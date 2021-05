Landslagene er klare – kritisk til vrakingen av Haga

Se oversikt over lagene nederst i saken.

Før presentasjonen var det allerede kjent at Didrik Tønseth, Finn Hågen Krogh og Ragnhild Haga mister sine landslagsplasser. Der sistnevnte var den største overraskelsen.

Mandag fortalte Haga til TV 2 at hun tok beskjeden tungt og at hun ikke skjønte argumentene.

– Det har vært vanskelig, og det har vært mye fram og tilbake. Det er avgjørende for oss at vi kan balansere sprint og distanse. Det betyr at en distanseløper datt ut, og det var Ragnhild, sier landslagstrener for kvinnene, Ole Morten Iversen.

– Hun var skuffet og er ikke enig med prioriteringene våre. Resultatene hennes har vært gode nok, men vår vurdering nå er at vi må ivareta sprintsiden. Det er ikke fordi hun ikke har prestert godt nok, legger han til.

I sesongen som var tok Haga NM-sølv på 10-kilometeren, og fulgte opp med 7.-plass i VM og 4.-plass på samme distanse.

Sterkt uenig

TV 2s langrennekspert Petter Soleng Skinstad forstår ikke vrakingen av Haga.

– Når det gjelder damelaget, så fatter jeg ikke hvorfor Ragnhild Haga ikke er på laget. Hun har bedre resultater enn halve landslaget. Jo mer jeg ser på dette, desto mer sjokkerende er det uttaket. Her er det andre ting enn resultater som har avgjort uttaket, sier Skinstad.

– Jeg tror nok vi har vurdert resultatene langt grundigere enn det han eller noen andre har gjort, svarer Iversen når han blir presentert for kritikken fra Skinstad.

Sprintlag eller ikke

I flere år har det vært diskutert om også kvinnelaget burde deles inn i to ulike lag – sprint og distanse.

– Vi har vurdert det hvert bidige år. Og vi har vært trygg på at per nå, så er vi mest tjent med å ha et stort lag på den måten vi har valgt det, forklarer trener Iversen.

Slik det er nå består laget av elleve løpere, der sprint og distanse er samlet.

– For meg er det klin umulig å skjønne hvordan de kan hevde å satse på sprint, noe de da gjør i form av hvilke utøvere de tar ut på lag, uten å ha et sprintlag for damene - som på herresiden, mener Skinstad og fortsetter:

– Det er for så vidt fint at de ønsker å satse sprint på damesiden, men da glemmer de også hva langrenn er. Flertallet av øvelsene i mesterskap passer distanseløperne best. Tourene passer distanseløperne best. Verdenscupen sammenlagt passer distanseløperne best. En såkalt sprintsatsing kan bare ikke gå utover en mer enn godt nok kvalifisert løper som Ragnhild Haga. Det er lenge siden Norge har hatt et mer sårbart og tynt opplegg på distanselangrenn blant damene enn nå.

Lagene for 2021/22-sesongen

Kvinner elite:

Therese Johaug, Ingvild Flugstad Østberg, Heidi Weng, Anna Svendsen, Tiril Udnes Weng, Lotta Udnes Weng, Helene Fossesholm, Mathilde Myhrvold, Anne Kjersti Kalvaa, Ane Appelkvist Stenseth og Maiken Caspersen Falla.

Ragnhild Haga går ut, mens Mathilde Myhrvold og Anne Kjerst Kalvå kommer inn.

Menn allround:

Harald Østberg Amundsen, Hans Christer Holund, Sjur Røthe, Simen Hegstad Krüger, Emil Iversen og Martin Løwstrøm Nyenget.

Inn kommer Østberg Amundsen, og ut går Didrik Tønseth.

Menn sprint:

Johannes Høsflot Klæbo, Erik Valnes, Håvard Solås Taugbøl, Pål Golberg og Sindre Bjørnestad Skar.

Ingen nye inn, men Finn Hågen Krogh går ut.

Rekruttlandslaget:

Hedda Østberg Amundsen, Julie Myhre, Marte Skaanes, Kristin Austgulen Fosnæs, Margrethe Bergane og Synne Arnesen.

Martin Kirkeberg Mørk, Jan Thomas Jenssen, Jon Rolf Skamo Hope, Håvard Moseby, Iver Tildheim Andersen og Ansgar Evensen.

Juniorlandslaget:

Anna Heggen, Maria Hartz Meling, Emma Kirkeberg Mørk, Ingerid Vadder, Tuva Brusveen Jensen og Marte Mikkelsplass.

Nikolai Elde Holmboe, Aleksander Elde Holmboe, Johan Lien Norgen. Johannes Lønnestad Flaaten, Preben Horven og Mathias Holbæk.

Para elite:

Vilde Nilsen, Thomas Karbøl Oxaal, Ole Martin Lid og Trygve Toskedal Larsen.

Para rekrutt:

Indira Milena Hopsdal Liseth og Andreas Bjørnstad.