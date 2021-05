Svenske «Paradise Hotel» stoppes

– Vi kommer ikke til å sende sesongen, sier direktør Anders Jensen i Nent til TV tirsdag morgen, skriver Expressen.

Årets sesong av realityprogrammet ble satt på pause etter at Expressen i april skrev om deltakerne Anne Dahlberg (24) og Jennifer Paatere (23) som skal ha blitt utsatt for seksuelle overgrep av Toby Johnson (21) under innspilling.

Nent, som bestilte programmet, har politianmeldt hendelsene sammen med kvinnene, skriver Expressen.

Nå er altså årets sesong ikke bare satt på pause. Den kommer ikke til å sendes i det hele tatt.

SESONG FJERNET: Årets sesong av «Paradise Hotel» blir ikke sendt. Her er de to kvinnene som anklager Johnson for overgrep: Jennifer Paatere (venstre) og Annie Dahlberg (høyre). I midten står Toby Johnson. Foto: Patricia Recourt/Viaplay

Jensen i Nent går nå ut mot produksjonsselskapet Mastiff, som anklages for å ha forsøkt å legge lokk på anklagene.

– Om det stemmer, noe jeg går ut fra, er det uakseptabelt, sier Jensen, som sier at ansvaret ikke bare ligger hos produksjonsselskapet, men også bestillerne, altså Nent.

Direktør Matilda Snöwall sa til Expressen mandag at de ser «svært alvorlig» på kritikken som har kommet fra.

Hun sier at de en stund nå har jobbet internt med saken, hvor de har gjennomgått rutiner og retningslinjer.