn. Som landslagsløper sikres hun også tett oppfølging fra helseteamet til NSF og Olympiatoppen, noe som er viktig for fremtiden til Ingvild både i og utenfor løypa, sier Skinstad.

Langrennssjef Espen Bjervig har tidligere NTB at han har hatt jevn dialog med Østberg gjennom vinteren.

– Det jeg vet er at hun trener bra og er godt i gang igjen. Den helsemessige vurderingen er det andre enn meg som gjør. Ingvild er på ingen måte glemt. Vi skal ikke mer enn et år tilbake før hun gikk fantastiske skirenn. Hun er selvsagt aktuell for å være med på landslaget om den helsemessige biten er på plass, sa han i mars.