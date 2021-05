Influensere kastes ut av ferieparadis etter munnbind-skandale

Josh Paler Lin (32) beklager overfor sine mange millioner følgere etter at han malte munnbind på makkeren.

Taiwanske Paler Lin og makkeren, Leia Se, sendes hjem fra Bali etter at de malte et falskt munnbind på sistnevnte og gikk inn i en matbutikk på øya.

Det hele ble filmet og lagt ut på Paler Lins populære YouTube-kanal, skriver CNN.

HÅVER INN: Josh Paler Lin har 3,4 millioner følgere på YouTube. Foto: Josh Paler Lin/Facebook

Etter å ha fått hard kritikk for å ha utsatt andre for smitterisiko, ble videoen fjernet fra profilen, som har 3,4 millioner følgere.

Videoen har likevel fortsatt å leve sitt eget liv på nett.

Sender hjem lovbrytere

Indonesia har svært strenge smittevernslover, og politiet kan utstede bøter til personer som bryter loven ved å ikke bruker munnbind på offentlig sted.

De kan også deportere utlendinger som bryter loven for andre gang.

Til tross for at dette var Lin og Ses første kjente lovbrudd, har videoen nå tiltrukket seg såpass mye oppmerksomhet at myndighetene har konfiskert passene deres og sender dem hjem.

– Fatter ikke at dette virker

I videoen ser man at Leia Se, som ikke har på seg munnbind, blir stanset av en sikkerhetsvakt ved butikkinngangen.

Hun og Josh Paler Lin går tilbake til bilen, og der maler sistnevnte et blått munnbind i makkerens ansikt.

Deretter går de knisende inn igjen i supermarkedet og lurer sikkerhetsvakten til å tro at hun har fått på seg munnbind.

– Jeg fatter ikke at dette fungerer, sier Josh Paler Lin i videoen.

Etter at influenserne fjernet videoen, la den balinesiske designeren og politikeren Niluh Djelantik den ut og sørget for at den gikk viralt.

– Ikke la disse menneskene trampe på Balis verdighet, skrev hun, og dermed begynte videoen å spres på nett.

STRENGT: En politimann iført en tradisjonell balinesisk maske avbildet 14. mai i fjor mens han med megafon oppfordrer alle til å bruke maske under pandemien. Foto: Firdia Lisnawati/AP

Skylder på influencer-jobben

Nylig postet influenserne en ny video på Instagram hvor de sammen med sin advokat formelt beklager stuntet.

Han forklarer stuntet med at han jobber som «innholdsskaper».

– Jeg laget denne videoen for å underholde folk, fordi jeg er en innholdsskaper. Det er jobben min å underholde folk, sier han, og legger til at han aldri kommer til å gjøre lignende igjen.

Felles skjebne

Duoen blir nå sendt hjem fra Bali.

– Det er bare passende å sanksjonere dem hardt, ikke bare med en bot, men også deportasjon. Ikke bare bryter de, men også med vilje offentlig provoserer for å trosse, helseretningslinjene, sier politisjef Dewa Nyoman Rai Dharmadi.

Jamali Manihuruk, som leder Bali-kontoret til Indonesias justis- og menneskerettighetsdepartement, sier at influenserne blir sendt hjem så fort de er blitt koronatestet.