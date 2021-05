Alle kollegaene ble permittert – nå jobber Mira (28) som spritkoker

Bak en hengelås i et nedlagt fiskebruk på øya Myken ytterst i havgapet utenfor Helgelandskysten, ligger det edle dråper fordelt på mange tønner.

Der ligger de til modning før de skal tappes over på flasker om noen år.

Verdiene passes godt på av Mira Mpagi fra Oslo.

– Dette er varer som allerede er ferdig pakket og som skal til polet, forteller hun.

I oktober i fjor sluttet hun i jobben som bartender på Grünerløkka for å flytte til Myken. Dette skjedde rett før pandemien slo til for alvor og stengte ned serveringsbransjen i hovedstaden.

Flere tusen ble permittert og timingen kunne ikke ha vært bedre.

– Alle mine gamle kollegaer ble permitterte en måned etter at jeg dro, så timingen var god den, sier Mira Mpagi med et smil.

Enorme kontraster

FÅ FASTBOENDE: På Myken i Rødøy kommune bor det mellom 12 og 15 personer året rundt. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

I dag jobber 28-åringen som «spritkokerske» som hun kaller det hos Myken destilleri.

Kontrastene kunne knapt nok ha vært større fra et hektisk livet i Oslo til et rolig liv på et utpost i Nordland.

– Det var akkurat det som gjorde meg litt nervøs i starten. Det at det var så store kontraster, men korona pandemien har nok gjort overgangen veldig mye enklere slik at man kan ha fokus på livet her, forteller hun.

– Hvordan havnet du her på Myken?

- Jeg var faktisk og besøkte en venninne som jobbet på butikken her for to år siden, og da ble jeg kjent med de som driver Myken destilleriet, sier Mira Mpagi.

Savner grønnsaker

Da hun hørte at destilleriet skulle utvide tok hun sats og søkte.

– Det er rimelig motstrøms det du gjør?

GYLNE DRÅPER: Whiskyen må lagers på tønner i mange år før de kan tappes på flaske. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

– Til vanlig ville dette nok ha blitt oppfattet som mer ekstremt før pandemien. Spesielt i Oslo så har jo alt vært stengt og det er ingenting å drive med der lengre. Jeg føler at det ikke er så rart å flytte hit nå, sier den tidligere bartendere.

– Savner du Oslo?

– Jeg er litt nervøs for å kjenne på dette med å gå glipp av ting når det åpner igjen i Oslo. Det føler jeg litt på, men jeg tror det går helt fint, sier 28-åringen.

Hun savner ferske grønnsaker fra butikkene i Oslo, men ser ikke bort fra at hun kan har flyttet til Myken for godt.

– Jeg tenker jeg blir så lenge jeg føler at det er riktig og så lenge det går. Det er veldig spennende, og jeg kunne ingen ting da jeg kom hit. Jeg har startet på bunnen og blitt lært opp, forteller hun.

Hun lærer noe nytt hver dag.

Samtidig trekker hun frem den flotte naturen som hun opplever på Myken.

EI GATE: Det finnes ikke biler på Myken, men kun en vei som binder det gamle fiskeværet sammen. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

Forleden var hun og ei venninne og plukket ei bøtte med blåskjell som ble til middag den dagen.

Litt tøft i starten

Det kan man gjøre når man har naturen på alle kanter.

— Jeg kunne nok ikke ha bodd her i starten av 20-årene, men nå er man kanskje ferdig med dette å feste og være sosial hele tiden. Nå kan jeg sette pris på naturen og de små tingene her ute, sier Mpagi.

Hun kom til Myken på et tidspunkt da det var mørketid og kaldt i Nord-Norge.

– Det var litt tøft. I tillegg har jeg fått vite at man burde ha tatt lit C-vitaminer for å få energien opp. Jeg merket at jeg var litt slapp i vinter, men nå har det gått overraskende bra, forteller hun.

Myken var et fraflyttingstruet fiskevær så langt ute som du kan komme på Helgelandskysten.

Da TV 2 var på besøk i 2016, traff vi flere ektepar fra Sør-Norge som var blitt fasinert og betatt av øya.

Bygger whisky katedral

De hadde en vill ide om at det kanskje gikk an å lage Whisky og Gin på Myken.

LANG MODNING: Her skal Whisky tønnen påvirkes av midtnattsol, nordlys og salte havvinder. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

Nå har den produksjonen tatt fullstendig av og produktene har allerede fått stor anerkjennelse i Europa.

– Da du var her sist var det nok fem tønner som var fylt og som lå til modning. Nå har vi vel 50 – 60 tusen liter som ligger på lagring, sier Jan Helstrøm, styreleder i Myken Destilleri.

Nå har destilleriet vokst fra null ansatte til fire.

ET KULT STED: Myken er ikke som andre steder. Mange ungdommer tiltrekkes til øya, sier Jan Helstrøm, styreleder i Myken Destilleri. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

Samtidig bygger man en Whisky katedral hvor tønnene skal lagres.

– Vi regner med at naturmodningen her ute i havgapet under midnattssol, nordlys og havvinder skal påvirke produktene og kvalitetsfaktoren, sier Helstrøm.

Myken er nå blitt et attraktivt og et annerledes sted for folk både å jobbe og besøke.

Et kult sted

LANG PRODUKSJON: Her skal 10 år med produksjon lagres på rekke og rad. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

– Myken er blitt et kult sted og det er ikke preget av mye av den samme tenkningen som er på mange andre plasser ute i distriktene. Vi ser at ungdommene synes at det er attraktivt å komme ut hit. Mira er et eksempel på det, sier Helstrøm.

Bedriften og øya satser nå på helårsproduksjon av whisky og gin.

– Vi holder butikken åpen hele året slik at vi har et samlingssted og det er i ferd med å bli et sosialt og fint sted. Skal Myken overleve må vi holde liv i det hele året og det var da Whisky og Gin ideen kom, sier Helstrøm.

På Myken bor det mellom 12 og 15 fastboende igjennom hele året.

Det er nok mener øyas befolkning, men når det ansatt nye blir det også mangel på boliger. Det er sjeldent kost.

Boligkrise

SPEKTAKULÆRT: Den nye Whisky katedralen vil ha god plass til gjestene som vil lære mer om Whisky og Gin produksjon. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

– Det er boligkrise. De fleste husene her er opptatt av sommergjester i sesongen. I tillegg kommer de som har hus her fra gammelt av. Derfor sliter vi voldsom og skal nå bygger fire ansatte boliger noe som også er motstrøms, sier Helstrøm.

Myken destilleri selger alt som blir produsert.

– Jeg syns det er veldig kult. Det viser at det går an å lage et helårssamfunn her ute og ikke bare på sommeren, sier Mira Mpagi.

– Vil du anbefale andre ungdommer til å flytte til Nord-Norge?

– Ja, det er veldig spennende og mye å lære. Samtidig er det masse og mye vær her. Det er ekstremt vakre omgivelser. Ta et år så finner man kanskje ut at man trives her, sier den tidligere bartenderen fra Grünerløkka.