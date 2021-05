Bryter tausheten med lettkledd dansevideo: – Hyklersk

I en Instagram-post, som er krydret med enorme mengder emojis og utropstegn, forteller sangstjernen om den siste tiden.

– 2021 er definitivt mye bedre enn 2020, men jeg visste aldri at det skulle bli som dette!!! Så mange dokumentarer om meg i år, med andres syn på livet mitt. Hva kan jeg si? Jeg er dypt smigret!!!!

Flere gode tider enn dårlige

Spears forteller videre at hun mener de mange dokumentarene om livet hennes er hyklerske, fordi de kritiserer måten media profiterte på henne, mens de samtidig gjør det samme.

– Jeg er begeistret for å minne dere på at selv om jeg har hatt noen tøffe tider i livet mitt, så har jeg langt flere fantastiske tider i livet mitt. Dessverre er verden mer interessert i det negative. Skal ikke dette være et samfunn som ser fremover? Hvorfor markere de mest negative og traumatiserende sidene av livet mitt, som uansett skjedde for evigheter siden?

Selv om budskapet i teksten er alvorlig, formidler hun teksten sammen med en video der hun danser en alternativ dans i minishorts og en slags BH-lignende magetopp.

– Vet at jeg er rar

Plutselig endrer teksten, som er vedlagt dansevideoen, retning. Hun begynner å snakke om hva hun gleder seg til fremover.

– På en mer positiv side: Dette er en video av meg som danser!!!! Jeg har så mange turer jeg gleder meg til å ta i sommer, og jeg gleder meg til å danse i forskjellige studioer. Jeg håper å få en miniatyr fiskedam i hagen min også, skriver hun, og fortsetter:

– Jeg vet at jeg er rar, men hei ... det er de små tingene og jeg er så takknemlig for den vakre hagen min!!!!

Slår tilbake mot ryktene

Til slutt kommer hun med et lite stikk til de som hevder hun ikke styrer sin egen Instagram. Det er nemlig mange som hevder at hun ikke har kontroll over sosiale medier, og at andre legger ut innlegg for henne.

Senest var det hennes tidligere sminkør, Billy Brasfield, som fortalte Page Six at Spears ikke fikk lov til å skrive tekstene på Instagram.

– PSSSS, jeg snakker faktisk ikke med Billy B i det hele tatt, så jeg er ærlig talt veldig forvirret!!! Dette er min Instagram !!!! PSSSSS, ingen paparazzi-fyr. Jeg ville ikke at du og mannskapet ditt skulle følge meg rundt!!!!