2021 startet ganske stille for VW i Norge. Men så smalt det i april. Da startet utleveringene av den nye, elektriske SUVen ID.4 for alvor.

I løpet av én måned ble det registrert over 1.800 biler – og vipps, så hadde VW plutselig Norges tredje mest solgte bil så langt i 2021.

Mye tyder på at utviklingen vil fortsette med høyt tempo utover våren og sommeren. ID.4 er godt tilpasset det norske markedet.

Dermed ligger det an til at nykommeren skal gi en opptur, etter at ID.3 ikke helt leverte slik man hadde håpet på. Den har i tillegg hatt mye software-problemer og funksjoner som ikke har fungert skikkelig.

Men dette skal altså være ryddet opp i med ID.4 – som jo baserer seg på mye av den samme teknologien.

Lav pris

Prisene starter på 339.700 kroner. Dette inkluderer ikke frakt og leveringsomkostninger).

Da får du ID.4 Pure Performance i kombinasjon med den minste batteripakken på 52 kWt, elmotor på 148 hk og bakhjulsdrift. Rekkevidden på denne er 343 kilometer – mens du får hurtiglading med opptil 100 kW.

Startprisen med 170 hk er 352.100 kroner. Batteripakken er den samme.

4x4 på vei

Men snart er det duket for en variant som kanskje vil bli enda mer interessant for norske kjøpere. ID.4 GTX får nemlig firehjulsdrift – og en startpris på 450.000 kroner.

Denne har den største batteripakken, som i kombinasjon med 4x4 gir rekkevidde på 475 kilometer, målt etter den nye og strengere WLTP-metoden.

De første ID.4 GTX kommer til Norge i sommer, og utleveringene til kunder er forventet fra slutten av sommeren, noe som tilsier normale leveringstider. Kundene kan velge mellom syv ulike utstyrspakker.

Her er GTX-utgaven ID.4 som får firehjulsdrift.

Bestselger

Bilen vi tester er imidlertid den som har størst batteri (77 kWt), størst motor (enn så lenge) og en god porsjon utstyr. Den heter ID 1st Max – og koster 487.800 kroner.

Dette er en korttest. Det betyr at vi har kjørt denne modellen tidligere. Nå prøver vi den med en annen utstyrskombinasjon. Du finner en mer grundig test av denne modellen her.

Hvit er kanskje den kjedeligste fargen du får på ID.4. Men mange har sansen for det utvendige designet.

Hva er nytt:

Nå tester vi den godt utstyrte 1st Max-utgaven. Her får du en solid porsjon utstyr inkludert i prisen. Blant annet har den:

Oppvarmet ratt og oppvarmet og lyddempende frontrute

Det store infotainmentsystemet med 12" skjerm

21" felger

LED-Matrix-hovedlys med dynamisk lysassistent

3D-LED-baklykter

Panorama glasstak

Head up display med AR-teknologi (virtuell virkelighet)

Adaptivt understell

Hengerfeste

Style Plus-interiør, som inkluderer 12-veis elektriske seter med massasje i setene

Travel Assist kjøreassistent med predikativ adaptive cruise control og progressiv styring.

Motoren er på 204 hk / 310 Nm – som gir 0-100 km/t på 8,5 sekunder. Rekkevidden er 487 kilometer, med et oppgitt snittforbruk på 18,2 kWt/mil.

Bagasjerommet tar 543 liter, og her har du tilgang via en sensorstyrt åpning og lukking.

Selve bagasjerommet har mulighet for å justere høyden på gulvet, det er bagasjeromsnett og ryggen på baksetene kan legges ned 60/40. Da økes også volumet til 1.575 liter. I tillegg er det skiluke.

Du får også hengerfeste inkludert i prisen på 1st Max-modellene. Med det kan du trekke opptil 1 tonn.

1st Max-utgaven har et pent interiør. Men vi synes faktisk Skoda har løst dette bedre, med ID.4 sin søstermodell Enyaq.

Hvordan fungerer det?

Det er ingen tvil om at ID.4 får et løft i 1st Max-utgaven. Mens innstegsmodellen kan gi et billig inntrykk, er det mer av det vi biljournalister kaller opplevd kvalitet, her. Med det mener vi at det du tar og ser på, oppleves som solid og bra. Et godt stykke unna premium, men i forhold til sitt segment er dette slik vi forventer.

