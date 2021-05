Regjerings-thrilleren

Med 99, mot 70 stortingsmandater, ligger de rødgrønne klart best an på Kantars partibarometer for mai, utført for TV 2. Men det er ikke lett å se hvilken regjering vi får, uansett hvilken vei pila bikker på valgnatten.

Skulle de fire borgerlige partiene klare en historisk sluttspurt og vinne flertall for tredje valg på rad, så blir det ikke rullet ut noen rød løper til regjeringskontorene for Høyre, Krf og Venstre. Frp vil ikke fortsette som støtteparti for KrF og Venstre i regjering. Sylvi Listhaug har gjort avtroppende leder Siv Jensens garanti om «ikke å støtte en regjering de ikke deltar i selv» til sin egen. Det kan bli krevende forhandlinger på borgerlig side, om de fire skulle hanke inn en seier på valgnatten.

Støre skal være forsiktig med å love noe på andres vegne Aslak M. Eriksrud, kommentator, TV 2

Men det er heller ingen avklarte alternativer blant de rødgrønne. Overfor TV 2 lover riktignok Ap-leder Jonas Gahr Støre at det blir regjering med Ap, SP og SV, om vår måling blir valgresultatet. Men Støre skal være forsiktig med å love noe på andres vegne. For Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vil ikke ha med seg SV. Han gjentar til det kjedsommelige at han ønsker en «Senterparti/Ap-basert regjering». Og Audun Lysbakken virker heller ikke like sikker på om han vil ta partiet inn i en ny rødgrønn flertallsregjering.

TV 2s kommentator, Aslak M. Eriksrud Foto: Erik Edland / TV 2

SV har hatt et uttalt ønske om å delta i en slik regjering, men ikke for en hver pris. Og Lysbakken har døren vidåpen for å gjøre retrett. Han har nok ikke glemt at SV nesten ble utradert som parti under det forrige rødgrønne regjeringsprosjektet. Denne gangen har han varslet at partiet må få betydelige gjennomslag i regjeringsforhandlinger, før de eventuelt kan gå inn i en ny rødgrønn regjering.

I tillegg har SV kastet en ny x-faktor inn i eventuelle regjeringsforhandlinger. Partiet skal nemlig la medlemmene bestemme, gjennom uravstemning, om en eventuell regjeringsplattform er god nok for SV til at de kan gå inn i en eventuell regjering. Det tar partidemokratiet til nye høyder her til lands, men det betyr også en ikke ubetydelig risiko for at medlemmene stanser en eventuell regjeringsdeltakelse.

En mindretallsregjering av Ap og Sp vil nok uansett være avhengig av å snekre statsbudsjett sammen med SV, i hvert fall de første årene. Men om Audun Lysbakken enten velger å stå utenfor eller nektes adgang til en ny rødgrønn regjering, så vil Støre og Vedum ha en rekke ulike måter å finne flertall i enkeltsaker. Her er seks ulike konstellasjoner, som i gitte situasjoner kan brukes for å få flertall for politikken til en Ap/Sp-regjering, dersom mai-målingen ble valgresultatet:

Ap/Sp og SV

Ap/Sp og Rødt

Ap/Sp og KrF/Venstre

Ap/Sp og KrF/MDG

Ap/Sp og Høyre

Ap/Sp og Frp

I tillegg er Ap/Sp kun ett stortingsmandat unna å ha flertall med kun KrF.

Landsmøtesesongen og oppmerksomheten rundt politiske saker som rusreform og abort kan ha økt interessen for norsk politikk blant velgerne. Målingen, som er tatt opp mellom SV og KrFs landsmøter, viser langt høyere valgdeltagelse enn ved forrige måling, da kun 72 prosent av velgerne oppga at de ville stemme. Denne gangen er det 79 prosent. De to sakene kan også ha bidratt til at KrF og Venstre løfter seg noe. Det er første gang siden oktober i fjor at vi måler begge de to minste regjeringspartiene over sperregrensen.

Frp

Økningen i valgdeltakelse er det først og fremst Frp som taper på. Frp klarer ikke å hente nye velgere og er avhengige av egen lojalitet. Når det kun er 58 prosent av partiets velgere fra sist som vil stemme på dem igjen, forklarer det Frps fall. Sylvi Listhaug overtar et parti som på denne målingen først og fremst lekker velgere til Sp, men også til til KrF og til gjerdet. Partiet har fortsatt hjelpeløst dårlig oppslutning blant kvinner. Kun fire prosent av landets kvinner vil stemme på Frp, ifølge denne målingen, mens 13 prosent av mannfolkene vil gjøre det samme.

