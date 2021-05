Loftsmysteriet er løst: Historien om Henning

Sist uke fortalte TV 2 om huseier Sondre Nylund (37) som oppdaget et hemmelig rom på loftet i Bergen da han skulle renovere. Saken har vekket enormt engasjement og flere har etterlyst en oppklaring på den utrolige historien.

Det er 2. mai. Peter Michael Buck (56) ser et oppslag om Sondre som har funnet mystiske gjenstander på loftet. Han blar gjennom artikkelen og oppdager initialene HB. Det ligner mistenkelig mye på håndskriften til hans far, Henning Buck. Dagen etter får han en telefon fra TV 2. Deretter faller brikkene på plass.

Møt den mystiske Henning

Da førsteamanuensis emeritus i historie, Sven-Erik Grieg-Smith (77) tok turen til loftet, mente han at det hemmelige rommet kunne se ut som et godt gammeldags gutterom.

Etter å ha nøstet opp i historien, kan TV 2 bekrefte at det stemmer.

Det viser seg at det var Henning Buck som oppholdt seg på det skjulte rommet. Henning ble født i Bergen den 20. november 1931 og vokste opp sammen med søsteren Ella Marie. Familien bodde i huset på Wergeland under krigen.

HENNING: Bilder av Henning Buck i familiens fotoalbum. Foto: Privat

Henning var trykkerieier og reklametegner. Han hadde en lidenskap for kunst. Det forklarer de imponerende maleriene i ung alder. Han var kun 10 år gammel da han tegnet julekortet datert 1941.

JULEKORTET: Julekortet er håndlaget, tegnet og fargelagt signert «HB 41». Henning var bare 10 år gammel da han laget dette. Foto: Kåre Breivik

Under krigen var Henning bare barnet. Han brukte nok rommet som et slags gjemmested. På loftet finner vi altså gjenstandene til et barn som fulgte krigens gang.

Det er vanskelig å forestille seg hvordan Henning hadde det som liten guttunge under krigen. Det kan godt tenkes at han brukte det hemmelige rommet som en slags flukt når hverdagen ble for tøff.

Men det vi nå vet er at Henning kom seg helskinnet gjennom krigsårene og etterlater seg flere spor.

– Henning Buck var min far

Henning giftet seg to ganger. Først i 1956 og deretter i 1961. Han fikk fem barn.

Etter at Sondre tok kontakt med TV 2, har det kommet inn over hundre tips til hvem denne Henning kan være. Tipsene ledet oss til etterkommerne. Det viser seg at den ene sønnen, Peter Michael Buck (56) bor i Bergen. TV 2 møter ham i Sondre sin leilighet.

– Henning Buck var min far som bodde i denne leiligheten under krigens dager, forteller Peter.

Da han så skriften og initialene var han ikke i tvil.

– Da jeg så underskriften med tøddelen over var jeg nesten hundre prosent sikker. Den streken over u-en har jeg ikke sett noen andre bruke, sier sønnen.

DAGBOKEN: Henning Buck var eier av almanakken på loftet. Det riktige etternavnet var altså Buck. Sønnen Peter Michael Buck bekrefter at det er farens håndskrift. Foto: Kåre Breivik

Peter beskriver faren som en kreativ og kunstnerisk person.

– Han har jo tegnet, malt og skrevet dikt hele sitt liv. Det henger tusenvis av bilder rundt omkring i private hjem i Bergen som han har tegnet. Og tegningen fortsatte han med helt til han gikk i graven, sier han.

FAMILIEMANN: Henning hadde fem barn. Her med sønnene Peter og Marcus. Foto: Privat

Sønnen forteller videre at faren har snakket om fantestrekene han fant på som barn. Det forklarer de to geværpatronene på loftet som var kuttet av og limt sammen.

– Han var veldig glad i å være med ned på farens apotek der han nappet ut alt mulig han kunne få til å eksplodere, sier Peter.

Henning har også fortalt om da han gjemte seg bort for å høre på krystallradio om kveldene.

– Han har fortalt små bruddstykker om at han hadde en plass han kunne gjemme seg for å være i fred og ro. Men han har aldri fortalt om rommet på loftet, sier Peter.

En 80 år gammel hemmelighet avdekket

Etter at kona gikk bort, levde Henning sine siste dager lykkelig sammen med samboer Wenche. Han døde på Haukeland sykehus den 1. oktober 2007 og ble gravlagt ved Storetveit kirke, ikke langt fra barndomshjemmet.

Det skulle gå 80 år før noen oppdaget gjenstandene han etterlot seg i det hemmelige rommet på loftet i bygården på Wergeland.

Sondre har nå overlevert gjenstandene til Peter og resten av familien.

– Det føltes helt riktig. Jeg håper jo søsknene får glede av disse tingene, sier Nylund.

MIMRER: Sønnen Peter Michael Buck har fått overlevert flere av farens 80 år gamle eiendeler. Her med daboken fra 1945. Foto: Kåre Breivik

Sondre mener det har vært en spesiell og fin opplevelse.

– Det er jo helt utrolig. Jeg blir litt rørt egentlig, sier huseieren.

Under arbeidet med å oppklare mysteriet fikk TV 2 inn over 100 tips til hva som kunne ha skjedd og hvem denne Henning var. Takket være et enormt engasjement kan vi nå anse mysteriet som løst.

Loftsmysteriet er herved løst.