Interiøret domineres av de to skjermene. Den ene er for de digitale instrumentene – festet på rattstammen. På høyre side av denne skjermen finner du også girspaken. Den vippes framover for å kjøre framover, og bakover for å rygge. Enkelt og greit.

De digitale instrumentene er imidlertid mindre brukervennlige enn de vi finner i for eksempel Golf og Passat. Dermed er det ikke like lett å styre alle funksjoner via knappene på rattet.

Her er det romslig og komfortabelt. God bredde, flatt gulv og midtarmlene med koppholdere.

På dashbordet står hovedskjermen til infotainmentsystemet. Her styres også klimaanlegget, og det krever en viss tilvenning å bruke det. Etterhvert sitter det meste greit. Men vi skulle gjerne gjerne hatt et hjul til å justere volumet med – og helst fysiske knapper til klimaanlegget. Begge deler får du på søstermodellen Skoda Enyaq, som den deler plattform med.

Setene er gode og gir både komfort og nok støtte. Setetrekket i stoff/mikrofleece og kunstskinn ser også pent ut.

Denne modellbetegnelsen viser at du har valgt en godt utstyrt ID.4.

Men midtkonsollen mellom setene, og de justerbare armstøttene, er litt mindre elegant. Også dette synes vi Skoda har løst bedre med sin Enyaq. Den har en høy og bred midtkonsoll, som inkluderer et stort, og justertbart armlene.

Vi synes ID.4 kler alt annet enn hvitt, som blir ganske kjedelig. Med spreke farger kommer linjene og det fine, utvendige designet tydelig fram. Ekstra tøft blir det på GTX-utgaven, som har litt mer sporty detaljer.

På veien oppleves ID.4 1st Max akkurat som forventet. Den er komfortabel og trygg – uten å bli for myk i oppsettet. Det justerbare understellet strammes litt opp i Sport. I tillegg blir drivlinjen mer skjerpet og styringen noe mer vektet. Men sportslig kjøring er ikke noe som frister nevneverdig her. De fleste vil nok la den være i Comfort – og trives godt med det.

Støynivået er lavt og bidrar til følelsen av soliditet og et gjennomarbeidet konsept. Selv om 21" felger bidrar til noe ekstra dekkstøy.

I vår testløype ender forbruket noe høyere enn oppgitt. Det er med 6-9 varmegrader og tørr asfalt. Vi bruker ikke Eco-kjøreprogrammet, følger trafikken og fartsgrensene – og etter 120 kilometer ender vi på 19,1 kWt/m.

Det er fullt mulig å få lavere forbruk om man legger litt innsats i det – og på sommeren bør oppgitt rekkevidde på 487 kilometer være mulig å gjenskape.

Hvordan det gikk da vi sjekket forbruket på ID.4 på vinteren, kan du lese om her.

Bilen for deg hvis?

Du trenger en godt utstyrt familiebil og ikke 4x4

Ikke bilen for deg hvis?

Du er opptatt av ytelser og har en bratt bakke opp til hus eller hytte

Stort bagasjerom er viktig for mange. Du får også en bra skiluka – men setene kan bare foldes ned 60/40 – i stedet for 40/20/40.

Eierne mener

Det ligger inne nesten 1.000 vurderinger av VW-modeller. Men enn så lenge er det ingen omtaler av den nyeste utgaven.

VW ID.4 1st Max Motor og ytelser: Motor: Elektrisk, én motor Effekt: 204 hk / 310 Nm 0-100 km/t: 8,5 sek. Toppfart: 160 km/t Forbruk (WLTP): 18,2 kWt/mil Batteri/lading: Batteripakke: 77 kWt netto Rekkevidde: 487 km (WLTP) Hurtiglading: 125 kW Ombordlader: 11 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 458 x 185 x 163 cm Bagasjerom: 543 / 1.575 liter Vekt: 2.049 kg Tilhengervekt: 1.000 kg Taklast: 75 kg Nyttelast: 536 kg Pris: Startpris: 359.700 kroner (148 hk) Pris testbil: 487.800 kroner Oppgitt vs målt: Målt forbruk* 19,1 kWt/100 km * = Vi kjører alle testbilene i egen testløype, som inkluderer motorvei, småkjøring og landevei, og forsøker å gjøre det så likt som mulig. NB: Forbruket påvirkes likevel av ytre faktorer, som temperatur, vær, kjøreforhold, trafikk og kjøremønster.

