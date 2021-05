Den kjente programlederen og forfatteren Else Michelet er død. Hun ble 79 år gammel.

Michelet døde natt til mandag etter lengre tids sykdom, opplyser familien til NRK.

Den kjente radioprofilen begynte å jobbe i NRK radio i 1967, før hun seks år etter ble fast programsekretær for underholdningsavdelingen.

Else Michelet var en kjent radiostemme i populære underholdningsprogram som Nitimen, Reiseradioen, Nattata, Nattergal, Med rot i virkeligheten, Bare barnemat og satiremagasinet Hallo i Uken på P2.

Michelet var også kjent blant annet for de feministiske bøkene «Sin egen herre: eventyr og annet ugress». Men også for bestselgeren «En annen historie», romanen »Ariadnes tråd: et reiseliv» og «Og det som verre var: eventyr på avveie».