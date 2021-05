Elbilsalget i Norge ligger på et høyt nivå. I april ble det registrert 7.229 nye elbiler her til lands, det utgjorde 55 prosent av nybilsalget.

I tillegg kom det 727 elbiler til Norge gjennom såkalt bruktimport. Mange av disse er så godt som nye.

Så langt i år er det solgt 28. 981 elektriske biler, inkludert bruktimporterte biler. Det betyr at mer enn annenhver nye bil på veien er helt elektrisk.

– Elbilsalget av personbiler holder seg høyt. Åtte av de ni siste månedene har elbilsalget utgjort over halvparten av nybilsalget, sier Nils Sødal som er senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

100.000 nye elbiler bare i år vil gi økt press på hurtigladestasjonene. Det kan gi betydelige utfordringer når mange skal ut på tur samtidig. Foto: NAF.

Flere har store ordrereserver

Med veksten i antall nye elektriske modeller som kommer på markedet, tror han dette tallet bare vil øke.

– I 2021 kan vi få en elektrisk nybilandel på nærmere 65 prosent, om trendene fra tidligere år holder seg. Det vil bety nærmere 100 .000 flere elbiler på veiene i Norge i 2021. Det er bra for klimaet, men det betyr økt fare for ladekø, venting og irritasjon ved ladestasjonene, spesielt i sommerferien, advarer Sødal, i en pressemelding.

I tillegg til alle elbilene som har blitt registrert så langt i år, har flere importører en betydelig ordrereserve. Dette er biler som er solgt, men ikke levert og registrert ennå. Ford er én av dem. De har solgt flere tusen eksemplarer av sin Mustang Mach-E, mens den første lasten med biler kom i forrige uke.

Volkswagen har akkurat åpnet salget av sin ID.4 med firehjulstrekk. Leveringene starter i sommer, det er ventet stort salg av denne modellen.

– Norge ligger etter

Volkswagen har har på sin side etter alt å dømme solgt svært mye av sin ID:4 med levering senere i år, det samme gjelder for Skodas første elektriske SUV, Enyaq. Hvis fabrikkene klarer å levere nok biler utover i året, vil dette gi elbilene et ytterligere boost i Norge.

Sødal i NAF mener det nå haster med å få opp et ladenettverk som er tilpasset elbilparken.

– Norge ligger etter. Det burde vært flere hurtigladere langs veiene. Stortinget har nylig pålagt regjeringen å utarbeide et helhetlig ladenettverk for elbiler. Nå må samferdselsminister Knut Arild Hareide og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn innkalle de som bygger veier og de som bygger ladestasjoner, og sørge for å få fart på infrastrukturen, slår Sødal fast.

Destinasjonslading kan avlaste hurtilagerne, slik at man lader underveis, for eksempel på et hotell. Denne Volvoen står og lader på Venabu fjellhotell, nærmere 1.000 meter over havet.

Lade mens man sover

NAF mener at en rekke reisemål må bygge ut såkalte destinasjonsladere frem mot sommeren, for å avlaste hurtigladenettverket. Destinasjonsladere er forholdsvis svake elbilladere, som passer bra for langsom lading på turiststeder.

– Er man trygg på å få ladet der man skal overnatte, kan man droppe en hurtiglading underveis. Og man starter dagen med en fulladet bil, sier Sødal

Destinasjonslading egner seg også godt på steder der folk parkerer bilen i flere timer for å gå tur, besøke en fornøyelsespark eller lignende.

