Avslører tyrkisk-inspirert navn til datteren

I april delte Ekiz nyheten på sin Instagram at hun hadde blitt mor for første gang.

– Jeg visste ikke at jeg hadde en greie for å lukte på nakker jeg har laget, skrev Ekiz.

Til VG fortalte hun at det ble en lang og tøff fødsel:

– Men med Alf og de omsorgsfulle menneskene på Ahus, gikk det veldig fint til slutt. Alf fikk heldigvis være med fra vi kom til sykehuset og til jeg ble plassert på barsel, fortalte hun til avisen.

Persisk navn inspirert av artist

Tirsdag la hun ut et innlegg på Instagram med bilde av to små føtter, hvor hun avslører hva den lille skal hete. Under bildet skriver hun følgende:

– Folkens! Her er et brev fordi jeg føler så mye for tida. Det er seriøst som en slags takketale, fordi jeg føler jeg vunnet noe veeeeldig stort, skriver hun og fortsetter.

– Endelig er føttene til Laleh på internett. Dattera vår er verdens søteste baby og jeg har aldri kjent på en stolthet som den jeg føler når jeg ser på henne, forteller hun og skriver også at «det å bli mor er det råeste jeg noensinne har gjort».

Videre forteller Ekiz om inspirasjonen bak navnet, Laleh.

– Hun har fått en persisk variant av det tyrkiske navnet Lale, som betyr tulipan 🌷Inspirert av den svensk-iranske artisten Laleh 🥰

Takker sykehus og kjæresten

36-åringen har tidligere engasjert seg i debatten rundt hvordan gravide behandles på sykehus under koronapandemien, og benytter også tiden til å takke sykehuset og barselavdelingen.

– Gi sykehusene midler slik at avdelingene ikke er underbemanna og at de som jobber der ikke er overarbeida. Og gi dem 1000 spenn mer i timen ffs, det fortjener de!, skriver hun.

Ekiz skriver også en liten kjærlighetserklæring til kjæreste og barnefar Alf Martin Kollen Evensen (37)

– Alf er min klippe og var en champ under fødselen som heiet på meg, støttet meg både fysisk og psykisk; for han matet meg, klappet meg på kinnet mitt og pustet med meg. Han skjulte bekymringene sine for at jeg ikke skulle bli ekstra redd og så viser'n seg å være verdens beste pappa! Hadde aldri klart det uten deg, skriver hun og legger ved hasjtaggene #jegføderikkealene og #barselopprøret.