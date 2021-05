Ble knivstukket like etter drapet: – Hvorfor dreper du meg?!

Tirsdag morgen begynte rettssaken i Søndre Østfold tingrett.

Etter å ha lest opp tiltalen, som gjelder ett drap og to drapsforsøk, spurte statsadvokat Andreas Strand om mannen erkjenner straffskyld.

– Ja, jeg erkjenner at jeg gjorde det. Men jeg var ikke til stede. Det var hjernen min som styrte meg, svarte han.

Klokken var omtrent 23.30 en tirsdag kveld i juli i fjor da politiet fikk meldinger om knivstikking ved bussterminalen i Sarpsborg.

Mens hun satt og bilen og ventet på å plukke opp datteren sin, ble helsefagarbeider Marianne Haugen oppsøkt av en ukjent mann. Umiddelbart ble hun stukket 13 ganger med kniv i overkroppen.

Gjerningspersonen, en 32 år gammel somalier, kjørte raskt fra stedet. Kort tid senere banket det på døren til en kvinne et annet sted i Sarpsborg.

– Jeg pleier å se gjennom kikkehullet i døren, men han holdt fingeren sin foran. Jeg trodde kanskje det var datteren min, så jeg åpnet, forklarer firebarnsmoren i retten.

Hun og 32-åringen kjente ikke hverandre, men de hadde vært naboer i noen år frem til hendelsen. Dessuten er mannen dømt for vold mot kvinnens samboer.

Kvinnen forteller at hun var i telefonen med en venninne da hun åpnet døren. Naboen hennes hilste ikke på henne, men så henne rett i øynene.

– Så stakk han meg i magen med kniven og tok tak rundt halsen min. Jeg ropte: «Hvorfor gjorde du det?! Hvorfor dreper du meg?!», forklarer hun.

– Jeg var i sjokk, men jeg fikk dyttet han vekk og bedt ham om å legge bort kniven. Jeg tilbød ham vann og sa «la oss snakke». Han hørte ikke på meg, og han så ut som han var mentalt borte.

Kvinnen forteller at de to ble stående i entreen i omkring ti minutter. Så stakk han henne i hoften.

ÅSTED: Etter å ha drept Marianne Haugen (54) reiste tiltalte til to andre leiligheter og gikk til angrep på to kvinner. Her jobber politiet morgenen etter. Foto: Vidar Ruud / NTB