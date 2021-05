Solbakkens «hjemmedebut» stadig usikker

Oppgjørene mot Luxembourg og Hellas er planlagt spilt 2. og 6. juni i Oslo.

– Vi avventer avklaringer fra myndighetene med henhold til om nødvendige lettelser i innreiserestriksjonene vil komme på plass i tide, sier NFFs elitedirektør Lise Klaveness til NTB.

– Vi håper dette kan gå ettersom alle spillerne, både de norske og troppene til Luxembourg og Hellas, vil følge et strengt smittevernregime som innebærer at de vil leve i en «boble». Den er helt avskjermet fra resten av samfunnet, både under reisen til/fra Norge og underveis i samlingen. Det hadde vært fantastisk å kunne samle mennesker i Norge foran TV-skjermen til fotballfest på Ullevaal etter så lang tid med hjemmekamper ute i Europa, sier hun.

Er kamper i Norge uaktuelt i starten av juni, kan NFF ta andre grep.

– Hvis vi ikke får dette på plass, må vi vurdere andre alternativer i utlandet, sier Klaveness.

Søndag starter Eliteserien for menn opp med første serierunde. Forutsetningen er at myndighetene gir det endelige klarsignalet for seriespill.

