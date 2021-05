Det er nå snart ti år siden den særegne, svenske bilprodusenten Saab gikk konkurs. Til manges fortvilelse.



Merket hadde mange svorene tilhengere her hjemme også. For ikke å snakke om i hjemlandet …

Spørsmålet mange stilte seg var naturlig nok deletilgangen til disse bilene etter konkursen. Ville det fortsatt være deler å få tak i, slik at man fortsatt kunne kjøre favorittbilmerket?

Salget stuper

Ja da, ingen grunn til bekymring var svaret den gang. Staten opprettet selskapet Orio, som i prinsipp er det tidligere Saab Parts. Selskapet har hovedkontor i Nyköping og sysselsetter 180 ansatte.

De produserer altså deler til Saab, med det mål for øyet at Saab-bilene fortsatt skal kunne holdes rullende rundt om på veiene i verden.

Men butikken går alt annet enn bra. Den økonomiske utviklingen har de siste årene vært negativ. I tillegg er det færre og færre som kjøpe deler til Saab. Salget er mer enn halvert de siste fem årene. Det skriver Sveriges radio.

Kan bli avviklet

Med bakgrunn i dette foreslår derfor regjeringen at riksdagen sier "ja" til en "fullmakt til å avvikle Orio AB» i et nytt budsjett.

Om dette skjer, kan det få store følger for deletilgangen til alle de som fortsatt kjører Saab. Uten tilgang på vitale deler vil naturlig nok langt færre av disse bilene bli å se langs veiene i løpet av relativt kort tid.

De vil nok da fort ende opp som hobby- og entusiastbiler for de som kan å skru og fikse en del selv og som kanskje allerede her en delebil eller to stående.

Som rene bruksbiler vil nok for dagene være talte. Verden kan dermed bli et bilmerke fattigere.

