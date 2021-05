Fersk måling: Større tro på statsminister Støre

Men flere ønsker at Erna Solberg (H) skal fortsette som landets leder.

Det viser statsministermålingen for mai som Kantar har utført for TV 2.

44 prosent tror Jonas Gahr Støre (Ap) blir statsminister etter valget.

Jonas Gahr Støre (Ap) blir statsminister etter valget. 22 prosent tror Erna Solberg (H) fortsetter som statsminister.

Det gleder Ap-lederen.

– Det var ikke sånn på sist måling tror jeg, så det er noe som har snudd her, sier Støre.

– Det siger inn

I april var riktignok bildet et annet.

32 prosent trodde da Solberg ville fortsette som statsminister selv etter valget 13. september.

Mens 29 prosent trodde Ap-lederen ville overta.

Støre har noen tanker om hva som kan ha snudd.

– Jeg tror det budskapet om at et nytt flertall er mulig og at det blir vanlige folks tur – det siger inn, sier Støre.

Solberg på ønskelisten

Når respondentene i målingen blir spurt om hvem de ønsker seg som statsminister, er likevel svarene litt annerledes.

32 prosent ønsker Erna Solberg som statsminister også etter valget.

Erna Solberg som statsminister også etter valget. 22 prosent ønsker Jonas Gahr Støre som statsminister etter valget.

– Hun har vært statsminister i åtte år og leder nå pandemiarbeidet, så det kan jeg forstå, sier Ap-lederen.

Solberg selv tar tilbakemeldingen med seg inn i den lange valgkampen.

– Det er selvfølgelig veldig hyggelig å høre etter å ha vært statsminister så lenge at folk ikke har gitt meg helt opp, sier Solberg.

Selv om målingene foreløpig peker de rødgrønnes vei, har hun ikke gitt opp håp om 12 år i statsministerstolen.

– Jeg har stått i dårlige meningsmålingssituasjoner før, og likevel vunnet valg, så jeg har tenkt å slåss.

Ingen Vedum-vår

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum lå oppsiktsvekkende høyt på ønskelisten før jul.

Da var det hele 20 prosent som ønsket Vedum som statsminister, mens 21 prosent ønsket seg Støre.

I vår ble oppslutningen halvert.

I april var det 10 prosent som svarte at de ønsket seg Vedum som statsminister.

I mai er det 13 prosent som svarer det samme.

Vedum selv har ikke lansert seg selv som statsminister, men nekter likevel å avklare at han ikke ønsker å stjele statsministerdrømmen fra Støre. Heller ikke mandag, da TV 2 besøkte Vedum på gården hans på Ilseng, var det mulig å få svar.

– Er du statsministerkandidat?

– Det viktigste er hva vi ønsker å gjøre for Norge. Så er det viktig om du har en praktisk jobb eller en teoretisk jobb, at du sikres god lønns- og arbeidsvilkår. At vi skal trygge alle deler av landet og sikre nasjonalt eierskap.

– Men nå spurte jeg om du er Senterpartiets statsministerkandidat?

– Jeg er veldig opptatt av at vi skal ha fokus på hva vi ønsker å gjøre for folk. Det er alt for mye fokus på posisjoner, mener Vedum.