Eia om fedmeangrep på Brede Aase: – Jeg mente det jeg sa

GOD KVELD NORGE (TV 2): Harald Eia går langt i å hevde at tykke mennesker har seg selv å takke. Fedmeekspert mener komikeren bidrar til ytterligere stigmatisering.

TV-profil Ronny Brede Aase er tilbake på skjermen med NRK-programmet «Eit feitt liv», og allerede i første episode vekker en sekvens oppsikt.

Det er komiker og programleder Harald Eia (55) som ikke legger noe imellom når han skal kommentere hva han selv tenker om fedme.

– Plutselig er det blitt en privatsak hvordan man ser ut, sier Eia til Brede Aase i programmet.

– Er det ikke det da?, spør Brede Aase forundret.

– Jo, hvis du bor i USA, hvor det ikke er en velferdsstat, svarer Eia.

– En type egoisme

Eia fortsetter i programmet:

– Hver gang en fyr sitter hjemme og spiser potetgull og tar seg en øl og ikke tar seg en treningsøkt, så går det utover hjertet, det går utover diabetessituasjonen, og hvem tar regninga for det? Det er skattebetalerne. Det er en type egoisme, hevder han.

Videre mener at det er stor risiko for at Brede Aase kommer til å måtte benytte seg av tjenester som fellesskapet betaler for.

– Det er tilbud som egentlig skulle gått til folk som virkelig var sjuke, hvor det ikke var selvpåført. For med all respekt, så er det vel det, sier Eia til Brede Aase i «Eit feitt liv».

– Sier det mange tenker

– Han er stemmen til veldig mange nordmenn, sier Brede Aase når han gjester God kveld Norge-studio sammen med forloveden Tuva Fellman (33).

– Men går det ikke inn på deg?

– Det er veldig mye diggere å få dette av Harald Eia, enn at noen nært på ens eget liv skulle si det. Jeg skjønner at mange synes det er hardt, men det er fint at folk får se hva vi med fedme stadig får høre, mener Aase.

Forloveden Tuva er enig. Hun er ikke sjokkert, men litt provosert.

– Jeg har lest dette mange ganger, i kommentarfelt. Det er dette folk skriver, sier hun.

Se hele intervjuet med paret i videovinduet øverst i saken.

Ikke skuespill

I etterkant av episoden har det vært spekulert i om hvorvidt Eia egentlig mener det han sier, eller om han er nøye instruert av programskaperne.

GÅR HARDT UT: Harald Eia gir noen svært direkte tilbakemeldinger til Ronny Brede Aase. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Til God kveld Norge bekrefter Eia at han står inne for meningene som blir uttrykt, men at han ikke ville sagt det på den måten til hvem som helst.

– Det er en melding til Ronny som skal vekke opp ham og den holdningen han har. Det er også oppdraget fra programskaperne, å komme med en frisk mening. Så det er en uformell tone med en kollega og en kompis. Ronny er en «happy go lucky»-type, som tåler det, mener Eia.

– Men mener du det du sier?

– Ja, det gjør jeg, sier Eia, og utdyper:

– Det er ikke skuespill. Jeg har ikke pugget et manus.

Han understreker at han vet at fedme er en sykdom. Likevel har han noen tanker om hvorfor fedme blir betraktet som nettopp det.

– Grunnen til at fedme er en sykdom, er fordi man skal få behandling. Det er bestemt av pragmatiske grunner, hevder han.

Frykter økt stigmatisering

Fedmeekspert og leder for Senter for sykelig overvekt, Jøran Hjelmesæth, synes at Eia tilsynelatende har noen gode poenger.

Men han understreker at fedme er en kronisk sykdom som ikke er selvforskyldt.

IKKE SELVFORSKYLDT: Fedmeekspert advarer mot å tro at man bare kan ta seg sammen. Foto: Sykehuset i Vestfold

– Dette er jo TV med et spissformulert budskap. De holdningene Eia uttrykker er med på å øke stigmatiseringen omkring fedme, sier Hjelmesæth til God kveld Norge.

Han forteller at de som jobber med faget, betrakter fedme som en alvorlig sykdom.

– Det er en arvelig disposisjon. De som er disponert for fedme, tåler veldig dårlig å leve i det samfunnet vi lever i. Det er samspillet mellom arvelig disposisjon og fett- og sukkerholdige matvarer, som gir en uheldig virkning, sier Hjelmesæth.

Ifølge eksperten ligger sykdommen i selve arvematerialet.

– De som utvikler fedme er mer påvirket av arven enn normalvektige. De kan være disponert for senere metthetsfølelse og tidligere sultfølelse, og har kanskje enda større glede av fettrik og sukkerrik mat.

Er klar over nyansene

Eia på sin side kaller dette med arvemateriale for et «litt barnslig argument».

– Alt er arvelig disponert. Om du er utadvendt eller innadvendt. Om du har viljestyrke, eller ikke, mener Eia.

Han understreker likevel at han ikke er ute etter å være kjip mot de som sliter med fedme.

– Jeg er lei meg hvis jeg har såret noen, det som sies er ment i kontekst til Ronny. Jeg vet at ting er mer nyansert, avslutter Eia.