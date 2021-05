Her stikker kryptobørs-sjefen av med 900 millioner av kundenes penger i kofferten

Investorer i det tyrkiske kryptovalutabyrået Thodex hevet øyenbrynene da det plutselig kom melding fra byrået at all handel ble stengt i fire, fem dager fra 21. april – på grunn av en salgsprosess.

Fram til da hadde Thodex daglig handlet med kryptovaluta verdt mange milliarder kroner.

Brukere som verken fikk tatt ut penger, eller tilgang til kontoene sine, begynte å etterlyse informasjon på Twitter. Så begynte snøballen og rulle. 390.000 tyrkere med investeringene sine i byrået begynte å frykte svindel.

Stakk av dagen før stenging

Grunnleggeren av Thodex er Faruk Fatih Özer. Da politiet gikk til aksjon mot Thodex ble 68 personer pågrepet, men Özer var som sunket i jorden, ifølge det statlige nyhetsbyrået Anadolu.

Sammen med ham var det forsvunnet 108 millioner dollar, eller nærmere 900 millioner norske kroner av investorenes penger.

Özer hadde reist til Tirana i Albania dagen før salget ble stengt. Etterforskningen viste at han hadde oppholdt seg på fire adresser der, men han forsvant før politiet sporet ham opp på hvert sted.

På frifot

To uker senere er Özer fremdeles på frifot. Fremdeles med 900 millioner i en såkalt «kald lommebok» – en PC som ikke kobles til internett.

Özers bror og søster var blant seks ytterligere arrestasjoner i saken, ifølge Anadolu.

Tyrkisk politi mener nettet er i ferd med å snevres inn rundt Özer. De mener det er størst sjans for at han fremdeles er i Albania, men at han vil rømme videre til et sted på Balkan, enten i Makedonia, Montenegro, Kosovo, Bosnia Hercegovina eller i Hellas.

I tillegg finnes muligheten for at han kan rømme over til Italia med hurtigbåt.

Özer er etterlyst via Interpol, og det gjør det umulig for ham å passere grenser på lovlig vis. Da vil han bli sendt rett tilbake til Tyrkia.

Tyrkiske medier skriver at Özer kan ha et samarbeid med mafiaen for å få konvertert kryptovaluta til kontanter.

Omsatte for milliarder

Det tyrkiske byrået for økonomisk kriminalitet, MASAK, har blokkert kontoene til Thodex. Det ble også innført forbud mot å bruke kryptovaluta som betalingsmiddel. En nyhet som midlertidig bidro til at verdien på bitcoin sank betraktelig i slutten av april.

Mange tyrkere setter sparepengene i kryptovalutaer for å beskytte seg mot inflasjon og svekkelsen av tyrkiske lira.

Thodex hadde omsatt krypto for 538 millioner dollar dagen før alt raknet. Det tilsvarer 5,5 millarder norske kroner.

Avviser anklager

Selskapet fastholder at internasjonale investorer var interessert i å kjøpe seg inn i selskapet, og at hensikten med Özers reise til Albania var å treffe disse investorene.

Nyhetsbyrået AFP har snakket med Thodex' advokat. Han hevder han ikke vet hvor Özer er, men at han kommer til å returnere til Tyrkia når alle kunder har fått pengene sine tilbake, ifølge Newsweek.

Advokaten hevder selskapet var i økonomiske problemer, og antyder at det var på grunn av utmattelse at Özer måtte reise fra landet.

Thodex er ikke det største kryptovaluta-byrået i Tyrkia, men populariteten var økende, mye på grunn av Özer og hans synlighet i sosiale medier.