Arbeiderpartiet

Jonas Gahr Støre sliter veldig med å holde på gamle velgere. Kun seks av ti velgere fra sist valg sier at de ville stemt på Ap om det var valg i dag. Det er dramatisk dårlig for Ap. Men det ligger en liten trøst i at halvparten av de som har forlatt partiet, rundt 160 tusen velgere, har satt seg på gjerdet. Det utgjør hver femte velger fra sist. De er enklere å få tilbake enn velgere som har gått til andre partier. Men da må Ap klare å skape den begeistringen som mobilisere egne velgere. Ap er største parti blant de over 60 år.

Senterpartiet

Trygve Slagsvold Vedum må erkjenne at det er en liten luke opp til Ap, men 18,4 prosents oppslutning ser likevel bunnsolid ut ved første øyekast. Bakgrunnstallene kan derimot legge en liten demper på partilederens gode humør. Senterpartiet er nå nede i en lojalitet på kun 72 prosent. Det er lenge siden vi har sett de så lavt blant velgerne fra forrige valg. De har også begynt å lekke tilbake en del velgere til andre partier. Men det er det tidligere hjemmesittere som holder Vedum flytende på dette nivået. Det er bare Høyre som har hentet flere ut av sofaen enn Sp. Dette er velgere som ikke stemte ved forrige valg og som det hefter høyest grad av usikkerhet ved.

Høyre

Erna Solberg befester posisjonen som leder for landets klart største parti på meningsmålingene. Og det er kvinnene som løfter Erna Solberg frem. Hun leder damenes favorittparti og ville fått 27 prosents oppslutning om kvinnene bestemte. Men hun må se seg hårfint slått av Ap som det største partiet blant menn, med 22 mot 23 prosent.

Men Erna Solberg lever litt farlig. Over hundre tusen av partiets velgere stemte ikke ved forrige valg. Ingen andre partier er i nærheten av å ha så mange tidligere hjemmesittere.

SV

Det er mer bevegelse rundt SV denne gangen, både av velgere som strømmer til og som forlater partiet. Det er spesielt interessant å se utvekslingen mellom Ap og SV. SV henter 55.000 velgere fra Ap. Det er flere tidligere Ap velgere som går til SV enn til Sp. Samtidig går 25.000 velgere motsatt vei, fra SV til AP. Landsmøtehøstens to store saker, rusreform og abortsaken, hvor Ap og SV har inntatt ulike standpunkter, kan ha gjort at velgerne beveger seg i litt andre mønstre enn vi er vant til å se.

Venstre

Selv om de har en lojalitet på kun 34 prosent, legger Venstre seg nesten på samme nivå som valgresultatet sist. Det skyldes at får mer tilsig av nye velgere enn på årevis. Partiet henter velgere fra både MDG, Frp og SV. Guri Melby forsyner seg denne gangen veldig godt fra tidligere hjemmesittere. Med mer normal respons fra hjemmesitterne ville Venstre ligget rundt 3,5 prosent. Venstre og Høyre bytter også rundt 20.000 velgere mellom seg, men Venstre mister samtidig 20.000 velgere til Ap.

Miljøpartiet De Grønne

MDG lekker velgere i hopetall til Rødt, SV og Venstre. Når de samtidig knapt klarer å hente noen nye velgere, går det så galt som det gjør denne måneden. Partiet halverer oppslutningen fra april og ender så vidt over to prosents oppslutning.

KrF

Det er to tydelige årsaker til at KrF denne gangen klarer å løfte seg over sperregrensen på Kantars partibarometer. Partiet klarer å holde på veldig mange av velgerne fra sist (82 prosent) og de henter plutselig 20.000 velgere fra Frp. Den store oppmerksomheten rundt abortsaken fra AP og SVs landsmøter kan ha gitt KrF denne lille medvinden i mer kristenkonservative velgergrupper som tidligere har sluttet opp om Frp.

Rødt

Bjørnar Moxnes henter betydelig med velgere fra Ap og MDG, samt en god slump med velgere fra sofaen. Hver femte Rødt-velger hadde stemmerett, men stemte likevel ikke ved forrige valg. De har klart flest unge blant velgerne sine.